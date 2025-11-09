Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы На один день погрузитесь в романтическую и волшебную атмосферу Венеции, путешествуя из Милана на скоростном поезде.



Мы организуем для вас поездку, встретим на вокзале Венеции и проведем увлекательную экскурсию по городу, полному истории, красоты и незабываемых впечатлений.

Алина Ваш гид в Милане Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 12 часов Размер группы 1-10 человек На чём проводится На поезде Когда Ежедневно. Время отправления из Милана 07:15 или 07:35. €450 за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Погрузитесь в романтику и волшебство Венеции за один день, путешествуя из Милана на скоростном поезде. Мы организуем для вас билеты, встретим на вокзале Венеции и проведем увлекательную экскурсию по городу, полному истории, красоты и незабываемых впечатлений. Маршрут Район Дорсодуро Живописный квартал, где находятся канал Джудекка, знаменитая галерея Академия и музей Пегги Гуггенхайм. Здесь вы ощутите атмосферу творческой Венеции и узнаете о её художественном наследии. Квартал Сан-Поло Старинный район, известный как центр торговли с 1097 года. Вы увидите церковь Сан-Джакомо ди Риальто, основанную в IX веке, собор Санта-Мария Фрари и Скуола Гранди ди Сан Рока, погружаясь в историю средневековой Венеции. Гранд-канал Главная водная артерия города, вдоль которой расположены роскошные дворцы. Вы полюбуетесь архитектурным разнообразием и узнаете о богатых родах, строивших свои резиденции на его берегах. Дворец Вендрамин Калерджи Один из знаменитых дворцов на Гранд-канале, известный как место, где скончался композитор Рихард Вагнер. Гид расскажет о его истории и значении для культурной жизни Венеции. Площадь Сан-Марко Визитная карточка города, окружённая архитектурными шедеврами. Здесь вы увидите Базилику Сан-Марко, Прокурации, Часовую башню, Колокольню, Бумажные ворота, колонны Св. Марка и Теодора, библиотеку Марчиану, Дворец дожей, мост Вздохов и кафе Флориан. Каждый из этих объектов имеет свою уникальную историю, которую раскроет гид. Дворец дожей Величественный памятник готической архитектуры, бывшая резиденция правителей Венецианской республики. Вы исследуете его залы, полюбуетесь произведениями искусства, увидите Лестницу гигантов и узнаете о жизни дожей. Темы Во время экскурсии путешественники узнают множество интересных фактов и историй, связанных с Венецией. Мы поговорим о следующих темах: История Венеции как морской республики Как Венеция из небольшой рыбацкой деревни превратилась в могущественную морскую державу. Путешественники узнают о её роли в торговле с Востоком, строительстве флота и борьбе за влияние в Средиземноморье. Архитектурные шедевры Венеции Мы обсудим уникальные особенности венецианской архитектуры: как город строили на сваях, какие материалы использовали и почему дворцы на Гранд-канале выглядят именно так. Особое внимание уделим готике, ренессансу и барокко, которые оставили свой отпечаток на облике города. Роль искусства и культуры Почему Венеция стала одним из главных центров искусства эпохи Возрождения, как сюда стекались лучшие художники, скульпторы и архитекторы. Путешественники узнают о вкладе таких мастеров, как Тициан, Веронезе и Тинторетто, а также о знаменитых венецианских карнавалах и их традициях. Жизнь в Венеции сегодня Мы обсудим, как устроена жизнь современных венецианцев, какие трудности им приходится преодолевать из-за туристического потока и изменения климата. Как жители адаптируются к условиям, связанным с затоплениями, и где они находят вдохновение в своём уникальном городе. Религия и символика Венеции Мы поговорим о святом Марке — покровителе города, о символике его льва, изображённого на каждом шагу, и о значении религии в жизни венецианцев на протяжении веков. Тайны дворцов и мостов Истории дворцов на Гранд-канале, кто в них жил, какие интриги разворачивались за их стенами, а также о легендах, связанных с мостами Венеции, включая знаменитый мост Вздохов. Рыночная культура Риальто Путешественники узнают, как функционирует старейший рынок Риальто, какие товары здесь были самыми популярными в разные эпохи, и как торговаться с местными продавцами. Эти темы позволят не только увидеть Венецию, но и почувствовать её дух, узнать её историю и понять, чем она остаётся уникальной на протяжении столетий. Организационные детали Указанная цена включает услуги гида и билеты на одного человека. Каждый последующий человек +110 евро на билеты, стоимость услуг гида не меняется от количества человек. После внесения предоплаты на сайте мы пришлём вам реквизиты банка Revolut или Юмани (курс надо уточнять), на который будет нужно перевести часть стоимости экскурсии — €110 на человека за билеты на поезд Милан-Венеция-Милан и билет в дворец дожей. Оставшуюся сумму будет необходимо оплатить гиду на месте. Чтобы оформить билеты, мы попросим у вас паспортные данные. Билеты невозвратные. Дорога на поезде в одну сторону занимает 2,5 часа Отправление поезда из Милана в 07:15 или 07:35 из Венеции в 17:57 В стоимость включено: услуга по покупке билета, встреча на вокзале Венеции, обзорная 3-часовая экскурсия по Венеции с посещением дворца дожей. 