Прогулка по кварталу Брера в Милане раскроет перед вами тайны старого города. Узкие улочки и богемные остерии создают особую атмосферу.
В галерее Брера вы увидите работы Беллини, Караваджо и Рафаэля, а во дворе дворца - необычную скульптуру. Погружение в североитальянскую живопись позволит понять её уникальные черты. Эта экскурсия - идеальный способ провести день, наслаждаясь искусством и историей
В галерее Брера вы увидите работы Беллини, Караваджо и Рафаэля, а во дворе дворца - необычную скульптуру. Погружение в североитальянскую живопись позволит понять её уникальные черты. Эта экскурсия - идеальный способ провести день, наслаждаясь искусством и историей
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Галерея Брера - крупнейший музей Ломбардии
- 🏛️ Уникальная архитектура Палаццо Брера
- 🖼️ Шедевры Беллини, Караваджо и Рафаэля
- 📜 Истории старого Милана
- 👣 Прогулка по богемным улочкам
Что можно увидеть
- Галерея Брера
- Палаццо Брера
Описание экскурсии
Квартал Брера — сердце старого Милана
Здесь искусство встречается с богемной атмосферой. Мы исследуем сам район, а затем заглянем в Палаццо Брера (Palazzo di Brera) в галерею. Галерея Брера — крупнейший музей Ломбардии, изучать его можно часами, но мы сосредоточимся на главных шедеврах.
- Чем североитальянская живопись отличается от искусства Тосканы и Рима?
- Почему Рафаэль изобразил герцога Урбинского не с той стороны?
- Кто стоит во дворе Палаццо Брера — действительно ли это Наполеон?
- Как Караваджо передавал драматизм с помощью светотени?
Ответы на эти и многие другие вопросы мы найдём среди картин великих дворцов.
Организационные детали
Билеты в галерею покупаются отдельно — €15 за чел., дети до 18 лет — бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Милане
Провела экскурсии для 75 туристов
Я — лицензированный гид в Милане. Живу в этом городе 20 лет. Раньше работала в разных компаниях, занимающихся организацией выставок. В последние 10 лет моё основное (и любимое) занятие —Задать вопрос
Входит в следующие категории Милана
Похожие экскурсии из Милана
Индивидуальная
до 4 чел.
Брера в Милане: квартал богемы, художников и Пинакотека
Вас ждет погружение в мир искусства и богемы, где каждый уголок Бреры дышит историей и культурой
Начало: В районе театра Ла Скала
1 дек в 09:30
2 дек в 09:30
€184 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Культурное путешествие по Милану
Погрузитесь в мир миланского искусства с экспертом, открывая тайны знаменитых музеев и архитектурных шедевров
Начало: Brera
21 ноя в 09:00
22 ноя в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Музей театра Ла Скала и квартал Брера
Погрузитесь в атмосферу Милана: музей Ла Скала и квартал Брера ждут вас. Узнайте о великих постановках и насладитесь ломбардскими винами
Начало: На площади della Scala
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:00
€140 за всё до 3 чел.