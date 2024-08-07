Древняя Матера: от палеолита до наших дней

Погрузитесь в атмосферу древнего города Матера, третьего по древности в мире. Узнайте о пещерных домах, скальных церквях и быте местных жителей
Присоединяйтесь к экскурсии в Матеру, третий древности город мира, где можно погрузиться в атмосферу древних пещерных домов и увидеть уникальные скальные церкви.

Экскурсия по историческому району Сасси включает посещение величественного Кафедрального
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собора и системы сбора дождевой воды.

Удивительные истории и факты о жизни местных жителей, а также посещение дома-музея, оживят прошлое этого удивительного города. Маршрут включает подъемы и спуски, поэтому рекомендуется удобная одежда и обувь

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальные пещерные дома
  2. ⛪ Скальные церкви
  3. 🏛️ Величественный Кафедральный собор
  4. 🌄 Великолепные панорамы
  5. 🏠 Посещение дома-музея
  6. 📜 Удивительные истории и факты
Древняя Матера: от палеолита до наших дней
Древняя Матера: от палеолита до наших дней
Древняя Матера: от палеолита до наших дней
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Пещерные дома
  • Скальные церкви
  • Кафедральный собор
  • Система сбора дождевой воды
  • Дом-музей

Описание экскурсии

Тайны и прекрасные уголки Матеры

Приглашаю вас на экскурсию в древний город Матера, третий из самых старых городов мира, который так любят режиссеры за его уникальный колорит и неповторимую атмосферу! Во время нашей экскурсии по историческому району Сасси вы окунетесь в мир древних пещерных домов, ставших визитной карточкой города. Вы увидите уникальные скальные церкви, величественный Кафедральный собор и поразительную систему сбора дождевой воды, которая использовалась местными жителями. Мы вместе полюбуемся на великолепные панорамы и узнаем о жизни и быте местных жителей, посетив один из домов-музеев. Вас ждут удивительные истории и факты, которые оживят прошлое этого удивительного города. Важная информация:
На маршруте много подъемов и спусков — надевайте удобную одежду и обувь.

Каждый день в любое время

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кафедральный собор с древними фресками
  • Скальные церкви
  • Пещерные дома снаружи и внутри
  • Музей с системой сбора дождевой воды
  • Древнее кладбище
  • Панорамные площадки и места съемок культовых фильмов
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Транспорт (по запросу)
  • Входные билеты в Кафедральный собор (1 евро/чел.)
  • Входные билеты в дом-музей (2-3 евро/чел)
  • Входные билеты в скальные церкви (от 2 евро/чел)
  • Входные билеты в музей системы сбора дождевой воды (2 евро/чел)
Место начала и завершения?
Piazza Vittorio Veneto 29 (infopoint)
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Обязательна удобная обувь
  • На маршруте много подъемов и спусков
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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