Билеты
Мировые шедевры в коллекции пинакотеки Амброзиана (билеты не включены в стоимость)
Пинакотека Амброзиана в Милане - это уникальная возможность увидеть шедевры мирового искусства, включая работы да Винчи и Караваджо, в исторической обстановке
Начало: Недалеко от станции метро Duomo
«Кстати, чтобы увидеть «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, вам нужно за несколько месяцев забронировать билет в трапезную бывшего монастыря Санта-Мария-делле-Грацие»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:45
от €205 за всё до 4 чел.
Билеты
Входной билет в музей «Мир Леонардо да Винчи» (Leonardo3)
Начало: Галерея Витторио Эмануэле 2, Милан
Расписание: Музей открыт с 09:30 до 20:00
€20 за билет
Билеты
Миланский собор: входной билет без посещения террас
Начало: Пьяцца дель Дуомо, Милан
Расписание: См. календарь
€11.50 за билет
Билеты
«Тайная вечеря» да Винчи: все загадки фрески (билет включен)
Начало: Замок Сфорца (главный вход)
«После внесения депозита на сайте надо будет сделать перевод в евро или рублях за билеты в размере 55 евро»
23 июл в 13:30
28 июл в 13:30
€135 за билет
Билеты
Башня Бранка: входной билет
Начало: Виале Луиджи Каморнс, 2, Милан
«Персонал башни Бранка может выдавать пронумерованные билеты в часы пик, чтобы избежать длинных очередей»
Расписание: См. календарь
€6 за билет
Билеты
Билет на террасы Миланского собора (без прохода в церковь)
Начало: Пиаца дель Дуомо, 20122 Милан
«Входной билет на террасы самой известной достопримечательности Милана»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:30
€19 за билет
Билеты
Входной билет в музей науки и техники Леонардо да Винчи
Начало: Виа Сан Витторе, 12, Милан
«Чтобы получить входной билет, необходимо обменять ваучер в кассе»
Расписание: В будни, кроме понедельника, с 10:00 до 15:30, в выходные с 10:00 до 17:00
€13 за билет
Билеты
Casa Milan: входной билет в музей футбольного клуба «Милан»
Начало: Виа Альдо Росси, 8 20149, Милан
«Официальный музей футбольного клуба «Милан» Закажите входной билет для посещения Casa Milan»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00
€15 за билет
Последние отзывы на экскурсии
О
На этой экскурсии у нас была гид Наталья. Дает очень хорошо историческую справку, но не перегружает информацией. Мы посмотрели замок
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N
Добрый день. Была на экскурсии в Милане с посещением базилики, где находится знаменитая фреска Леонардо да Винчи «Тайная Вечеря»
Необыкновенная экскурсия
Необыкновенная экскурсия
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Н
Добрый день. Прекрасная экскурсия, спасибо большое!
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К
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Л
Хорошая экскурсия. Все понравилось. Наталья рассказывала интересно,эмоционально, подробно. Давно мечтали посмотреть "Тайную Вечерю" и впечатлились. Спасибо.
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Очень интересный рассказ о шедеврах Пинакотеки Амброзиано от Елены.
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A
Спасибо огромное за такую возможность увидеть этот шедевр! Я организовывала экскурсию для своих дочек, которые на каникулы отправились в Италию. Они остались под большим впечатлением от экскурсии. Очень заботливые организаторы накануне написали подробно, где и когда будет встреча!
Спасибо огромное🙏
Спасибо огромное🙏
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Е
Очень хотела попасть на данную экскурсию, так как здесь есть возможность посетить Тайную вечерю. и когда увидела, что еще есть
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Р
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О
Очень интересный музей! Современный) с интерактивными экранами и огромным количеством информации. Мне особенно понравился зал с историей реставрации Тайной вечери.
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Всего 11 отзывов в Милане в категории "Билеты на шоу"
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Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Билеты на шоу»
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Сейчас в Милане в категории "Билеты на шоу" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 6 до 205. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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