Наталья проводит ещё 4 экскурсии

Милан, знаменитый своими каналами, когда-то был одним из крупнейших портов Европы. Сегодня эти каналы являются сердцем ночной жизни города, и именно вечером они раскрывают свои тайны. Предлагаем вам пройтись по

местам, где история Милана оживает с каждым шагом. Ваш путь начнется у старинных базилик, где вы узнаете о Милане как о столице Западной Римской империи и месте, где был подписан знаменитый указ Константина. Затем вы перенесетесь в Средние века, когда Милан стал важным европейским портом, и увидите первый в мире шлюз. Историческая прогулка завершится в одном из уютных баров канала, где вы сможете насладиться вечером, наслаждаясь местными закусками и вином

Описание экскурсии

Начнем мы с изучения старинных базилик, которые находятся недалеко от воды. Мы поговорим о самом раннем периоде истории Милана, когда город был столицей Западной Римской империи – почти 150 лет. Именно здесь в 313 году император Константин подписал указ о разрешении христианской религии, и началась стройка ранне-христианских церквей – именно их-то мы и посмотрим.

В то же время древние римляне, обладающие на тот момент самыми прогрессивными знаниями о гидравлике, начали поистине исполинский труд по подведению вод близлежащих рек в самый центр города. Работа была закончена лишь много веков спустя.

В Средние века Милан уже приобретает статус одного из самых важных европейских портов (наряду с Амстердамом и Венецией), но работа над каналами идёт вплоть до 1819 года. От Базилик мы плавно перейдём к каналам, посмотрим на первый в мире шлюз – изобретение местных гидравликов, поговорим о значимости сохранившихся каналов и, в конце концов, когда стемнеет и когда подсветка каналов заманчиво позовёт нас насладиться вечером, закончим свою прогулку в одном из баров, где можно будет за бокалом вина вкусить множество самых разнообразных закусок.