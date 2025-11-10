Путешествие по Милану, где история оживает на каждом шагу.
Прогулка вдоль канала Мартезана и посещение исторических вилл откроют вам неизвестные страницы прошлого. Уникальные легенды и рассказы о масонских обрядах создадут атмосферу загадочности.
Старый мост 1703 года и история бомбардировки школы в 1943 году погрузят в атмосферу военного времени. Рестораны, популярные среди местных жителей, добавят колорита вашему путешествию
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Исторические виллы и легенды
- 🌉 Старый мост 1703 года
- 📜 Масонские обряды и тайны
- 🎓 История бомбардировки 1943 года
- 🍽️ Популярные рестораны Милана
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Что можно увидеть
- Канал Мартезана
- Старый мост 1703 года
- Исторические виллы
Описание экскурсии
Мы заглянем в кафе исторической усадьбы, в которой останавливался Наполеон.
Прогуляемся вдоль вилл маленького Парижа и отыщем места, где раньше выполнялись масонские обряды. Я поделюсь легендами, которыми окутаны эти здания.
Вы увидите старый мост 1703 года — раньше он разделял два предместья Милана.
Услышите трагическую историю бомбардировки школы в 1943 году союзниками и рассказ про миланский Сталинград.
А ещё я покажу рестораны, куда ходят миланцы.
Организационные детали
Напитки и еда оплачиваются дополнительно и по желанию.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€45
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Gorla
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ольга — ваш гид в Милане
Провела экскурсии для 55 туристов
Я живу в Милане с 2014 года, увлечена его историей, секретными местами, событиями и, конечно, людьми! Работаю переводчиком и часто провожу для своих клиентов пешие прогулки по Милану. Веду активную жизнь в любимом городе, участвую в ивентах Design Week, Fashion Week. Люблю читать книги итальянских авторов. Буду рада передать частичку любви к этому городу!Задать вопрос
Входит в следующие категории Милана
