Ощутите атмосферу озера Комо на индивидуальной прогулке, открывая для себя историю и культуру в компании опытного гида
Путешествие из Милана на озеро Комо обещает уникальные впечатления.
Туристы смогут прогуляться по историческому центру города Комо, увидеть старинные городские ворота и кафедральный собор. Прогулка на кораблике по озеру откроет панорамные читать дальше
виды на старинные виллы и живописные деревни. В Черноббио вас ждёт архитектура в стиле либерти, а в Торно - уютные кафе и траттории. Это идеальный маршрут для тех, кто хочет насладиться красотой Италии вдали от туристических троп
Описание экскурсии
Встреча в Милане
Отправление на комфортабельном поезде. По дороге — вводная часть: немного истории, географии и неожиданных фактов об озере Комо.
Прибытие в город Комо
Прогулка по историческому центру, в ходе которой вы увидите:
старинные городские ворота
кафедральный собор
уютные улочки и набережную
Вы узнаете, как город развивался от времён Римской империи до Средневековья, чем жил в эпоху индустриализации и как стал любимым местом европейской знати.
Прогулка на кораблике по озеру Комо
Неспешное плавание по озеру (около 1 часа). С борта судна вам откроются:
старинные виллы
панорамные пейзажи
крошечные деревни на берегах
Мы расскажем, кто жил в этих домах, как озеро вдохновляло художников и почему его по-прежнему выбирают для уединения.
Черноббио: архитектура, парк, атмосфера
Небольшая прогулка по городку и посещение территории виллы в стиле либерти (здание осмотрим снаружи). Обсудим историю этих мест и приметы различных эпох.
Обеденное время (по желанию)
Устроим лёгкий обед в Черноббио или сделаем короткий переезд к следующей точке с возможностью перекуса уже там.
Торно: деревушка с открытки
Уютное место, куда редко добираются туристы. Здесь у вас будет возможность:
выпить кофе на берегу
съесть пасту в траттории
просто остановиться и почувствовать ритм озёрной жизни
Организационные детали
Мы поедем поездом до Комо, далее будем гулять пешком и покатаемся на кораблике по озеру
Прогулка неспешная, с остановками и свободным темпом. Но по пути возможны участки с брусчаткой и лёгкие подъёмы
С детской коляской будет удобно, но в некоторых местах (Торно, вилла) есть лестницы
С вам поеду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Транспорт (включая билеты гида) — €20 с человека. Сюда входит проезд на поезде Милан–Комо–Милан и прогулка на кораблике по озеру (регулярная линия)
Входной билет на виллу в стиле либерти — €8
Обед в проверенной траттории с местной кухней (средний чек — €25–30)
Место начала и завершения?
На станции Милано Чентрале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваша команда гидов в Милане
Провели экскурсии для 646 туристов
Ciao! Bonjour!
Мы создаём авторские прогулки по Италии и Франции — с душой, вниманием к деталям и настоящей любовью к этим странам. Работаем в Риме, Венеции, Вероне, Милане, Флоренции, Париже и читать дальше
других городах. У нас есть как классические маршруты, так и прогулки по нестандартным тропам — всё подстроим под ваш интерес и ритм.
Каждая экскурсия — это не просто рассказ, а тёплое знакомство с городом. Лёгкая атмосфера, красивые локации, живые истории, а при желании — помощь с фото, ресторанными находками и идеями для поездок за пределы города.
Если вы хотите увидеть настоящую Италию и Францию, а не только открытки из путеводителей, — мы на связи.
Отзывы и рейтинг
David
31 окт 2025
Все хорошо!
Anna
29 окт 2025
Были на Комо с гидом Анной. Девушка очень образованная. Прогулка была в меру с историей, в меру с прогулкой и интересными рассказами. Нам скучно слушать только Историю подряд столько времени. Все понравилось! Очень рады, что побывали на озеро Комо в городе Комо!
Н
Нэля
20 окт 2025
Провели отлично время! С нами была гид Ирина. Много историй, интересных фактов. Комо отлично 👍🏻 гуляли гуляли и пришла идея прокатиться до Швейцарии. Ирина нас поддержала. Мы испытали интересные эмоции. Всем понравилось! Если б не Ирина, думаю мы бы не рискнули совершить такой трип.)
Мария
13 окт 2025
Экскурсию по озеру Комо для нас провела Валерия. Очень приятная девушка и хороший гид. Все было четко и понятно организовано. Валерия рассказала интересные истории и факты о местной культуре, архитектуре и традициях. Рекомендую экскурсию всем, кто хочет насладиться красотой природы и культурным наследием этого удивительного места.
David
4 окт 2025
Были с Данной компанией на экскурсии в Риме, а также потом решили поехать в Милан и на озеро Комо. Была гид девушка Алиса. Безумно интересная девушка. Скучно не было, узнали много нового и насладились поездкой. Спасибо!
Ю
Юлия
12 сен 2025
Как и в прошлых отзывах, гид оказался просто сопровождающим. Ариана, хорошая и воспитанная девочка, но к сожалению в силу возраста и знаний на такую экскурсию совершенно не готова. Организаторам посоветую прислушаться к отзывам, заявленная стоимость не соответствует ожиданиям.
Вадим
Ответ организатора:
Здравствуйте! Спасибо, что поделились своим впечатлением. Нам очень жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Мы внимательно изучаем все отзывы читать дальше
и действительно приняли меры: на данную программу теперь назначены другие гиды с большим опытом, которые делают упор не только на сопровождение, но и на глубокий рассказ об истории, архитектуре и жизни озера Комо. Мы искренне ценим ваши замечания — именно благодаря им можем становиться лучше и делать наши экскурсии более интересными и насыщенными для гостей.
М
Марина
31 авг 2025
Экскурсовод Ариана скорее не гид, а сопровождающий. Не стоит заявленной суммы.
Вадим
Ответ организатора:
Спасибо, что поделились своим мнением. Нам искренне жаль, что экскурсия не принесла тех эмоций, на которые вы рассчитывали. Мы обязательно учтём это и постараемся, чтобы в будущем наши гиды давали больше ценности и вовлечённости.
П
Полина
30 авг 2025
Несмотря на погоду в день экскурсии, поездка нам очень понравилась. Нас сопровождала гид Ирина. Рассказ свой она начала с самого момента нашей встречи и всю поездку делилась с нами различными читать дальше
историческими фактами о городе Комо и озере. Ирина рассказала нам, что на Комо действует производство шёлка, и порекомендовала бутик с невероятной красоты платками. С Ириной было максимально комфортно, и было однозначно понятно, что ей важно, чтобы нам всё понравилось. Спасибо, очень рекомендую!
Любовь
27 авг 2025
Экскурсовод не оправдал ожидания! Говорила тихо, не старалась привлечь внимание нашей семьи из 4 человек. Было заявлено, что рассказ начнется уже в поезде из Милана в Комо, на самом деле ехали читать дальше
почти молча 40 мин:( На улицах Комо довольно оживлено и шумно, но наш гид Ариана говорила себе под нос, мы вынуждены были прислушиваться. На этот случай гиду надо иметь микрофон, а группе раздать наушники как у других экскурсоводов. Это бы очень пригодились и на пароходе, он плывет довольно шумно и рассказы про виллы находящиеся на берегу озера мы слышали на половину! Сам маршрут понравился, сделали кучу фото! После экскурсии самостоятельно поднялись на фуникулере на гору, откуда открываются шикарные виды! В общем, данная экскурсия не стоит заявленной стоимости. Тут скорее была не экскурсия, а просто сопровождение по красивому озеру! Мы за меньшие деньги получали очень обширные знания по туру. Поэтому есть разочарование в работе команды! Желаем улучшить свои услуги!
Вадим
Ответ организатора:
Здравствуйте! Спасибо за обратную связь. Нам очень жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Мы обязательно обсудим с гидом моменты, читать дальше
которые вы отметили: громкость голоса, начало рассказа в дороге и техническое сопровождение. Ваш отзыв поможет нам улучшить качество услуг и сделать экскурсии комфортнее. Надеемся, что несмотря на недочёты, впечатления от Комо и прогулки по озеру останутся для вас приятными!
A
Arsen
24 авг 2025
Нам очень понравилось. Гид очень интересно рассказывала историю города. Рекомендуем!
A
Alena
22 июл 2025
Посетить озеро Комо - всегда было моей мечтой! Шикарные пейзажи, нереальная атмосфера, легче это делать в сопровождении человека, который знает это место. Встретились на вокзале, приехали в город, гид все сделала - Купила билеты, посадила нас на обед, показала другие небольшие города. Мы не думали ни о чем! Спасибо!
С
Светлана
22 июл 2025
День на Озеро Комо с гидом Ариной прошел отлично. Насладились прогулкой, было классно, солнце, пейзажи, все прошло отлично! Также мы покушали во вкусном ресторанчике! Спасибо!
M
Mark
7 июл 2025
Экскурсия на озеро Комо прошла замечательно. Нам все понравилось. Хорошая организация. Советую.
Нонна
7 июл 2025
Все просто прошло на ура! Красивейшие озеро, шикарные виды. Незабываемо. Анна гид красавица и много рассказывала нам про виллы на озере. Прекрасно проведённый день. Рекомендую всем!