Путешествие по Милану, где история оживает на каждом шагу. Прогулка вдоль канала Мартезана и посещение исторических вилл откроют вам неизвестные страницы прошлого. Уникальные легенды и рассказы о масонских обрядах создадут атмосферу загадочности. Старый мост 1703 года и история бомбардировки школы в 1943 году погрузят в атмосферу военного времени. Рестораны, популярные среди местных жителей, добавят колорита вашему путешествию

Ваш гид в Милане

Ольга Ваш гид в Милане

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Описание экскурсии

Мы заглянем в кафе исторической усадьбы, в которой останавливался Наполеон.

Прогуляемся вдоль вилл маленького Парижа и отыщем места, где раньше выполнялись масонские обряды. Я поделюсь легендами, которыми окутаны эти здания.

Вы увидите старый мост 1703 года — раньше он разделял два предместья Милана.

Услышите трагическую историю бомбардировки школы в 1943 году союзниками и рассказ про миланский Сталинград.

А ещё я покажу рестораны, куда ходят миланцы.

Организационные детали

Напитки и еда оплачиваются дополнительно и по желанию.