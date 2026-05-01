Милан — это город, где мода не витрина, а образ жизни. Я проведу вас по знаменитым улицам и кварталу моды. Покажу, где покупают миланцы. Расскажу, как отличить настоящий итальянский бренд и как не потеряться среди люкса. Вы узнаете истории домов Armani, Versace и Prada и выясните, где покупать выгодно, а где — ради атмосферы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Я обожаю моду и хорошо в ней разбираюсь. Прекрасно понимаю, каким непростым, но и увлекательным бывает путь к собственному стилю — и с радостью помогу вам в поисках. А лучшего чем Милан места для этого и не придумать!

На нашем маршруте:

Площадь Дуомо и Галерея Виктора Эммануила II и начало истории миланской моды

Вы увидите сердце города и одну из самых красивых торговых галерей Европы

Я расскажу, почему именно Милан стал столицей моды

Театр Ла Скала и квартал высокой культуры

Мы увидим знаменитый театр и поговорим о связи искусства и моды.

Район Брера — стильные бутики и локальные дизайнеры

Вы увидите, где покупают одежду сами миланцы

Почувствуете атмосферу «как у местных» и заглянете в авторские магазины

Квартал моды: Via Montenapoleone и Via della Spiga

Мы пройдём по главным улицам люкса

Вы узнаете истории домов Armani, Versace, Dolce & Gabbana и Prada

Я объясню, чем отличается итальянский стиль от подиумного

Организационные детали

По вашему желанию мы сделаем паузу на кофе — не входит в стоимость.