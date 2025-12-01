Прогулка по кварталу Брера в Милане раскроет перед вами тайны старого города. Узкие улочки и богемные остерии создают особую атмосферу. В галерее Брера вы увидите работы Беллини, Караваджо и Рафаэля, а во дворе дворца - необычную скульптуру. Погружение в североитальянскую живопись позволит понять её уникальные черты. Эта экскурсия - идеальный способ провести день, наслаждаясь искусством и историей

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Квартал Брера — сердце старого Милана

Здесь искусство встречается с богемной атмосферой. Мы исследуем сам район, а затем заглянем в Палаццо Брера (Palazzo di Brera) в галерею. Галерея Брера — крупнейший музей Ломбардии, изучать его можно часами, но мы сосредоточимся на главных шедеврах.

Чем североитальянская живопись отличается от искусства Тосканы и Рима?

Почему Рафаэль изобразил герцога Урбинского не с той стороны?

Кто стоит во дворе Палаццо Брера — действительно ли это Наполеон?

Как Караваджо передавал драматизм с помощью светотени?

Ответы на эти и многие другие вопросы мы найдём среди картин великих дворцов.

Организационные детали

Билеты в галерею покупаются отдельно — €15 за чел., дети до 18 лет — бесплатно.