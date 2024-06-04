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том кем он был отстроен, о людях, о их ценностях, легенды, истории о монахах, здание университета и его история и много другого. Показала нам город изнутри. Без нее эти яркие и насыщеные факты было бы найти довольно сложно, если вообще возможно. История про покровительство святой Агаты и отношение местных жителей к этому. Это очень очень интересно. Ты начинаешь понимать и чувствовать город, его суть, характер людей, из чего все складывалось. Рассказала про вулкан, что выращивают вокруг, где приминяют. Возле сувенирной лавочки Янина рассказала интересные легенды о значении некоторых символик-сувениров, которые встречаются на Сицилии, рассказала об истории кукол для театра. Помимо этого Янина дала множество рекомендаций где покушать, что попробовать, что можно купить в супермаркете на подарочки и где этот супермаркет. Показала место, где готовят аранчино на месте. Это были самые вкусные аранчино, которые мы за неделю отпуска пробовали на Сицилии! Причём место абсолютно не примечательное. Пока не откроешь меню не поймешь, что они готовят аранчино. Время пролетело быстро. И только на следующий день, гуляя по городу и заново открывая его для себя, мы поняли как много мест мы посетили в рамках экскурсии. Янина живёт 29 лет на Сицилии. Её трепетное отношение и любовь к городу очень чувствуется, и это делает экскурсию особенно интересной. Рекомендую от души!