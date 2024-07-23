2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Следами Леонардо Да Винчи: эксклюзивная экскурсия по Милану
Загадки гения Леонардо Да Винчи раскрываются в экскурсии по Милану, где каждый уголок хранит историю
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Милану: Гений Леонардо
Погрузитесь в мир Леонардо да Винчи на экскурсии по Милану. Узнайте о его жизни, творчестве и интересных фактах
Начало: У памятника Леонардо да Винчи
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:30
Завтра в 12:30
16 авг в 12:30
€35 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Милан - город искусства: эксклюзивное путешествие по культурным жемчужинам
Погрузитесь в мир миланского искусства с экспертом, открывая тайны знаменитых музеев и архитектурных шедевров
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Разгадай Милан Леонардо: экскурсия Код да Винчи
Погрузитесь в мир Возрождения и следы Леонардо да Винчи в самом сердце Милана вместе с экспертом искусства
1 сен в 07:30
2 сен в 08:30
€180 за всё до 4 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Милан - не только Дуомо и Ла Скала
Экскурсия по Милану, раскрывающая тайны города: от призраков и римских развалин до секретных дворцов и легенд о Леонардо да Винчи
13 авг в 10:00
14 авг в 10:00
€280 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете
Погрузитесь в уникальный Милан на велосипеде, открыв для себя скрытые уголки города. За три часа вы увидите больше, чем за три дня пешком
Начало: В районе Tre Torri
12 авг в 12:00
13 авг в 10:00
€250 за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
Шопинг-прогулка по Милану: индивидуальная экскурсия с посещением лучших магазинов
Шопинг-прогулка по Милану - это незабываемое путешествие по модным бутикам и старинным улицам города с профессиональным гидом
Начало: Duomo
9 сен в 10:00
10 сен в 10:00
от €130 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия «Вдоль каналов вечернего Милана»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, прогуливаясь по его вечерним каналам с личным гидом
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€160 за всё до 8 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Милан: легенды и контрасты - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальный мир Милана: от статуи Наполеона до секретных фламинго. Экскурсия для тех, кто ценит историю и стиль
5 сен в 09:00
6 сен в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Необычный Милан: путешествие по скрытым жемчужинам
Загляните в укромные уголки Милана, где история и современность переплетаются в удивительном тандеме
Начало: У собора Дуомо
11 сен в 09:00
12 сен в 09:00
€220 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретный Милан: путешествие по затаенным уголкам города
Загляните в сердце Милана, где каждый камень хранит вековые тайны и рассказывает уникальные истории
Начало: Недалеко от Дуомо или в квартале Навильи
26 авг в 09:00
28 авг в 09:00
€209 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Брера в Милане: квартал богемы, художников и Пинакотека
Вас ждет погружение в мир искусства и богемы, где каждый уголок Бреры дышит историей и культурой
Начало: В районе театра Ла Скала
26 авг в 09:30
28 авг в 09:30
€184 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина23 июля 2024Спасибо за экскурсию. Рекомендую
- ММарина10 июня 2024Отличнейшая экскурсия,Таечка как гид,просто лучшая!!!! так интересно и по теме рассказывает,вернемся в Милан,обязательно пойдем с ней еще раз на экскурсию!
- ААлександр27 мая 2024Великолепная экскурсия с Лизой! Она влюблена в свой город и делает все возможное, чтобы учесть пожелания каждого гостя. Помимо основной туристической программы, Лиза организовала для нас небольшую гастрономическую экскурсию, которая добавила ярких впечатлений. Очень рекомендую воспользоваться ее услугами!
- ЕЕлена23 апреля 2024Экскурсия очень понравилась, а также гид. Я не первый раз в Милане, но гиду удалось заинтересовать и показать новые места где никогда не была ранее. Материал был подан доступно, структурировано. Маршрут также понравился. Рекомендую.
- ААнна24 ноября 2023Просто потрясающая прогулка по Милану. Мы, к сожалению, опоздали, но смогли все равно, благодаря чудесному организатору, посмотреть многое в центре Милана, проникнуться городом. Спасибо большое!
- NNataliia15 ноября 2023Экскурсия с Таисией — настоящее волшебство! Мы прошли все запланированые места и даже больше. Таисия дала нам исчерпывающую информацию по
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Нескучные экскурсии»
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