Динара А. – Гид из Милана

Приглашаю в Милан — мировую столицу её величества Моды.



На экскурсии 🧭 я покажу Вам лицо и изнанку моды.



Помимо отличного шоппинга, во время экскурсии посетим музей 🖼 «Костюм, мода, образ», и новый «Квадрат моды», исторические магазины, познакомиться с настоящим шоу-румом, где увидите будущие коллекции бутиков.