1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия по миланским пинакотекам и замку Сфорца
Погрузитесь в мир искусства Милана, наслаждаясь шедеврами Леонардо, Микеланджело, Караваджо и Рафаэля. Уникальная экскурсия по главным пинакотекам города
Начало: На Piazza Castello
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
€200 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Милану: Гений Леонардо
Погрузитесь в мир Леонардо да Винчи на экскурсии по Милану. Узнайте о его жизни, творчестве и интересных фактах
Начало: У памятника Леонардо да Винчи
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
€35 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Богемный Милан: экскурсия по району Навильи с локальным гидом
Погрузитесь в атмосферу богемного Милана, где искусство и история сливаются в районе Навильи
Начало: У станции метро Genova
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Индивидуальная фотосессия в историческом центре Милана
Погрузитесь в атмосферу Милана во время фотопрогулки и сохраните лучшие моменты в красивых снимках
Начало: Дуомо
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
€227 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете
Погрузитесь в уникальный Милан на велосипеде, открыв для себя скрытые уголки города. За три часа вы увидите больше, чем за три дня пешком
Начало: В районе Tre Torri
7 июля в 10:00
8 июля в 10:00
€250 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна29 июня 2024Это было великолепно. Большая удача встретить по настоящему знающего экскурсовода. В Елене сочетаются поистине энциклопедические знания, любовь к искусству и
- ЕЕкатерина25 июня 2024Это было просто потрясающе!!! Елена великолепно провела экскурсию, 5 часов пролетели на одном дыхании! Потрясающая эрудиция и глубина знания материала,
- ЕЕкатерина25 июня 2024Отличная прогулка на велосипедах позволяет увидеть широкий спектр интересных локаций Милана!
- ЕЕкатерина23 июня 2024Потрясающий гид Наталья Гуляева влюбила нас в личность Леонардо да Винчи и рассказала столько интересных фактов о нем, которые раньше мы нигде не встречали! Очень увлекательное изложение материала! Спасибо огромное!
- ИИрина18 июня 2024Спасибо Наталье, за прекрасную фото прогулку. Мы получили отличные кадры, живые, настоящие, с нашими эмоциями и настроением. Не первый раз
- VVsevolod10 июня 2024В конце мая были с семьёй в Милане. Посетили музей Польди-Пеццоли и Амброзианскую библиотеку и пинакотеку с экскурсией. Экскурсию вела
- ЕЕсения17 мая 2024Отличная экскурсия, люблю такое: академические знания поданы простым языком, история города через призму жизни гения, фишечки от местного жителя😘, закоулки
- ААлина6 мая 2024Мне очень понравилось! Я была воодушевлена) мне дали хорошие рекомендации, что нужно посмотреть по стопам экскурсии. Рекомендую обязательно.
- ССветлана30 апреля 2024Елизавета отличный гид, было очень интересно и познавательно. Не смотря на отвратительную погоду - лил дождь. было холодно и сыро, экскурсия удалась!
- VValeriya18 апреля 2024Очень приятный формат экскурсии и дружелюбная, эмпатичная и грамотная Полина в качестве гида. Захотелось посетить другие предложения гида:) Однозначная рекомендация!
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Милану в июле 2024
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