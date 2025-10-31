Путешествие из Милана на озеро Комо обещает уникальные впечатления.Туристы смогут прогуляться по историческому центру города Комо, увидеть старинные городские ворота и кафедральный собор. Прогулка на кораблике по озеру откроет панорамные

виды на старинные виллы и живописные деревни. В Черноббио вас ждёт архитектура в стиле либерти, а в Торно - уютные кафе и траттории. Это идеальный маршрут для тех, кто хочет насладиться красотой Италии вдали от туристических троп

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

за 1–3 человек или €100 за человека, если вас больше

от €380 за 1–3 человек или €100 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Встреча в Милане

Отправление на комфортабельном поезде. По дороге — вводная часть: немного истории, географии и неожиданных фактов об озере Комо.

Прибытие в город Комо

Прогулка по историческому центру, в ходе которой вы увидите:

старинные городские ворота

кафедральный собор

уютные улочки и набережную

Вы узнаете, как город развивался от времён Римской империи до Средневековья, чем жил в эпоху индустриализации и как стал любимым местом европейской знати.

Прогулка на кораблике по озеру Комо

Неспешное плавание по озеру (около 1 часа). С борта судна вам откроются:

старинные виллы

панорамные пейзажи

крошечные деревни на берегах

Мы расскажем, кто жил в этих домах, как озеро вдохновляло художников и почему его по-прежнему выбирают для уединения.

Черноббио: архитектура, парк, атмосфера

Небольшая прогулка по городку и посещение территории виллы в стиле либерти (здание осмотрим снаружи). Обсудим историю этих мест и приметы различных эпох.

Обеденное время (по желанию)

Устроим лёгкий обед в Черноббио или сделаем короткий переезд к следующей точке с возможностью перекуса уже там.

Торно: деревушка с открытки

Уютное место, куда редко добираются туристы. Здесь у вас будет возможность:

выпить кофе на берегу

съесть пасту в траттории

просто остановиться и почувствовать ритм озёрной жизни

Организационные детали

Мы поедем поездом до Комо, далее будем гулять пешком и покатаемся на кораблике по озеру

Прогулка неспешная, с остановками и свободным темпом. Но по пути возможны участки с брусчаткой и лёгкие подъёмы

С детской коляской будет удобно, но в некоторых местах (Торно, вилла) есть лестницы

С вам поеду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы