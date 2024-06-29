Экскурсии выходного дня в Милане

Найдено 5 экскурсий в категории «На выходные» в Милане на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Миланские шедевры эпохи Возрождения за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия по миланским пинакотекам и замку Сфорца
Погрузитесь в мир искусства Милана, наслаждаясь шедеврами Леонардо, Микеланджело, Караваджо и Рафаэля. Уникальная экскурсия по главным пинакотекам города
Начало: На Piazza Castello
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
200 за всё до 10 чел.
Гений Леонардо
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
48 отзывов
Групповая экскурсия по Милану: Гений Леонардо
Погрузитесь в мир Леонардо да Винчи на экскурсии по Милану. Узнайте о его жизни, творчестве и интересных фактах
Начало: У памятника Леонардо да Винчи
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
35 за человека
Богемный Милан - район Навильи
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
25 отзывов
Богемный Милан: экскурсия по району Навильи с локальным гидом
Погрузитесь в атмосферу богемного Милана, где искусство и история сливаются в районе Навильи
Начало: У станции метро Genova
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 5 чел.
Фотосессия в Милане
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
49 отзывов
Индивидуальная фотосессия в историческом центре Милана
Погрузитесь в атмосферу Милана во время фотопрогулки и сохраните лучшие моменты в красивых снимках
Начало: Дуомо
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
227 за всё до 2 чел.
Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
76 отзывов
Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете
Погрузитесь в уникальный Милан на велосипеде, открыв для себя скрытые уголки города. За три часа вы увидите больше, чем за три дня пешком
Начало: В районе Tre Torri
7 июля в 10:00
8 июля в 10:00
250 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    29 июня 2024
    Миланские шедевры эпохи Возрождения за 1 день
    Это было великолепно. Большая удача встретить по настоящему знающего экскурсовода. В Елене сочетаются поистине энциклопедические знания, любовь к искусству и
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    умение увлечь слушателя. За несколько часов я прошла с ней путь от абсолютного дилетанта до настоящего знатока! Путешествие было увлекательным! Бонусом стали рекомендации где можно вкусно и не очень дорого поужинать, попробовать настоящую итальянскую кухню. Удивительный по насыщенности день. Огромное спасибо 😊

  • Е
    Екатерина
    25 июня 2024
    Миланские шедевры эпохи Возрождения за 1 день
    Это было просто потрясающе!!! Елена великолепно провела экскурсию, 5 часов пролетели на одном дыхании! Потрясающая эрудиция и глубина знания материала,
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    захватывающее повествование, невозможно было оторваться! Столько интересных фактов, никогда не встречавшихся мне раньше, хотя историей искусства интересуюсь давно, невероятно обогатилась благодаря Елене. Если хотите узнать самое главное и научиться по-настоящему «читать», понимать и любить шедевры эпохи Возрождения и Милан - вам точно к Елене! Елена, спасибо Вам огромное!!! Это счастье, что Вы были нашим проводником в эту эпоху!

  • Е
    Екатерина
    25 июня 2024
    Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете
    Отличная прогулка на велосипедах позволяет увидеть широкий спектр интересных локаций Милана!
    Отличная прогулка на велосипедах позволяет увидеть широкий спектр интересных локаций Милана!
  • Е
    Екатерина
    23 июня 2024
    Гений Леонардо
    Потрясающий гид Наталья Гуляева влюбила нас в личность Леонардо да Винчи и рассказала столько интересных фактов о нем, которые раньше мы нигде не встречали! Очень увлекательное изложение материала! Спасибо огромное!
  • И
    Ирина
    18 июня 2024
    Фотосессия в Милане
    Спасибо Наталье, за прекрасную фото прогулку. Мы получили отличные кадры, живые, настоящие, с нашими эмоциями и настроением. Не первый раз
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    в путешествиях беру фото прогулки и всегда остаюсь довольна. Было легко, комфортно, в процессе прогулки Наталья рассказала о достопримечательностях, показала интересные локации.

  • V
    Vsevolod
    10 июня 2024
    Миланские шедевры эпохи Возрождения за 1 день
    В конце мая были с семьёй в Милане. Посетили музей Польди-Пеццоли и Амброзианскую библиотеку и пинакотеку с экскурсией. Экскурсию вела
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    экскурсовод Елена. Наша встреча состоялась у знаменитого Миланского собора. Елена рассказала об архитектуре этого величественного здания. Рассказ очень увлекательный, со множеством деталей, которые раскрывают перед вами мир средневековой архитектуры. Далее, по пути к двум музеям, посмотрели Церковь Санта Мария прессо Сан Сатиро, в которой находится апсида с оптическим обманом - из-за небольшой площади зодчий использовал роспись по лепнине в качестве решения для эффекта большего объема. Во время экскурсии Елена обращает большое внимание на детали и помогает научиться "читать" архитектуру. Далее посетили музей Польди-Пеццоли и Пинакотеку. Здесь также продолжилось интересное знакомство с произведениями искусства, уже с живописью. Благодаря Елене, мы погрузились в мир традиций иконописи и разных стилей знаменитых итальянских и других художников. И снова научились "читать", на этот раз, картины. Как говорит сама Елена, она даёт ключи к пониманию архитектуры и живописи. И это действительно так! После такой экскурсии вы будете увереннее себя чувствовать и в картинной галерее, и среди зданий, построенных знаменитыми зодчими. Вы станете лучше разбираться в элементах архитектуры, а если уже что-то знали о них ранее, то закрепите и "разложите по полочкам" свои знания. Также вы будете легко находить узнаваемые образы в живописи и читать сюжеты. Прогулки по музеям и историческим местам перестанут быть для вас скучными. Экскурсовода Елену однозначно рекомендую: экскурсия будет интересной, полезной и запоминающейся!

  • Е
    Есения
    17 мая 2024
    Гений Леонардо
    Отличная экскурсия, люблю такое: академические знания поданы простым языком, история города через призму жизни гения, фишечки от местного жителя😘, закоулки
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    и ракурсы, которых не только нет в путеводителях, думаю и не все местные это знают и замечают! Спасибо, Наталье за отличное, полезное, запоминающееся время!

  • А
    Алина
    6 мая 2024
    Гений Леонардо
    Мне очень понравилось! Я была воодушевлена) мне дали хорошие рекомендации, что нужно посмотреть по стопам экскурсии. Рекомендую обязательно.
  • С
    Светлана
    30 апреля 2024
    Богемный Милан - район Навильи
    Елизавета отличный гид, было очень интересно и познавательно. Не смотря на отвратительную погоду - лил дождь. было холодно и сыро, экскурсия удалась!
  • V
    Valeriya
    18 апреля 2024
    Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете
    Очень приятный формат экскурсии и дружелюбная, эмпатичная и грамотная Полина в качестве гида. Захотелось посетить другие предложения гида:) Однозначная рекомендация!

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «На выходные»

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  1. Миланские шедевры эпохи Возрождения за 1 день
  2. Гений Леонардо
  3. Богемный Милан - район Навильи
  4. Фотосессия в Милане
  5. Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Замок Сфорца
  2. Самое главное
  3. Собор Дуомо
  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Леонардо да Винчи
  6. Миланский собор Дуомо
  7. Галерея Витторио Эммануэле II
  8. Парк Семпионе
  9. Пьяцца Дуомо
  10. Район Навильи
Сколько стоит экскурсия по Милану в июле 2024
Сейчас в Милане в категории "На выходные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 35 до 250. Туристы уже оставили гидам 216 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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