Тайны и прекрасные уголки Матеры

Приглашаю вас на экскурсию в древний город Матера, третий из самых старых городов мира, который так любят режиссеры за его уникальный колорит и неповторимую атмосферу! Во время нашей экскурсии по историческому району Сасси вы окунетесь в мир древних пещерных домов, ставших визитной карточкой города. Вы увидите уникальные скальные церкви, величественный Кафедральный собор и поразительную систему сбора дождевой воды, которая использовалась местными жителями. Мы вместе полюбуемся на великолепные панорамы и узнаем о жизни и быте местных жителей, посетив один из домов-музеев. Вас ждут удивительные истории и факты, которые оживят прошлое этого удивительного города. Важная информация:

На маршруте много подъемов и спусков — надевайте удобную одежду и обувь.