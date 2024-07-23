Нескучные экскурсии

Найдено 12 экскурсий в категории «Нескучные экскурсии» в Милане на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Следами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
Пешая
81 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Следами Леонардо Да Винчи: эксклюзивная экскурсия по Милану
Загадки гения Леонардо Да Винчи раскрываются в экскурсии по Милану, где каждый уголок хранит историю
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
160 за всё до 10 чел.
Гений Леонардо
Пешая
49 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Милану: Гений Леонардо
Погрузитесь в мир Леонардо да Винчи на экскурсии по Милану. Узнайте о его жизни, творчестве и интересных фактах
Начало: У памятника Леонардо да Винчи
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:30
Завтра в 12:30
16 авг в 12:30
35 за человека
Милан - город искусства
Пешая
24 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Милан - город искусства: эксклюзивное путешествие по культурным жемчужинам
Погрузитесь в мир миланского искусства с экспертом, открывая тайны знаменитых музеев и архитектурных шедевров
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Код да Винчи: разгадать Милан Леонардо
Пешая
23 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Разгадай Милан Леонардо: экскурсия Код да Винчи
Погрузитесь в мир Возрождения и следы Леонардо да Винчи в самом сердце Милана вместе с экспертом искусства
1 сен в 07:30
2 сен в 08:30
180 за всё до 4 чел.
Милан - не только Дуомо и Ла Скала
Пешая
19 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Милан - не только Дуомо и Ла Скала
Экскурсия по Милану, раскрывающая тайны города: от призраков и римских развалин до секретных дворцов и легенд о Леонардо да Винчи
13 авг в 10:00
14 авг в 10:00
280 за всё до 4 чел.
Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете
На велосипеде
76 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете
Погрузитесь в уникальный Милан на велосипеде, открыв для себя скрытые уголки города. За три часа вы увидите больше, чем за три дня пешком
Начало: В районе Tre Torri
12 авг в 12:00
13 авг в 10:00
250 за всё до 6 чел.
Шопинг-прогулка по Милану
Пешая
18 отзывов
4 часа
Индивидуальная
Шопинг-прогулка по Милану: индивидуальная экскурсия с посещением лучших магазинов
Шопинг-прогулка по Милану - это незабываемое путешествие по модным бутикам и старинным улицам города с профессиональным гидом
Начало: Duomo
9 сен в 10:00
10 сен в 10:00
от 130 за человека
Вдоль каналов вечернего Милана
Пешая
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия «Вдоль каналов вечернего Милана»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, прогуливаясь по его вечерним каналам с личным гидом
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
160 за всё до 8 чел.
Милан: легенды и контрасты
Пешая
14 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Милан: легенды и контрасты - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальный мир Милана: от статуи Наполеона до секретных фламинго. Экскурсия для тех, кто ценит историю и стиль
5 сен в 09:00
6 сен в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Необычный Милан
Пешая
3 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Необычный Милан: путешествие по скрытым жемчужинам
Загляните в укромные уголки Милана, где история и современность переплетаются в удивительном тандеме
Начало: У собора Дуомо
11 сен в 09:00
12 сен в 09:00
220 за всё до 5 чел.
Секретный Милан
Пешая
33 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретный Милан: путешествие по затаенным уголкам города
Загляните в сердце Милана, где каждый камень хранит вековые тайны и рассказывает уникальные истории
Начало: Недалеко от Дуомо или в квартале Навильи
26 авг в 09:00
28 авг в 09:00
209 за всё до 4 чел.
Брера - квартал богемы и художников
Пешая
9 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Брера в Милане: квартал богемы, художников и Пинакотека
Вас ждет погружение в мир искусства и богемы, где каждый уголок Бреры дышит историей и культурой
Начало: В районе театра Ла Скала
26 авг в 09:30
28 авг в 09:30
184 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    23 июля 2024
    Вдоль каналов вечернего Милана
    Спасибо за экскурсию. Рекомендую
  • М
    Марина
    10 июня 2024
    Необычный Милан
    Отличнейшая экскурсия,Таечка как гид,просто лучшая!!!! так интересно и по теме рассказывает,вернемся в Милан,обязательно пойдем с ней еще раз на экскурсию!
  • А
    Александр
    27 мая 2024
    Вдоль каналов вечернего Милана
    Великолепная экскурсия с Лизой! Она влюблена в свой город и делает все возможное, чтобы учесть пожелания каждого гостя. Помимо основной туристической программы, Лиза организовала для нас небольшую гастрономическую экскурсию, которая добавила ярких впечатлений. Очень рекомендую воспользоваться ее услугами!
  • Е
    Елена
    23 апреля 2024
    Вдоль каналов вечернего Милана
    Экскурсия очень понравилась, а также гид. Я не первый раз в Милане, но гиду удалось заинтересовать и показать новые места где никогда не была ранее. Материал был подан доступно, структурировано. Маршрут также понравился. Рекомендую.
  • А
    Анна
    24 ноября 2023
    Необычный Милан
    Просто потрясающая прогулка по Милану. Мы, к сожалению, опоздали, но смогли все равно, благодаря чудесному организатору, посмотреть многое в центре Милана, проникнуться городом. Спасибо большое!
    Просто потрясающая прогулка по Милану. Мы, к сожалению, опоздали, но смогли все равно, благодаря чудесному организаторуПросто потрясающая прогулка по Милану. Мы, к сожалению, опоздали, но смогли все равно, благодаря чудесному организатору
  • N
    Nataliia
    15 ноября 2023
    Необычный Милан
    Экскурсия с Таисией — настоящее волшебство! Мы прошли все запланированые места и даже больше. Таисия дала нам исчерпывающую информацию по
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    истории и культуре города, а так же рекомендации по ресторанам, шоппингу и интересным местам. Благодарность Таисии за захватывающий день истории и искусства!

    Экскурсия с Таисией — настоящее волшебство! Мы прошли все запланированые места и даже больше. Таисия далаЭкскурсия с Таисией — настоящее волшебство! Мы прошли все запланированые места и даже больше. Таисия далаЭкскурсия с Таисией — настоящее волшебство! Мы прошли все запланированые места и даже больше. Таисия далаЭкскурсия с Таисией — настоящее волшебство! Мы прошли все запланированые места и даже больше. Таисия далаЭкскурсия с Таисией — настоящее волшебство! Мы прошли все запланированые места и даже больше. Таисия далаЭкскурсия с Таисией — настоящее волшебство! Мы прошли все запланированые места и даже больше. Таисия далаЭкскурсия с Таисией — настоящее волшебство! Мы прошли все запланированые места и даже больше. Таисия далаЭкскурсия с Таисией — настоящее волшебство! Мы прошли все запланированые места и даже больше. Таисия дала

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Нескучные экскурсии»

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  5. Милан - не только Дуомо и Ла Скала
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  2. Самое главное
  3. Собор Дуомо
  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Леонардо да Винчи
  6. Миланский собор Дуомо
  7. Парк Семпионе
  8. Пьяцца Дуомо
  9. Галерея Витторио Эммануэле II
  10. Район Навильи
Сколько стоит экскурсия по Милану в августе 2024
Сейчас в Милане в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 35 до 280. Туристы уже оставили гидам 353 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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