Наталья проводит ещё 4 экскурсии

Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, прогуливаясь по его вечерним каналам с личным гидом
Милан, знаменитый своими каналами, когда-то был одним из крупнейших портов Европы. Сегодня эти каналы являются сердцем ночной жизни города, и именно вечером они раскрывают свои тайны. Предлагаем вам пройтись по читать дальшеуменьшить
местам, где история Милана оживает с каждым шагом.
Ваш путь начнется у старинных базилик, где вы узнаете о Милане как о столице Западной Римской империи и месте, где был подписан знаменитый указ Константина.
Затем вы перенесетесь в Средние века, когда Милан стал важным европейским портом, и увидите первый в мире шлюз.
Историческая прогулка завершится в одном из уютных баров канала, где вы сможете насладиться вечером, наслаждаясь местными закусками и вином
Начнем мы с изучения старинных базилик, которые находятся недалеко от воды. Мы поговорим о самом раннем периоде истории Милана, когда город был столицей Западной Римской империи – почти 150 лет. Именно здесь в 313 году император Константин подписал указ о разрешении христианской религии, и началась стройка ранне-христианских церквей – именно их-то мы и посмотрим.
В то же время древние римляне, обладающие на тот момент самыми прогрессивными знаниями о гидравлике, начали поистине исполинский труд по подведению вод близлежащих рек в самый центр города. Работа была закончена лишь много веков спустя.
В Средние века Милан уже приобретает статус одного из самых важных европейских портов (наряду с Амстердамом и Венецией), но работа над каналами идёт вплоть до 1819 года. От Базилик мы плавно перейдём к каналам, посмотрим на первый в мире шлюз – изобретение местных гидравликов, поговорим о значимости сохранившихся каналов и, в конце концов, когда стемнеет и когда подсветка каналов заманчиво позовёт нас насладиться вечером, закончим свою прогулку в одном из баров, где можно будет за бокалом вина вкусить множество самых разнообразных закусок.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 2287 туристов
Я живу в Италии уже с 2006 года. Преподаю иностранные языки. Последние несколько лет страстно увлеклась историей города Милана, закончила двухлетние курсы, получила лицензию гида и уже с начала 2013 читать дальшеуменьшить
года вожу экскурсии по Милану. С недавнего времени я живу в Венеции. Уверяю вас, этот город стоит вашего посещения и я буду рада провести вас по его многочисленным каналам, мостам, площадям и дворцам. Я очень много путешествовала, но такого города как Венеция не встречала! Также я провожу обзорные экскурсии по Флоренции. Кстати, благодаря опыту заядлого путешественника кроме экскурсий по Венеции, Милану, Вероне, Флоренции, Швейцарии и предальпийским озерам, проводимых непосредсвенно мной, я могу организовать незабываемые экскурсии по другим городам Италии, а также посоветовать, где остановиться или где поесть. Обращайтесь, буду рада помочь.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александр
Все прошло отлично, спасибо за экскурсию!
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С
Светлана
Спасибо большое Елизавете! Несмотря на сильные грозу и дождь, она быстро сориентировалась, изменила маршрут и провела экскурсию на одном дыхании так, что мы и не промокли и не заметили как пролетело 2 часа. Елизавета- очень одержимый и увлеченный гид😊 заинтересует и детей, и взрослых. Рекомендую всем, не пожалеете😊
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А
Анна
Спасибо огромное Елизавете за прекрасную вечернюю экскурсию. Превзошло все наши ожидания. Очень много интересной информации, увлекательно преподнесенной. Два часа пролетели на одной дыхании. Обязательно порекомендуем вашу организацию и конкретно Елизавету знакомым.
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Александр
Великолепная экскурсия с Лизой! Она влюблена в свой город и делает все возможное, чтобы учесть пожелания каждого гостя. Помимо основной туристической программы, Лиза организовала для нас небольшую гастрономическую экскурсию, которая добавила ярких впечатлений. Очень рекомендую воспользоваться ее услугами!
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Елена
Экскурсия очень понравилась, а также гид. Я не первый раз в Милане, но гиду удалось заинтересовать и показать новые места где никогда не была ранее. Материал был подан доступно, структурировано. Маршрут также понравился. Рекомендую.
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М
Марина
Спасибо за замечательную экскурсию с гидом Елизаветой. Глубокое знание истории Италии, легкая и дружелюбная подача материала. Буду рекомендовать друзьям 😍
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