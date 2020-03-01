Обзорные экскурсии в Лечче

Что вас ожидает

Самое-самое в Лечче

На площади Святого Оронция вы рассмотрите амфитеатр и услышите забавную историю римской колонны. Следом насладитесь гармонией Кафедральной площади и увидите главный собор Лечче, 72-х метровую колокольню и семинарию. А в церкви Святой Ирины научитесь «читать» символы южного барокко. Конечно, мы не обойдем вниманием и базилику Святого креста — самый красивый храм Апулии, расположенный в бывшем еврейском квартале.

Лечче изнутри

Я расскажу о местных покровителях, знаменитых жителях и древнем племени мессапов, основавшем город. А еще вы узнаете, почему много лет назад Лечче покинуло еврейское население, куда делся венецианский квартал и как отразились в архитектуре традиции и суеверия леччезцев. Кроме того, вас ждут мастерские художников в технике папье-маше, бодрящий кофе со льдом и миндальным сиропом и пирожное пастичотто, давно любимое за пределами города.