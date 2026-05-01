Милан — это город, где мода не витрина, а образ жизни. Я проведу вас по знаменитым улицам и кварталу моды. Покажу, где покупают миланцы. Расскажу, как отличить настоящий итальянский бренд и как не потеряться среди люкса.
Вы узнаете истории домов Armani, Versace и Prada и выясните, где покупать выгодно, а где — ради атмосферы.
Описание экскурсии
Я обожаю моду и хорошо в ней разбираюсь. Прекрасно понимаю, каким непростым, но и увлекательным бывает путь к собственному стилю — и с радостью помогу вам в поисках. А лучшего чем Милан места для этого и не придумать!
На нашем маршруте:
Площадь Дуомо и Галерея Виктора Эммануила II и начало истории миланской моды
- Вы увидите сердце города и одну из самых красивых торговых галерей Европы
- Я расскажу, почему именно Милан стал столицей моды
Театр Ла Скала и квартал высокой культуры
Мы увидим знаменитый театр и поговорим о связи искусства и моды.
Район Брера — стильные бутики и локальные дизайнеры
- Вы увидите, где покупают одежду сами миланцы
- Почувствуете атмосферу «как у местных» и заглянете в авторские магазины
Квартал моды: Via Montenapoleone и Via della Spiga
- Мы пройдём по главным улицам люкса
- Вы узнаете истории домов Armani, Versace, Dolce & Gabbana и Prada
- Я объясню, чем отличается итальянский стиль от подиумного
Организационные детали
По вашему желанию мы сделаем паузу на кофе — не входит в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У театра Ла Скала
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Милане
Провела экскурсии для 123 туристов
Я живу в Милане с 2018 года и готова поделиться с вами интересными и увлекательными историями о его жизни. Расскажу, как появился город — от самых истоков и до наших дней. А ещё совмещаю познавательные экскурсии с шопинг-сопровождением.
-
