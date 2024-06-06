Экскурсии проходящие только летом в Милане

Найдено 56 экскурсий в категории «Летние» в Милане на русском языке, цены от €32, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Променад по Милану
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
205 отзывов
Променад по Милану: история, культура и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Милана, узнайте его историю и культурные традиции в сопровождении опытного гида
Начало: У памятника «Игла, нить и узел»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
35 за человека
От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
106 отзывов
Милан: историческое путешествие от Медиолана до современности
Загляните в сердце Ломбардии с экскурсией, раскрывающей вековые тайны и современный ритм Милана
Начало: В районе метро Cairoli Castello
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
180135 за всё до 5 чел.
Фотосессия в Милане
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
48 отзывов
Индивидуальная фотосессия в историческом центре Милана
Погрузитесь в атмосферу Милана во время фотопрогулки и сохраните лучшие моменты в красивых снимках
Начало: Дуомо
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
227 за всё до 2 чел.
Знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
38 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Милану: путешествие в сердце города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, исследуя его исторические сокровища с личным гидом
Начало: У Дуомо
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
160 за всё до 8 чел.
Милан для новичков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Экскурсия «Милан для новичков»: уникальный маршрут и истории
Познакомьтесь с Миланом: от величественного Дуомо до тайн Леонардо да Винчи в уютной атмосфере
Начало: В районе собора Санта-Мария-делле-Грацие
13 июня в 12:00
15 июня в 17:00
140 за всё до 5 чел.
Следами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
75 отзывов
Следами Леонардо Да Винчи: эксклюзивная экскурсия по Милану
Загадки гения Леонардо Да Винчи раскрываются в экскурсии по Милану, где каждый уголок хранит историю
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
160 за всё до 10 чел.
Гений Леонардо
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
2 часа
47 отзывов
Групповая экскурсия по Милану: Гений Леонардо
Погрузитесь в мир Леонардо да Винчи на экскурсии по Милану. Узнайте о его жизни, творчестве и интересных фактах
Начало: У памятника Леонардо да Винчи
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:30
Завтра в 12:30
14 июня в 12:30
3532 за человека
Богемный Милан - район Навильи
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
25 отзывов
Богемный Милан: экскурсия по району Навильи с локальным гидом
Погрузитесь в атмосферу богемного Милана, где искусство и история сливаются в районе Навильи
Начало: У станции метро Genova
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 5 чел.
Милан - классика и импровизация
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
197 отзывов
Милан: классика и импровизация - путешествие по историческим местам
Познайте Милан с новой стороны: от Дуомо до скрытых уголков, которые оживят историю города
Начало: В районе площади Duomo
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
200180 за всё до 6 чел.
Идеальный день на Комо
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
22 отзыва
Идеальный день на Комо: эксклюзивное путешествие из Милана
Погрузитесь в уединенный уголок Италии с экскурсией «Идеальный день на Комо» - живописные виды и величественные виллы ждут вас
Начало: У станции миланского метро Sesto Rondo
19 июня в 08:30
21 июня в 08:30
380 за всё до 4 чел.
Милан - не только Дуомо и Ла Скала
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
19 отзывов
Милан - не только Дуомо и Ла Скала
Экскурсия по Милану, раскрывающая тайны города: от призраков и римских развалин до секретных дворцов и легенд о Леонардо да Винчи
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
280 за всё до 4 чел.
Секретный Милан
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Секретный Милан: путешествие по затаенным уголкам города
Загляните в сердце Милана, где каждый камень хранит вековые тайны и рассказывает уникальные истории
Начало: Недалеко от Дуомо или в квартале Навильи
1 июля в 13:00
2 июля в 09:00
209 за всё до 4 чел.
Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
75 отзывов
Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете
Погрузитесь в уникальный Милан на велосипеде, открыв для себя скрытые уголки города. За три часа вы увидите больше, чем за три дня пешком
Начало: В районе Tre Torri
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
200 за всё до 6 чел.
Из Милана на озеро Комо
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
32 отзыва
Из Милана на озеро Комо: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу озера Комо, посетив Комо, Черноббио и Торно. Прогулка на пароме, роскошные виллы и чашечка кофе на берегу ждут вас
Начало: На станции Милано Чентрале
15 июля в 09:00
16 июля в 09:00
от 200 за всё до 10 чел.
Милан - город искусства
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Милан - город искусства: эксклюзивное путешествие по культурным жемчужинам
Погрузитесь в мир миланского искусства с экспертом, открывая тайны знаменитых музеев и архитектурных шедевров
17 июня в 09:00
30 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Код да Винчи: разгадать Милан Леонардо
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Разгадай Милан Леонардо: экскурсия Код да Винчи
Погрузитесь в мир Возрождения и следы Леонардо да Винчи в самом сердце Милана вместе с экспертом искусства
17 июня в 08:30
30 июня в 07:30
180 за всё до 4 чел.
Прогулка по эпохам Милана
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
75 отзывов
Прогулка по эпохам Милана: от Дуомо до замка Сфорца
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, открыв его историю и культурное наследие вместе с экспертом
Начало: Piazza del Carmine
17 июня в 09:00
30 июня в 09:00
160136 за всё до 4 чел.
Путешествие в Орта Сан Джулио
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
37 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Путешествие в Орта Сан Джулио, Милан
Путешествие в Орта Сан Джулио - уникальная возможность насладиться красотой малых городов Италии и погрузиться в атмосферу средневековья
Начало: Жд вокзал г. Арона
15 июля в 12:00
16 июля в 10:00
от 180 за всё до 7 чел.
Миланские шедевры эпохи Возрождения за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Миланские шедевры эпохи Возрождения за 1 день
Погрузитесь в мир искусства Милана, наслаждаясь шедеврами Леонардо, Микеланджело, Караваджо и Рафаэля. Уникальная экскурсия по главным пинакотекам города
Начало: На Piazza Castello
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
200 за всё до 10 чел.
Какой он, Милан?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Экскурсия «Какой он, Милан?»: путешествие по сердцу Италии
Погрузитесь в мир Милана: история, культура и гастрономия ждут вас на уникальной экскурсии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
185 за всё до 6 чел.
Всё о Дуомо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Экскурсия: Всё о Дуомо в Милане
Погрузитесь в историю Миланского собора Дуомо, узнайте о его архитектуре, легендах и реликвиях. Индивидуальная экскурсия с профессиональным гидом
Начало: Около Дуомо
Завтра в 09:30
10 июня в 12:00
150 за всё до 5 чел.
Собор Дуомо от подвалов до террас
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Собор Дуомо в Милане: секреты истории от подвалов до террас
Познайте тайны Собора Дуомо, от подвалов до террас, в увлекательной экскурсии с персональным гидом
Начало: У подножия памятника на площади Дуомо
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
68 за человека
Самые важные церкви Милана: история и сокровища
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Самые важные церкви Милана: путешествие в историю и искусство
Погрузитесь в мир духовности и красоты, посетив ключевые церкви Милана с эксклюзивным гидом
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
160 за всё до 8 чел.
Милан, каким вы его не видели
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
8 отзывов
Милан, каким вы его не видели: экскурсия по тайным уголкам
Погрузитесь в удивительный мир миланских тайн с экскурсией, которая раскроет город с новой стороны
Начало: В районе станции метро Cadorna
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
11 июня в 13:00
40 за человека
Главное в Милане за 1 день
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
6 отзывов
Главное в Милане за 1 день: от Дуомо до Ла Скалы
Погрузитесь в атмосферу Милана: исторические памятники, архитектурные шедевры и секреты местных жителей в одной экскурсии
Начало: На piazzale Cadorna
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:30
11 июня в 09:30
13 июня в 09:30
75 за человека
Влюбиться в Милан за три часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Влюбиться в Милан за три часа: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Милану: от готического Кафедрального собора до живописного канала Навильи. Узнайте, где найти розовых фламинго и лучшие аперитивы. Милан ждет вас
Начало: У памятника на площади Дуомо
17 июня в 10:00
19 июня в 10:00
180 за всё до 4 чел.
По следам Леонардо да Винчи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
По следам Леонардо да Винчи: эксклюзивный тур в Милане
Погрузитесь в эпоху Возрождения, исследуя жизнь и наследие Леонардо да Винчи в самом сердце Милана
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от 160 за всё до 10 чел.
Из Милана - в идиллический Сирмионе
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Из Милана в Сирмионе: путешествие по средневековым улочкам и термам
Погрузитесь в атмосферу Сирмионе: от средневекового замка до античных гротов. Экскурсия на автомобиле с персональным гидом
Начало: У метро Sesto Rondo или Bignami
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
430 за всё до 3 чел.
Все дороги ведут… в Милан
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Экскурсия «Все дороги ведут… в Милан»: путеводитель по истории
Погрузитесь в атмосферу Милана, узнайте неведомые истории и легенды, стоящие за знаменитыми памятниками
Начало: Около Миланского собора или около замка Сфорца
1 июля в 13:30
2 июля в 09:30
188 за всё до 3 чел.
От Дуомо до каналов Навильи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
От Дуомо до каналов Навильи: индивидуальная экскурсия по Милану
Любители искусства и истории, этот маршрут для вас! Прогулка от Дуомо к Навильи откроет вам Милан с самых неожиданных сторон
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
254 за всё до 4 чел.
Необычный Милан
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Необычный Милан: путешествие по скрытым жемчужинам
Загляните в укромные уголки Милана, где история и современность переплетаются в удивительном тандеме
Начало: У собора Дуомо
Сегодня в 11:30
Завтра в 13:00
220 за всё до 5 чел.
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу итальянского озера Изео, откройте для себя Монте Изола и насладитесь вином Франчакорты в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: На ж/д станции г. Ровато
15 июля в 09:30
16 июля в 09:30
от 180 за всё до 7 чел.
Брера - квартал богемы и художников
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Брера в Милане: квартал богемы, художников и Пинакотека
Вас ждет погружение в мир искусства и богемы, где каждый уголок Бреры дышит историей и культурой
Начало: В районе театра Ла Скала
1 июля в 14:30
2 июля в 09:30
182 за всё до 4 чел.
Шопинг-прогулка по Милану
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Шопинг-прогулка по Милану: индивидуальная экскурсия с посещением лучших магазинов
Шопинг-прогулка по Милану - это незабываемое путешествие по модным бутикам и старинным улицам города с профессиональным гидом
Начало: Duomo
17 июля в 10:00
18 июля в 10:00
от 130 за человека
Мастер-класс итальянской кухни в Пьемонте
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Узнайте секреты итальянской кухни на мастер-классе в Пьемонте
Приготовьте пасту и ризотто на мастер-классе с шеф-поваром в Милане. Узнайте секреты итальянской кухни и насладитесь дегустацией приготовленных блюд
Начало: Ж/д станция Арона
15 июля в 09:00
16 июля в 09:00
от 280 за всё до 7 чел.
Красота Лепонтинских Альп
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Красота Лепонтинских Альп: озеро Мораско, водопад Точе и сыр Беттельматт
Насладитесь красотой Лепонтинских Альп, прогуляйтесь вдоль озера Мораско и полюбуйтесь водопадом Точе. Попробуйте местные деликатесы и сыр Беттельматт
Начало: Жд станция Арона или Домодоссола
15 июля в 08:00
16 июля в 08:00
340 за всё до 7 чел.
Миланское Mонументальное кладбище
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Монументальное кладбище Милана: путешествие в историю и искусство
Встреча с историей и искусством Милана через величественные скульптуры и надгробия Монументального кладбища
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
от 160 за всё до 5 чел.
Вдоль каналов вечернего Милана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Вдоль каналов вечернего Милана»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, прогуливаясь по его вечерним каналам с личным гидом
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
160 за всё до 8 чел.
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Мини-группа
4 часа
15 отзывов
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Погрузитесь в атмосферу аристократического курорта Стреза и очаровательного рыбацкого острова Пескаторе на озере Маджоре
Начало: На ж/д вокзале в Стрезе
15 июля в 08:00
16 июля в 08:00
90 за человека
Милан: легенды и контрасты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
Милан: легенды и контрасты - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальный мир Милана: от статуи Наполеона до секретных фламинго. Экскурсия для тех, кто ценит историю и стиль
8 июля в 09:00
10 июля в 09:00
187 за всё до 4 чел.
Из Милана - в дивный Бергамо
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия в Бергамо из Милана: путешествие в историю
Вас ждет путешествие по средневековому Бергамо: от Верхнего города до Нижнего, от искусства до архитектуры
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
320 за всё до 6 чел.
Нескучная прогулка по Милану с детьми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Нескучная прогулка по Милану с детьми: путешествие по эпохам
Приглашаем на захватывающую прогулку по Милану, где история оживает в рассказах для всей семьи. Идеально подходит для детей и взрослых
8 июля в 09:00
10 июля в 09:00
187 за всё до 5 чел.
Гастро-историческая прогулка по Милану
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Гастро-историческая прогулка по Милану: путешествие через вкус
Погрузитесь в атмосферу Милана, открывая его исторические районы, уникальные вкусы и традиции итальянской кухни
Начало: Площадь Дуомо у конной статуи короля Витторио Эмма...
Сегодня в 11:30
Завтра в 13:00
200 за всё до 5 чел.
Из Милана - к озеру Комо
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Из Милана - к озеру Комо: замки, виллы и средневековые городки
Если вы устали от городской суеты Милана, отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к озеру Комо. Впечатляющие виды, история и уютные рестораны ждут вас
Начало: по месту проживания в Милане
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
505 за всё до 5 чел.
Первый поцелуй с Миланом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Первый поцелуй с Миланом
Легкая и увлекательная прогулка по самым ярким районам, знаковым местам и атмосферным улочкам города
Начало: в холле вашего отеля или на главной площади Дуомо
140 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    6 июня 2024
    Главное в Милане за 1 день
    Сомневалась, нужна ли мне экскурсия, в итоге пошла и ничуть об этом не жалею! Продуманный маршрут, включая те места, до
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    которых я бы сама не дошла, почти все время в движении, но при этом без спешки. Очень правильно, на мой взгляд, что включили посещение и экскурсию в соборе Дуомо, это экономит туристам время за счёт отсутствия очередей на покупку билетов и вход и даёт много интересной информации про собор. Экскурсовод Наталья много знающий и увлечённый человек. К тому же очень чутко относится к запросам туристов, а в случае необходимости помогает решать их проблемы. Большое спасибо и очень рекомендую!

  • I
    Inna
    5 июня 2024
    Прогулка по эпохам Милана
    Маша провела отличную экскурсию влюбила нас в Милан! Маша великолепно знает историю и архитектуру города а также узнали много интересного
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    о прошлом города и Италии в целом. Мы услышали много интересных фактов о работах Леонардо да Винчи а также других известных художниках, получили совет о множестве мест особенно соборах и фресках которые надо посетить Маша оказалась чудесным рассказчиком и полиглотом с которым очень интересно поговорить на любые темы волнующие мир💕 обязательно надо пойти на эту экскурсию чтобы увидеть настоящий Милан

  • Э
    Элла
    5 июня 2024
    Променад по Милану
    Мы в Милане впервые. Наш экскурсовод Наталья не только показала нам жемчужины города, но и дала очень дельные и полезные
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    советы, на что еще нужно обратить внимание и что (и как лучше!) можно еще посетить. Она так же поделилась инсайдерской информацией по поводу приобретения входных билетов в музеи, проездных, рассказала о своих предпочтениях в плане кафешек, ресторанов, шопинга. Экскурсия прошла на одном дыхании так, что даже мы,"возрастные" туристы, не успели устать. Рекомендуем всем. Скучно точно не будет. Спасибо, Наталья!

  • Э
    Эля
    4 июня 2024
    Какой он, Милан?
    Супер все понравилось
  • Д
    Дениз
    2 июня 2024
    Прогулка по эпохам Милана
    Мария не гид, а друг в Милане. Настолько интересно, красиво, вдохновенно и познавательно рассказала нам о городе, его истории и культуре. Большое спасибо 🫶🏼 Grazie mille
    Мария не гид, а друг в Милане. Настолько интересно, красиво, вдохновенно и познавательно рассказала нам о городе, его истории и культуреМария не гид, а друг в Милане. Настолько интересно, красиво, вдохновенно и познавательно рассказала нам о городе, его истории и культуреМария не гид, а друг в Милане. Настолько интересно, красиво, вдохновенно и познавательно рассказала нам о городе, его истории и культуреМария не гид, а друг в Милане. Настолько интересно, красиво, вдохновенно и познавательно рассказала нам о городе, его истории и культуреМария не гид, а друг в Милане. Настолько интересно, красиво, вдохновенно и познавательно рассказала нам о городе, его истории и культуреМария не гид, а друг в Милане. Настолько интересно, красиво, вдохновенно и познавательно рассказала нам о городе, его истории и культуре
  • I
    Irina
    2 июня 2024
    Миланские шедевры эпохи Возрождения за 1 день
    Профессионал своего дела. Интересный рассказчик. Провела экскурсию на 5+. Очень рекомендую! Лучшая!
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
    Когда я собиралась в Милан, мои друзья, которые там были без экскурсии, говорили мне:" Там нечего смотреть кроме Дуомо." Но Екатерина
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    раскрыла для нас Милан через призму истории, искусства и религии так увлекательно и полностью, что в восторге остались все– и старшие и подросток, которых непросто вовлечь и заинтересовать. Рекомендации наилучшие! Помимо профессионализма в подаче материала, отмечу человеческую отзывчивость и участие Екатерины. Она помогала и советовала в вопросах, которые были не связаны с экскурсией. Была любезно на связи и готова помочь при необходимости.

  • И
    Изат
    1 июня 2024
    Милан - не только Дуомо и Ла Скала
    Все было супер интересно, спасибо большое
  • З
    Зоя
    31 мая 2024
    Влюбиться в Милан за три часа
    Добрый день! Эта вторая экскурсия с гидом в Милане, Анастасию предупредили заранее. И знаете что, это было прям круто!!!!! Анастасия
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    составила маршрут немного по другому:интересные истории, старинные кафе, история кофе и необычные места, скрытые от глаз туристов. Ну прям очень сочно и вкусно (по- итальянски), посоветовала еще и фильмы посмотреть чтобы продлить послевкусие после отпуска, посоветовала куда еще съездить! Однозначно рекомендуем

  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Променад по Милану
    Очень благодарны команде Трипстера,нашему экскурсоводу Наталье за сегодняшний день! Экскурсия планировалась в группе до 10 человек и хотя нас было
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    только двое, экскурсия состоялась,Наталья провела её на одном дыхании! Прилетели сегодня, уже к вечеру узнали самое главное о Милане,завтра будем гулять по городу, руководствуясь рекомендациями экскурсовода.

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Летние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Променад по Милану
  2. От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
  3. Фотосессия в Милане
  4. Знакомство с городом
  5. Милан для новичков
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Замок Сфорца
  2. Самое главное
  3. Собор Дуомо
  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Леонардо да Винчи
  6. Миланский собор Дуомо
  7. Пьяцца Дуомо
  8. Парк Семпионе
  9. Район Навильи
  10. Пинакотека Брера
Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2024
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