От метро 🚇 Монтенаполеоне мы совершим прогулку 👣 по традиционному «квадрату моды» до музея «Костюм, мода и образ». Я расскажу об истории 📖 моды в контексте истории Милана и Италии.
После посещения музея, мы заглянем в магазин Шанель и Вы услышите о великой мадемуазель Габриэль. По желанию — посещение магазина Дольче Габбана.
Далее на метро (€1, 50), такси 🚕 (€10) или каршеринг (до 4 чел €8 за поездку) мы отправимся на Корсо Комо в новый квадрат моды, осмотр магазинов нового Москино и культового Корсо Комо 10.
Эта часть программы займёт около 3 часов.
Неделя моды в Милане
Во время Недели Моды будет возможность посетить ярмарку моды «White» — я достану пригласительные на показы известных и молодых дизайнеров. Так же будет возможность сделать покупки в шоу-румах по оптовым ценам.
Дополнительно:
Предлагаю на выбор: заказать обед в бистро Армани или Дольче Габбана, для женщин — причёску в парикмахерской Дольче Габбана, обслуживание по-английски в культовом Барберини для мужчин.
Вечером можно пойти в дискотеку «Just cavalli» или на ужин в роскошный ресторан «Gold» от Дольче е Габбана.
У Вас будет возможность с моей помощью сделать покупки по ценам фабрики в шоу-руме марки Бабилон в Чентро Тессиле.
Важная информация:
Обе части программы входят в стоимость экскурсии 🧭, отдельно оплачивается только транспорт и билеты 🎫 на ярмарку и на показы (по запросу).
Дополнительная часть по желанию и экономическим возможностям клиентов.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Билеты в музей — €5
Проезд: на метро (€1, 50), такси (€10) или каршеринг (до 4 чел €8 за поездку)
Билет на выставку «White» — €20
Билет на показы от €20 за человека (в зависимости от известности дизайнера)
Дополнительные опции по желанию (кафе, парикмахерская, и др. )
Начало
🚩 Stazione metro Montenapoleone
Место завершения
🏁 Piazza Duomo
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.