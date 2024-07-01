Экскурсии выходного дня в Катании

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Катании на русском языке, цены от €67. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первое свидание с Катанией
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
50 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Первое свидание с Катанией
Приглашаем на экскурсию по Катании для тех, кто впервые в этом городе. Узнайте о его истории, легендах и кухне. Это будет увлекательная прогулка
Начало: Дуомской площади
7 июля в 09:30
8 июля в 09:30
67 за всё до 5 чел.
Путешествие на вулкан Этна
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
15 отзывов
Индивидуальная экскурсия на вулкан Этна в Катании
Посетите самый активный вулкан Европы, узнайте его историю и мифы, насладитесь уникальными природными ландшафтами и винодельнями
Начало: На ресепшн отеля туриста или в условленном месте
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
350 за всё до 4 чел.
Этна в бокале вина
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Этна в бокале вина
Познакомиться с историей производства вулканических вин и пройти мастер-класс по их дегустации
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    1 июля 2024
    Путешествие на вулкан Этна
    Были на экскурсии "Путешествие на вулкан Этна" с заездом на винодельню (дегустация +обед). Гид Наталья забрала нас утром из отеля на
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    своей машине и вечером привезла обратно. По дороге очень интересно рассказывала об истории Сицилии, особенностях жизни на острове и пр., так что, помимо темы заказанной экскурсии, мы получили массу интересной и полезной информации). Собственно экскурсионная программа понравилась, и Этна и винодельня произвели хорошее впечатление))), все было спокойно, без беготни. Красиво, вкусно и интересно. Наталья - профессиональный гид и приятный отзывчивый человек. Однозначно рекомендую!

  • А
    Алексей
    4 июня 2024
    Путешествие на вулкан Этна
    Нашем гидом на путешествии была Наталья. Она очень образованный гид, значки много о вулкане и о острове Сицилии. Также очень грамотно составила маршрут. Мы узнали очень много нового и интересного. Мы отлично провели день в путешествие и рекомендуем гида Наталью.
  • В
    Виктория
    29 мая 2024
    Путешествие на вулкан Этна
    Очень понравилась экскурсия на вулкан Этна с Натальей. Помимо интересных и познавательных рассказов о вулкане и его действии, прохождении вокруг
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    нижних двух краторов, получили исчерпывающую информацию о жизни на Сицилии и сицилианцах, посетили бесплатную дегустацин вин и мёда в одном и семейных местных хозяйств. И даже спустились с фонариками в лавовый грот, где увидели путь, по которому лава текла под землёй и выходила наружу.

    Очень понравилась экскурсия на вулкан Этна с Натальей. Помимо интересных и познавательных рассказов о вулкане иОчень понравилась экскурсия на вулкан Этна с Натальей. Помимо интересных и познавательных рассказов о вулкане и
  • О
    Олеся
    27 апреля 2024
    Первое свидание с Катанией
    Янина провела нам замечательную экскурсию. Было очень познавательно и интересно. Янина рассказала много фактов о городе, о его истории, о
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    том кем он был отстроен, о людях, о их ценностях, легенды, истории о монахах, здание университета и его история и много другого. Показала нам город изнутри. Без нее эти яркие и насыщеные факты было бы найти довольно сложно, если вообще возможно. История про покровительство святой Агаты и отношение местных жителей к этому. Это очень очень интересно. Ты начинаешь понимать и чувствовать город, его суть, характер людей, из чего все складывалось. Рассказала про вулкан, что выращивают вокруг, где приминяют. Возле сувенирной лавочки Янина рассказала интересные легенды о значении некоторых символик-сувениров, которые встречаются на Сицилии, рассказала об истории кукол для театра. Помимо этого Янина дала множество рекомендаций где покушать, что попробовать, что можно купить в супермаркете на подарочки и где этот супермаркет. Показала место, где готовят аранчино на месте. Это были самые вкусные аранчино, которые мы за неделю отпуска пробовали на Сицилии! Причём место абсолютно не примечательное. Пока не откроешь меню не поймешь, что они готовят аранчино. Время пролетело быстро. И только на следующий день, гуляя по городу и заново открывая его для себя, мы поняли как много мест мы посетили в рамках экскурсии. Янина живёт 29 лет на Сицилии. Её трепетное отношение и любовь к городу очень чувствуется, и это делает экскурсию особенно интересной. Рекомендую от души!

  • Е
    Егор
    31 марта 2024
    Первое свидание с Катанией
    Экскурсию проводила гид Янина, за 2,5 часа она познакомила нас с городом Катания, рассказав много интересного и полезного. Ответила на все наши вопросы и предоставила дополнительную информацию.
  • Н
    Наталья
    17 марта 2024
    Первое свидание с Катанией
    Экскурсия по Катании очень понравилась. Интересно и познавательно. Но проводила нам ее не Виктория, а Янина. Как мы поняли, это коллеги. Рекомендуем при посещении Катании взять эту экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Катании в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Катании в июле 2024
Сейчас в Катании в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 67 до 350. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Катании (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 82 ⭐ отзыва, цены от €67. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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