Обзорные экскурсии в Лечче

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Все самые интересные места солнечного итальянского города на обзорной экскурсии

Елена
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Елена – ваш гид
Лечче впечатлит вас старинными улочками, элегантными дворцами, украшениями из песчаника и величественным барочным стилем.

Это город, который захватывает, поражает и увлекает! Вы узнаете о его традициях, покровителях и суевериях и попробуете знаменитое местное пирожное пастичотто.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Изумительный Лечче
Изумительный Лечче

Что вас ожидает

Самое-самое в Лечче
На площади Святого Оронция вы рассмотрите амфитеатр и услышите забавную историю римской колонны. Следом насладитесь гармонией Кафедральной площади и увидите главный собор Лечче, 72-х метровую колокольню и семинарию. А в церкви Святой Ирины научитесь «читать» символы южного барокко. Конечно, мы не обойдем вниманием и базилику Святого креста — самый красивый храм Апулии, расположенный в бывшем еврейском квартале.

Лечче изнутри
Я расскажу о местных покровителях, знаменитых жителях и древнем племени мессапов, основавшем город. А еще вы узнаете, почему много лет назад Лечче покинуло еврейское население, куда делся венецианский квартал и как отразились в архитектуре традиции и суеверия леччезцев. Кроме того, вас ждут мастерские художников в технике папье-маше, бодрящий кофе со льдом и миндальным сиропом и пирожное пастичотто, давно любимое за пределами города.

Организационные детали

  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию): Кафедральный собор — 5 евро, базилика Святого креста — 5 евро
  • По желанию, мы можем включить в маршрут подземный музей Палаццо Таурино — 5 евро
Изумительный Лечче
Изумительный Лечче
Изумительный Лечче
Изумительный Лечче
Изумительный Лечче
Изумительный Лечче
Изумительный Лечче
Изумительный Лечче
Изумительный Лечче
Изумительный Лечче

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Я Лена, лицензированный гид и переводчик региона Апулия. Провожу экскурсии уже семь лет. Люблю рассказывать с юмором, разбавляя факты курьезными историями. Отлично лажу с детьми, легко подстраиваюсь под желания путешественников и делаю все, чтобы от общения со мной оставались самые лучшие впечатления.
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