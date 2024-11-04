скидка
9%
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Секреты пещерного города: индивидуальная экскурсия по Матере
Узнайте, как выглядит Культурная столица Европы 2019! Дома на склоне ущелья, древние церкви и римский амфитеатр ждут вас
Начало: Piazzetta Pascoli
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
169€153 за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Древняя Матера
Матера - одно из древнейших поселений на планете. Узкие улочки, пещерные дома и скальные церкви ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
скидка
5%
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Матера кинематографическая: по следам Джеймса Бонда
Путешествие по Матере: кинематографическая прогулка по местам съёмок фильмов, включая сцены с Джеймсом Бондом. Узнайте больше о пещерной архитектуре
Начало: На площади Витторио Венето
Сегодня в 12:00
9 фев в 09:00
210€200 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина4 ноября 2024Прекрасная экскурсия и прогулка! Мы с Надеждой чудесно погуляли по городу, Надежда познакомила со всеми основными жемчужинами Матеры, дала полную
- ААнна25 марта 2024Большая благодарность Надежде! Нам очень понравилась эта экскурсия! Надежда очень приятная девушка, интересно преподнесла весь материал. Выезжали мы из Бари,
- ЮЮлия18 августа 2023Получили интересную, исчерпывающую информацию и много положительных эмоций. Экскурсовод блестящий профессионал своего дела!
- ВВалентина7 июля 2023Большое спасибо Алине за информативную и интересную экскурсию и просто за душевное отношение. Я очень признательна за рекомендации и помощь по вопросам, не касающимся непосредственно нашей экскурсии.
- ББабанин1 июля 2023Спасибо большое. В Матеру ехать надо обязательно, а с гидом удовольствие вдвойне!
Ответы на вопросы от путешественников по Матере в категории «На выходные»
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