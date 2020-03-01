Обзорные экскурсии в Лечче

Эпохи Лечче – непринужденный экскурс в историю Лечче находится в самом центре области Саленто и примечателен многочисленными памятниками из разных исторических эпох. Я расскажу вам легенду об основании города и объясню, почему его иногда называют «Афинами Пульи». Подробнее остановимся на периоде Испанского правления, когда были воздвигнуты главные памятники эпохи барокко – ныне «визитные карточки» Лечче. На центральной площади вы перенесетесь во времена Римской Империи, свидетельством которой является амфитеатр. Гуляя по элегантным и богато украшенным солнечным улицам, вы попробуете разгадать тайны многочисленных балконов леччезских палаццов в стиле южного барокко, насладитесь красотой и разнообразием церквей и соборов, коих тут бесчисленное множество, а некоторые из них являются истинными шедеврами. А ещё вас ожидает много захватывающих и загадочных легенд про защитника города Св. Оронция и его предшественницу Св. Ирину.
Современная жизнь города Конечно, в первую очередь, Лечче – город, обладающий богатейшим культурным и архитектурным наследием и один из самых красивый населенных пунктов южной Италии. Но в то же время, это просто очаровательное место, где идет размеренная жизнь по-итальянски: здесь производят прекрасное оливковое масло и вино, местные жители – большие мастера в изготовлении керамики и изделий из папье-маше, многие люди до сих пор верят в необычные приметы, а по вечерам на площадях все собираются в кафе и ресторанах, обсуждая дневные заботы.
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Меня зовут Ольга и я дипломированный в Италии специалист по направлению "Туристический прием и гастрономия". Переехав из красавицы Риги в гостеприимный и радушный Бари, вот уже несколько лет, как я стараюсь передать гостям этого необычного региона её атмосферу и показать его лучшие стороны. Мои интересы это история, гастрономия, фотография и натуротерапия. В Апулии я работаю гидом и специализируюсь на индивидуальных экскурсиях. Мне доставляет удовольствие знакомить с регион через краски и вкусы.
Старинные замки и храмы, рыбный рынок и изумрудное море
Гуляя по историческому центру, вы осмотрите красивые дворянские особняки и великолепные церкви, принадлежащие разным братствам и конфессиям. Увидите старейший фонтан в Италии и оцените разнообразие продуктов на рыбном рынке. А я расскажу вам об истории города и открою некоторые салентийские секреты.
Салентийские секреты, шедевры морской кухни и семейная винодельня
Галлиполи — удивительный городок в Саленто, так что если будете где-то неподалеку — не пропустите! Вход в средневековую часть до сих пор охраняет Анжуйский замок 13 века, а в пинакотеке Кафедрального собора и церкви Della Purità можно найти невероятные полотна 17 века. Но Галлиполи — это не только исторические дворянские особняки и великолепные церкви различных братств и конфессий. Здесь вы увидите, как кипит настоящая итальянская жизнь!
На обзорной прогулке вы познакомитесь с историей Лечче, исследуя его главные достопримечательности: древнейшие развалины и великолепные здания в стиле барокко. По пути вы также услышите старинные городские легенды и узнаете, где можно попробовать самое вкусное местное мороженое с карамелизированным инжиром.
Все самые интересные места солнечного итальянского города на обзорной экскурсии
Лечче впечатлит вас старинными улочками, элегантными дворцами, украшениями из песчаника и величественным барочным стилем. Это город, который захватывает, поражает и увлекает! Вы узнаете о его традициях, покровителях и суевериях и попробуете знаменитое местное пирожное пастичотто.