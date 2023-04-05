Матера имеет душу — так говорят туристы после экскурсии, и я с этим полностью согласна! На экскурсии вы посетите пещерные районы Матеры. На маршруте предусмотрен осмотр пещерной церкви, пещерного жилища и цистерны.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Исторический район Матеры — Сасси
- Пещерная церковь с фресками
- Пещерный дом – музей
- Панорамные площадки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Матера имеет душу — так говорят туристы после экскурсии, и я с этим полностью согласна! На экскурсии вы посетите пещерные районы Матеры. На маршруте предусмотрен осмотр пещерной церкви, пещерного жилища и цистерны.
Познакомьтесь с историей города, его культурой, фольклором и традициями.
в компании лицензированного гида с 10-летним стажем.
В конце тура у вас сложится представление о городе Матера во многих его аспектах.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
все дни кроме воскресенья в 10 и 15 часов
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- площадь Пасколи
- Когда и сколько длится?
- Когда: все дни кроме воскресенья в 10 и 15 часовЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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