Обзорные экскурсии в Лечче

Гуляя по живописнейшим местам Лечче, вы откроете для себя мир этого удивительного солнечного города, расположенного прямо посреди Адриатического и Ионического морей. Познакомитесь с памятниками эпохи барокко, благодаря которым его называют «южной Флоренцией», поразитесь разнообразием храмов «города сорока церквей», а также узнаете об интересных поверьях и приметах, в которые издавна верят местные жители – салентины.

Что вас ожидает

Эпохи Лечче – непринужденный экскурс в историю

Лечче находится в самом центре области Саленто и примечателен многочисленными памятниками из разных исторических эпох. Я расскажу вам легенду об основании города и объясню, почему его иногда называют «Афинами Пульи». Подробнее остановимся на периоде Испанского правления, когда были воздвигнуты главные памятники эпохи барокко – ныне «визитные карточки» Лечче. На центральной площади вы перенесетесь во времена Римской Империи, свидетельством которой является амфитеатр. Гуляя по элегантным и богато украшенным солнечным улицам, вы попробуете разгадать тайны многочисленных балконов леччезских палаццов в стиле южного барокко, насладитесь красотой и разнообразием церквей и соборов, коих тут бесчисленное множество, а некоторые из них являются истинными шедеврами. А ещё вас ожидает много захватывающих и загадочных легенд про защитника города Св. Оронция и его предшественницу Св. Ирину.

Современная жизнь города

Конечно, в первую очередь, Лечче – город, обладающий богатейшим культурным и архитектурным наследием и один из самых красивый населенных пунктов южной Италии. Но в то же время, это просто очаровательное место, где идет размеренная жизнь по-итальянски: здесь производят прекрасное оливковое масло и вино, местные жители – большие мастера в изготовлении керамики и изделий из папье-маше, многие люди до сих пор верят в необычные приметы, а по вечерам на площадях все собираются в кафе и ресторанах, обсуждая дневные заботы.