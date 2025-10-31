Мои заказы

Красота вне времени: из Милана - на озеро Комо

Ощутите атмосферу озера Комо на индивидуальной прогулке, открывая для себя историю и культуру в компании опытного гида
Путешествие из Милана на озеро Комо обещает уникальные впечатления.

Туристы смогут прогуляться по историческому центру города Комо, увидеть старинные городские ворота и кафедральный собор. Прогулка на кораблике по озеру откроет панорамные
виды на старинные виллы и живописные деревни. В Черноббио вас ждёт архитектура в стиле либерти, а в Торно - уютные кафе и траттории. Это идеальный маршрут для тех, кто хочет насладиться красотой Италии вдали от туристических троп

4.6
17 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚂 Комфортное путешествие на поезде
  • 🏛 Исторические достопримечательности
  • ⛴ Прогулка на кораблике по озеру
  • 🏞 Панорамные виды и живописные деревни
  • ☕ Уютные кафе и местная кухня
Красота вне времени: из Милана - на озеро Комо
Красота вне времени: из Милана - на озеро Комо© Вадим
Красота вне времени: из Милана - на озеро Комо© Вадим

Что можно увидеть

  • Старинные городские ворота
  • Кафедральный собор
  • Вилла в стиле либерти

Описание экскурсии

Встреча в Милане

Отправление на комфортабельном поезде. По дороге — вводная часть: немного истории, географии и неожиданных фактов об озере Комо.

Прибытие в город Комо

Прогулка по историческому центру, в ходе которой вы увидите:

  • старинные городские ворота
  • кафедральный собор
  • уютные улочки и набережную

Вы узнаете, как город развивался от времён Римской империи до Средневековья, чем жил в эпоху индустриализации и как стал любимым местом европейской знати.

Прогулка на кораблике по озеру Комо

Неспешное плавание по озеру (около 1 часа). С борта судна вам откроются:

  • старинные виллы
  • панорамные пейзажи
  • крошечные деревни на берегах

Мы расскажем, кто жил в этих домах, как озеро вдохновляло художников и почему его по-прежнему выбирают для уединения.

Черноббио: архитектура, парк, атмосфера

Небольшая прогулка по городку и посещение территории виллы в стиле либерти (здание осмотрим снаружи). Обсудим историю этих мест и приметы различных эпох.

Обеденное время (по желанию)

Устроим лёгкий обед в Черноббио или сделаем короткий переезд к следующей точке с возможностью перекуса уже там.

Торно: деревушка с открытки

Уютное место, куда редко добираются туристы. Здесь у вас будет возможность:

  • выпить кофе на берегу
  • съесть пасту в траттории
  • просто остановиться и почувствовать ритм озёрной жизни

Организационные детали

  • Мы поедем поездом до Комо, далее будем гулять пешком и покатаемся на кораблике по озеру
  • Прогулка неспешная, с остановками и свободным темпом. Но по пути возможны участки с брусчаткой и лёгкие подъёмы
  • С детской коляской будет удобно, но в некоторых местах (Торно, вилла) есть лестницы
  • С вам поеду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Транспорт (включая билеты гида) — €20 с человека. Сюда входит проезд на поезде Милан–Комо–Милан и прогулка на кораблике по озеру (регулярная линия)
  • Входной билет на виллу в стиле либерти — €8
  • Обед в проверенной траттории с местной кухней (средний чек — €25–30)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На станции Милано Чентрале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — ваша команда гидов в Милане
Провели экскурсии для 646 туристов
Ciao! Bonjour! Мы создаём авторские прогулки по Италии и Франции — с душой, вниманием к деталям и настоящей любовью к этим странам. Работаем в Риме, Венеции, Вероне, Милане, Флоренции, Париже и
других городах. У нас есть как классические маршруты, так и прогулки по нестандартным тропам — всё подстроим под ваш интерес и ритм. Каждая экскурсия — это не просто рассказ, а тёплое знакомство с городом. Лёгкая атмосфера, красивые локации, живые истории, а при желании — помощь с фото, ресторанными находками и идеями для поездок за пределы города. Если вы хотите увидеть настоящую Италию и Францию, а не только открытки из путеводителей, — мы на связи.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
2
1
1

Фотографии от путешественников

David
David
31 окт 2025
Все хорошо!
Anna
Anna
29 окт 2025
Были на Комо с гидом Анной. Девушка очень образованная. Прогулка была в меру с историей, в меру с прогулкой и интересными рассказами. Нам скучно слушать только Историю подряд столько времени. Все понравилось! Очень рады, что побывали на озеро Комо в городе Комо!
Н
Нэля
20 окт 2025
Провели отлично время! С нами была гид Ирина. Много историй, интересных фактов. Комо отлично 👍🏻 гуляли гуляли и пришла идея прокатиться до Швейцарии. Ирина нас поддержала. Мы испытали интересные эмоции. Всем понравилось! Если б не Ирина, думаю мы бы не рискнули совершить такой трип.)
Мария
Мария
13 окт 2025
Экскурсию по озеру Комо для нас провела Валерия. Очень приятная девушка и хороший гид. Все было четко и понятно организовано. Валерия рассказала интересные истории и факты о местной культуре, архитектуре и традициях. Рекомендую экскурсию всем, кто хочет насладиться красотой природы и культурным наследием этого удивительного места.
David
David
4 окт 2025
Были с Данной компанией на экскурсии в Риме, а также потом решили поехать в Милан и на озеро Комо. Была гид девушка Алиса. Безумно интересная девушка. Скучно не было, узнали много нового и насладились поездкой. Спасибо!
Ю
Юлия
12 сен 2025
Как и в прошлых отзывах, гид оказался просто сопровождающим. Ариана, хорошая и воспитанная девочка, но к сожалению в силу возраста и знаний на такую экскурсию совершенно не готова. Организаторам посоветую прислушаться к отзывам, заявленная стоимость не соответствует ожиданиям.
Вадим
Вадим
Ответ организатора:
Здравствуйте! Спасибо, что поделились своим впечатлением. Нам очень жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Мы внимательно изучаем все отзывы
и действительно приняли меры: на данную программу теперь назначены другие гиды с большим опытом, которые делают упор не только на сопровождение, но и на глубокий рассказ об истории, архитектуре и жизни озера Комо. Мы искренне ценим ваши замечания — именно благодаря им можем становиться лучше и делать наши экскурсии более интересными и насыщенными для гостей.

М
Марина
31 авг 2025
Экскурсовод Ариана скорее не гид, а сопровождающий.
Не стоит заявленной суммы.
Вадим
Вадим
Ответ организатора:
Спасибо, что поделились своим мнением. Нам искренне жаль, что экскурсия не принесла тех эмоций, на которые вы рассчитывали. Мы обязательно учтём это и постараемся, чтобы в будущем наши гиды давали больше ценности и вовлечённости.
П
Полина
30 авг 2025
Несмотря на погоду в день экскурсии, поездка нам очень понравилась. Нас сопровождала гид Ирина. Рассказ свой она начала с самого момента нашей встречи и всю поездку делилась с нами различными
историческими фактами о городе Комо и озере. Ирина рассказала нам, что на Комо действует производство шёлка, и порекомендовала бутик с невероятной красоты платками. С Ириной было максимально комфортно, и было однозначно понятно, что ей важно, чтобы нам всё понравилось. Спасибо, очень рекомендую!

Любовь
Любовь
27 авг 2025
Экскурсовод не оправдал ожидания!
Говорила тихо, не старалась привлечь внимание нашей семьи из 4 человек. Было заявлено, что рассказ начнется уже в поезде из Милана в Комо, на самом деле ехали
почти молча 40 мин:(
На улицах Комо довольно оживлено и шумно, но наш гид Ариана говорила себе под нос, мы вынуждены были прислушиваться. На этот случай гиду надо иметь микрофон, а группе раздать наушники как у других экскурсоводов. Это бы очень пригодились и на пароходе, он плывет довольно шумно и рассказы про виллы находящиеся на берегу озера мы слышали на половину!
Сам маршрут понравился, сделали кучу фото!
После экскурсии самостоятельно поднялись на фуникулере на гору, откуда открываются шикарные виды!
В общем, данная экскурсия не стоит заявленной стоимости. Тут скорее была не экскурсия, а просто сопровождение по красивому озеру! Мы за меньшие деньги получали очень обширные знания по туру. Поэтому есть разочарование в работе команды!
Желаем улучшить свои услуги!

Вадим
Вадим
Ответ организатора:
Здравствуйте! Спасибо за обратную связь. Нам очень жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Мы обязательно обсудим с гидом моменты,
которые вы отметили: громкость голоса, начало рассказа в дороге и техническое сопровождение. Ваш отзыв поможет нам улучшить качество услуг и сделать экскурсии комфортнее. Надеемся, что несмотря на недочёты, впечатления от Комо и прогулки по озеру останутся для вас приятными!

A
Arsen
24 авг 2025
Нам очень понравилось. Гид очень интересно рассказывала историю города. Рекомендуем!
A
Alena
22 июл 2025
Посетить озеро Комо - всегда было моей мечтой! Шикарные пейзажи, нереальная атмосфера, легче это делать в сопровождении человека, который знает это место. Встретились на вокзале, приехали в город, гид все сделала - Купила билеты, посадила нас на обед, показала другие небольшие города. Мы не думали ни о чем! Спасибо!
С
Светлана
22 июл 2025
День на Озеро Комо с гидом Ариной прошел отлично. Насладились прогулкой, было классно, солнце, пейзажи, все прошло отлично! Также мы покушали во вкусном ресторанчике! Спасибо!
M
Mark
7 июл 2025
Экскурсия на озеро Комо прошла замечательно. Нам все понравилось. Хорошая организация. Советую.
Нонна
Нонна
7 июл 2025
Все просто прошло на ура! Красивейшие озеро, шикарные виды. Незабываемо. Анна гид красавица и много рассказывала нам про виллы на озере. Прекрасно проведённый день. Рекомендую всем!
B
Batraz
5 июл 2025
Очень понравилось!
Входит в следующие категории Милана

