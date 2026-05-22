3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу модного Милана: шопинг в лучших бутиках, прогулка по галерее Витторио Эммануэле и наслаждение видом на Дуомо
Эта экскурсия - настоящее удовольствие для любителей моды и шопинга.
Вы сможете насладиться видами на знаменитый Дуомо, прокатиться на миланском трамвае и прогуляться по исторической галерее Витторио Эммануэле.
Откройте для себя лучшие магазины Милана, от бюджетных до люксовых брендов, и получите советы по стилю и скидкам. Завершите день, наслаждаясь аперитивом и джелато, чтобы почувствовать настоящий вкус Италии
При составлении маршрута и выборе магазинов я буду в первую очередь ориентироваться на ваши цели и бюджет. Возможно все — от Zara до Gucci, от повседневного комплекта до свадебного платья! Я расскажу о последних тенденциях моды, помогу выбрать одежду, которая действительно вам идет, и поделюсь информацией о самых выгодных скидках.
Магазины на любой вкус
Самый крупный торговый центр Европы Il centro предоставит огромный выбор одежды, причем по выгодным ценам. В легендарном Золотом квадрате, куда входит в том числе роскошная улица Монтенаполеоне, расположились бутики мировых гигантов модного бизнеса — Armani, Versace и другие. Здесь можно подобрать элегантный look или стильный комплект для работы в офисе. В знаменитой галерее Витторио Эммануэле II продают дорогие и шикарные предметы коллекций модных домов. На улицах Торино и Данте мы легко найдем одежду спортивного стиля и наряд на каждый день. А тем, кто предпочитает выгодные покупки, предлагаю отправиться на поезде за город: всего через 20 минут в вашем распоряжении окажутся магазины с одеждой отличного качества по приятной цене.
Обед с видом на Дуомо
После забега по магазинам можно перевести дух в не менее богемной атмосфере. Предлагаю подняться на последний этаж торгового центра Rinascente и отдохнуть за столиком в Obica Mozarella Bar. Отсюда открывается прекрасный вид на Дуомо — терраса ресторана примыкает к собору почти вплотную, и вы сможете разглядеть детали пламенеющей готики. А закуски, моцарелла и Aperol Spritz здесь просто восхитительные!
Организационные детали
Дополнительные расходы: проезд на общественном транспорте, покупки и обед
По желанию за дополнительную плату мы можем посетить самый большой торговый центр Европы Il centro, аутлеты (Serravalle, Foxtown и т. д.), где продают модную и качественную одежду по невысоким ценам, или совершить поездку в другие города за красивыми вещами местных брендов. Подробности в переписке с гидом
Возможно провести сокращённый вариант экскурсии без обеда: 2 часа — €90, 1 час — €50
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€130
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Duomo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 85 туристов
Ciao a tutti! Первый раз в Италию я приехала 10 лет назад. Bлюбилась в эту страну и переехала сюда жить. Провожу экскурсии по Милану. Pаботаю в сфере моды уже 10 читать дальшеуменьшить
лет, могу с легкостью подсказать, как создать стильный и модный имидж, дам советы насчет гардероба и расскажу, где найти хорошие вещи со скидками в Милане, аутлеты и распродажи. Работаю с командой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Леонид
Анастасия отлично знает свою работу, прекрасно знакома с коллекциями которые находятся в разных бутиках, отлично чувствует вкус клиента и помогает подобрать вещи которые наиболее подходят, и просто очень приятный человек в общении. Очень рекомендую
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К
Ксения
Какое прекрасное послевкусие оставил шопинг в Милане под чутким сопровождением Насти! Мы с мамой никогда не были знатоками моды, волновались, подарит ли поход по магазинам хоть какой-то смысл. Но Настя, читать дальшеуменьшить
прекрасный человек и мастер своего дела, организовала не просто шопинг, а настоящее погружение в жизнь Милана с его легендарными улочками и прославленными бутиками, настоящий экскурс в мир высокой моды. Мы с мамой получили огромное удовольствие от интереснейших рассказов и легкого общения, ценных советов относительно стиля, смогли приобрести все, что было запланировано и просто насладиться 4 часами в компании интересного собеседника. Спасибо Вам за восхитительную экскурсию! Ждем новых встреч! В следующий раз прилетем, чтобы в Вашей компании посетить аутлет;-)
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Алла
Мы были первый раз в Милане,Милан прекрасен зимой в разгар скидок. очень понравился город и были рады, что нас сопроводила в этой поездке Анастасия. Одна голова хорошо. А две лучше. Не успели в аутлет в след раз хотим съездить туда, чтобы иметь полное впечатление.
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Елена
Всё прошло прекрасно. Анастасия ппекрасный гид и очень приятный человек. Рекомендую
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Е
Елена
Поездка в аутлет с Настей стал одним из ярких событий нашей «девичьей» поездки в Милан. Очень легко и приятно было провести с Настей день, а ее чувство — и понимание читать дальшеуменьшить
— стиля, опыт и насмотренность помогли в выборе классных обновок, которые мы сами могли бы оставить без внимания. Как самый чуткий навигатор Настя провела нас по магазинам, которые не всегда нам были знакомы, но попадали точно в цель нашим запросам. Благодаря Насте, мы вернулись из аутлета с вещами, которые сочетаются в полноценные образы, подчеркивающие достоинства фигуры и индивидуальный стиль.
В целом, поход по шикарному аутлету вместе с гидом — это очень классный опыт, который мы точно хотим повторить.
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Наталия
Классная идея насчёт шопинг-прогулки! Мы встретились с Настей возле Дуомо. Сначала она меня фотографировала в центре Милана в разных локациях. Затем мы обговорили, какую одежду я предпочитаю и каким уровнем читать дальшеуменьшить
бюджета располагаю… и затем Настя уже знала, какие магазины мне лучше подходят! За время шопинг-прогулки я успела переодеться пару раз и мы сделали фотографии в другой одежде, получилось, будто бы я была в Милане несколько дней… Я осталась очень довольна фотографиями и одеждой. Мы подобрали мне стильные комплекты одежды для работы и удобные, модные - для свободного времени. У меня остались очень приятные воспоминания и я обязательно хочу приехать снова! До следующего раза, Настя!