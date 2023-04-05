Матера имеет душу — так говорят туристы после экскурсии, и я с этим полностью согласна! На экскурсии вы посетите пещерные районы Матеры. На маршруте предусмотрен осмотр пещерной церкви, пещерного жилища и цистерны.

Познакомьтесь с историей города, его культурой, фольклором и традициями.

в компании лицензированного гида с 10-летним стажем.

В конце тура у вас сложится представление о городе Матера во многих его аспектах.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.