3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Пройтись по главным улицам города, посетить модные бутики и подобрать стильный look

Bivol
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Bivol – ваш гид
Эта экскурсия — сплошное удовольствие: вы полюбуетесь на Дуомо с близкого расстояния, прокатитесь на трамвае и прогуляетесь по одному из старейших пассажей мира, галерее Витторио Эммануэле.

Узнаете, каков настоящий аперитив, полакомитесь джелато и, конечно, совершите отличный шопинг.

Я покажу вам лучшие магазины, помогу подобрать одежду с учетом вашего бюджета и образа жизни, дам полезные советы о скидках, распродажах, кафе и ресторанах.
От 90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
5
Шопинг-прогулка по Милану
Шопинг-прогулка по Милану

Что вас ожидает

С учетом ваших пожеланий
При составлении маршрута и выборе магазинов я буду в первую очередь ориентироваться на ваши цели и бюджет. Возможно все — от Zara до Gucci, от повседневного комплекта до свадебного платья! Я расскажу о последних тенденциях моды, помогу выбрать одежду, которая действительно вам идет, и поделюсь информацией о самых выгодных скидках.

Магазины на любой вкус
Самый крупный торговый центр Европы Il centro предоставит огромный выбор одежды, причем по выгодным ценам. В легендарном Золотом квадрате, куда входит в том числе роскошная улица Монтенаполеоне, расположились бутики мировых гигантов модного бизнеса — Armani, Versace и другие. Здесь можно подобрать элегантный look или стильный комплект для работы в офисе. В знаменитой галерее Витторио Эммануэле II продают дорогие и шикарные предметы коллекций модных домов. На улицах Торино и Данте мы легко найдем одежду спортивного стиля и наряд на каждый день. А тем, кто предпочитает выгодные покупки, предлагаю отправиться на поезде за город: всего через 20 минут в вашем распоряжении окажутся магазины с одеждой отличного качества по приятной цене.

Обед с видом на Дуомо
После забега по магазинам можно перевести дух в не менее богемной атмосфере. Предлагаю подняться на последний этаж торгового центра Rinascente и отдохнуть за столиком в Obica Mozarella Bar. Отсюда открывается прекрасный вид на Дуомо — терраса ресторана примыкает к собору почти вплотную, и вы сможете разглядеть детали пламенеющей готики. А закуски, моцарелла и Aperol Spritz здесь просто восхитительные!

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: проезд на общественном транспорте, покупки и обед.
  • По желанию за дополнительную плату мы можем посетить самый большой торговый центр Европы, Il centro, а также аутлеты, где продают модную и качественную одежду по невысоким ценам.
  • Я также смогу фотографировать вас на профессиональный фотоаппарат во время экскурсии и после вышлю фотографии — около 50 снимков без обработки.
Шопинг-прогулка по Милану
Шопинг-прогулка по Милану
Шопинг-прогулка по Милану
Шопинг-прогулка по Милану
Шопинг-прогулка по Милану
Шопинг-прогулка по Милану
Шопинг-прогулка по Милану
Шопинг-прогулка по Милану
Шопинг-прогулка по Милану
Шопинг-прогулка по Милану
Шопинг-прогулка по Милану
Шопинг-прогулка по Милану
Шопинг-прогулка по Милану
Шопинг-прогулка по Милану
Шопинг-прогулка по Милану
Шопинг-прогулка по Милану
Шопинг-прогулка по Милану
Шопинг-прогулка по Милану
Шопинг-прогулка по Милану
Шопинг-прогулка по Милану

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Bivol
Bivol
Ciao a tutti! Меня зовут Настя, первый раз в Италию приехала 10 лет назад. Bлюбилась в эту страну и переехала сюда жить. Провожу экскурсии по Милану. Pаботаю в сфере моды уже 10 лет, могу с легкостью подсказать, как создать стильный и модный имидж, дам советы насчет гардероба и расскажу, где найти хорошие вещи со скидками в Милане, аутлеты и распродажи.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 февраля 2020
Наша первая шопинг прогулка по Милану, а точнее поездка в аутлет, прошла просто великолепно благодаря Насте!!! В начале хотелось бы сказать огромное СПАСИБО за организацию нашей встречи!!! Сама же поездка прошла на высшем уровне, Настя отлично разбирается в подборе образа, который точно будет по душе, и будет навевать приятные воспоминание о стране ее приобретения)) Замечательно ориентируется по аутлету, было очень легко и душевно!!! При нашей следующей поездке в Милан мы только к Насте и вам рекомендуем!!!
29 октября 2019
Большое спасибо Настеа за внимание и за профессионизм. Я приехала в Милан за 1 день до нашей встречи с гидом. Хотелось посмотреть достопримечательности и посетить некоторые музеи. Настеа охотно подсказала мне, как я могу добраться до интересующего меня места. На следующий день-уже в день шопинга, Настеа с огромным интересом выслушала как прошёл мой первый день в Милане и шопинг начался. Настеа очень приветливый и улыбающийся человек, к тому же хорошо разбирающий в стиле и моде. Она прекрасно коммуницировала с продавцами и почти в каждом магазине были для нас скидки. Я получила огромное удовольствие и от шопинга и от общения с гидом. Я буду рекомендовать Настеа своим друзьям и коллегам и в следующий мой приезд обращаюсь обязательно к ней. Удачи Вам Настеа.
19 июля 2019
Я решила лететь в Милан за покупкой одежды и мне нужен был там человек, который вместе со мной хотел бы пойти на шопинг. Bivol оказалась талантливым стилистом. Мы выбрали для меня несколько новых комбинаций одежды, которые я сама не смогла найти. Она подстраивается под бюджет и желания клиентов. Bivol отлично говорит на-итальянском. Она торговалась с продавцами и благодаря ей я почти каждый раз поучала скидку на товар. Мне очень понравилась её услуга и я непременно воспользуюсь этим предложением в следующий раз.

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