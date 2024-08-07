Присоединяйтесь к экскурсии в Матеру, третий древности город мира, где можно погрузиться в атмосферу древних пещерных домов и увидеть уникальные скальные церкви.
Экскурсия по историческому району Сасси включает посещение величественного Кафедрального
Экскурсия по историческому району Сасси включает посещение величественного Кафедрального
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные пещерные дома
- ⛪ Скальные церкви
- 🏛️ Величественный Кафедральный собор
- 🌄 Великолепные панорамы
- 🏠 Посещение дома-музея
- 📜 Удивительные истории и факты
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Пещерные дома
- Скальные церкви
- Кафедральный собор
- Система сбора дождевой воды
- Дом-музей
Описание экскурсии
Тайны и прекрасные уголки Матеры
Приглашаю вас на экскурсию в древний город Матера, третий из самых старых городов мира, который так любят режиссеры за его уникальный колорит и неповторимую атмосферу! Во время нашей экскурсии по историческому району Сасси вы окунетесь в мир древних пещерных домов, ставших визитной карточкой города. Вы увидите уникальные скальные церкви, величественный Кафедральный собор и поразительную систему сбора дождевой воды, которая использовалась местными жителями. Мы вместе полюбуемся на великолепные панорамы и узнаем о жизни и быте местных жителей, посетив один из домов-музеев. Вас ждут удивительные истории и факты, которые оживят прошлое этого удивительного города. Важная информация:
На маршруте много подъемов и спусков — надевайте удобную одежду и обувь.
Каждый день в любое время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кафедральный собор с древними фресками
- Скальные церкви
- Пещерные дома снаружи и внутри
- Музей с системой сбора дождевой воды
- Древнее кладбище
- Панорамные площадки и места съемок культовых фильмов
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспорт (по запросу)
- Входные билеты в Кафедральный собор (1 евро/чел.)
- Входные билеты в дом-музей (2-3 евро/чел)
- Входные билеты в скальные церкви (от 2 евро/чел)
- Входные билеты в музей системы сбора дождевой воды (2 евро/чел)
Место начала и завершения?
Piazza Vittorio Veneto 29 (infopoint)
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Обязательна удобная обувь
- На маршруте много подъемов и спусков
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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