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Милан — столица моды прет-а-портэ, показы и шоурумы

5
3 отзыва
Динара А.
Динара А. – Гид из Милана
Приглашаю в Милан — мировую столицу её величества Моды.

На экскурсии 🧭 я покажу Вам лицо и изнанку моды.

Помимо отличного шоппинга, во время экскурсии посетим музей 🖼 «Костюм, мода, образ», и новый «Квадрат моды», исторические магазины, познакомиться с настоящим шоу-румом, где увидите будущие коллекции бутиков.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €80 за человека

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Милан — столица моды прет-а-портэ, показы и шоурумы
Милан — столица моды прет-а-портэ, показы и шоурумы

Что вы увидите

  • Гран отели ди Милан
  • Кафе Армани
  • Универмаг Армани
  • Улица Монтенаполеоне
  • Музей «Костюм, мода и образ»
  • Магазин Шанель
  • Улица делла Спига
  • Улица С. Андреа
  • Площадь Сан Бабила
  • Проспект Венеция
  • Вертикальные сады
  • Площадь Гае Ауленти
  • Проспект Комо
  • Магазины Москино, Корсо Комо 10, шоурумы мульти-бренд
Милан — мировая столица ⭐️ её величества Моды
  • От метро 🚇 Монтенаполеоне мы совершим прогулку 👣 по традиционному «квадрату моды» до музея «Костюм, мода и образ». Я расскажу об истории 📖 моды в контексте истории Милана и Италии.
  • После посещения музея, мы заглянем в магазин Шанель и Вы услышите о великой мадемуазель Габриэль. По желанию — посещение магазина Дольче Габбана.
  • Далее на метро (€1, 50), такси 🚕 (€10) или каршеринг (до 4 чел €8 за поездку) мы отправимся на Корсо Комо в новый квадрат моды, осмотр магазинов нового Москино и культового Корсо Комо 10.
  • Эта часть программы займёт около 3 часов.
Неделя моды в Милане
Во время Недели Моды будет возможность посетить ярмарку моды «White» — я достану пригласительные на показы известных и молодых дизайнеров. Так же будет возможность сделать покупки в шоу-румах по оптовым ценам.

Дополнительно:

  • Предлагаю на выбор: заказать обед в бистро Армани или Дольче Габбана, для женщин — причёску в парикмахерской Дольче Габбана, обслуживание по-английски в культовом Барберини для мужчин.
  • Вечером можно пойти в дискотеку «Just cavalli» или на ужин в роскошный ресторан «Gold» от Дольче е Габбана.
  • У Вас будет возможность с моей помощью сделать покупки по ценам фабрики в шоу-руме марки Бабилон в Чентро Тессиле.

Важная информация:

  • Обе части программы входят в стоимость экскурсии 🧭, отдельно оплачивается только транспорт и билеты 🎫 на ярмарку и на показы (по запросу).
  • Дополнительная часть по желанию и экономическим возможностям клиентов.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты в музей — €5
  • Проезд: на метро (€1, 50), такси (€10) или каршеринг (до 4 чел €8 за поездку)
  • Билет на выставку «White» — €20
  • Билет на показы от €20 за человека (в зависимости от известности дизайнера)
  • Дополнительные опции по желанию (кафе, парикмахерская, и др. )
Начало
🚩 Stazione metro Montenapoleone
Место завершения
🏁 Piazza Duomo
Милан — столица моды прет-а-портэ, показы и шоурумы
Милан — столица моды прет-а-портэ, показы и шоурумы
Милан — столица моды прет-а-портэ, показы и шоурумы
Милан — столица моды прет-а-портэ, показы и шоурумы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Динара А.
Динара А.
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3 отзыва оставили туристы

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