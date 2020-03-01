Наталья проводит ещё 4 экскурсии

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Знакомство с историей города на романтичной прогулке

Наталья
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Наталья – ваш гид
По каналам вечернего Милана
157 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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По каналам вечернего Милана
По каналам вечернего Милана

Милан славился своими водными каналами! Именно благодаря им он получил статус одного из самых крупных портов Европы. Сегодня каналы оживают лишь в вечернее время и являются центром ночной жизни Милана. Приглашаю прогуляться по ним и так узнать об истории города.

А начнем мы с изучения старинных базилик, которые находятся недалеко от воды. Мы поговорим о самом раннем периоде истории Милана, когда город был столицей Западной Римской империи – почти 150 лет. Именно здесь в 313 году император Константин подписал указ о разрешении христианской религии, и началась стройка ранне-христианских церквей – именно их-то мы и посмотрим.

В то же время древние римляне, обладающие на тот момент самыми прогрессивными знаниями о гидравлике, начали поистине исполинский труд по подведению вод близлежащих рек в самый центр города. Работа была закончена лишь много веков спустя.

В Средние века Милан уже приобретает статус одного из самых важных европейских портов (наряду с Амстердамом и Венецией), но работа над каналами идёт вплоть до 1819 года. От Базилик мы плавно перейдём к каналам, посмотрим на первый в мире шлюз – изобретение местных гидравликов, поговорим о значимости сохранившихся каналов и, в конце концов, когда стемнеет и когда подсветка каналов заманчиво позовёт нас насладиться вечером, закончим свою прогулку в одном из баров, где можно будет за бокалом вина вкусить множество самых разнообразных закусок.

По каналам вечернего Милана
По каналам вечернего Милана
По каналам вечернего Милана
По каналам вечернего Милана

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
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Наталья
Наталья
Я живу в Италии уже с 2006 года. Преподаю иностранные языки. Последние несколько лет страстно увлеклась историей города Милана, закончила двухлетние курсы, получила лицензию гида и уже с начала 2013 года вожу экскурсии по Милану. С недавнего времени я живу в Венеции. Уверяю вас, этот город стоит вашего посещения и я буду рада провести вас по его многочисленным каналам, мостам, площадям и дворцам. Я очень много путешествовала, но такого города как Венеция не встречала! Также я провожу обзорные экскурсии по Флоренции. Кстати, благодаря опыту заядлого путешественника кроме экскурсий по Венеции, Милану, Вероне, Флоренции, Швейцарии и предальпийским озерам, проводимых непосредсвенно мной, я могу организовать незабываемые экскурсии по другим городам Италии, а также посоветовать, где остановиться или где поесть. Обращайтесь, буду рада помочь.
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