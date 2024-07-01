1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Первое свидание с Катанией
Приглашаем на экскурсию по Катании для тех, кто впервые в этом городе. Узнайте о его истории, легендах и кухне. Это будет увлекательная прогулка
Начало: Дуомской площади
7 июля в 09:30
8 июля в 09:30
€67 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Индивидуальная экскурсия на вулкан Этна в Катании
Посетите самый активный вулкан Европы, узнайте его историю и мифы, насладитесь уникальными природными ландшафтами и винодельнями
Начало: На ресепшн отеля туриста или в условленном месте
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Этна в бокале вина
Познакомиться с историей производства вулканических вин и пройти мастер-класс по их дегустации
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина1 июля 2024Были на экскурсии "Путешествие на вулкан Этна" с заездом на винодельню (дегустация +обед). Гид Наталья забрала нас утром из отеля на
- ААлексей4 июня 2024Нашем гидом на путешествии была Наталья. Она очень образованный гид, значки много о вулкане и о острове Сицилии. Также очень грамотно составила маршрут. Мы узнали очень много нового и интересного. Мы отлично провели день в путешествие и рекомендуем гида Наталью.
- ВВиктория29 мая 2024Очень понравилась экскурсия на вулкан Этна с Натальей. Помимо интересных и познавательных рассказов о вулкане и его действии, прохождении вокруг
- ООлеся27 апреля 2024Янина провела нам замечательную экскурсию. Было очень познавательно и интересно. Янина рассказала много фактов о городе, о его истории, о
- ЕЕгор31 марта 2024Экскурсию проводила гид Янина, за 2,5 часа она познакомила нас с городом Катания, рассказав много интересного и полезного. Ответила на все наши вопросы и предоставила дополнительную информацию.
- ННаталья17 марта 2024Экскурсия по Катании очень понравилась. Интересно и познавательно. Но проводила нам ее не Виктория, а Янина. Как мы поняли, это коллеги. Рекомендуем при посещении Катании взять эту экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Катании в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Катании в июле 2024
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