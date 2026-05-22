3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Эта экскурсия - настоящее удовольствие для любителей моды и шопинга. Вы сможете насладиться видами на знаменитый Дуомо, прокатиться на миланском трамвае и прогуляться по исторической галерее Витторио Эммануэле. Откройте для себя лучшие магазины Милана, от бюджетных до люксовых брендов, и получите советы по стилю и скидкам. Завершите день, наслаждаясь аперитивом и джелато, чтобы почувствовать настоящий вкус Италии

Описание экскурсии

С учетом ваших пожеланий

При составлении маршрута и выборе магазинов я буду в первую очередь ориентироваться на ваши цели и бюджет. Возможно все — от Zara до Gucci, от повседневного комплекта до свадебного платья! Я расскажу о последних тенденциях моды, помогу выбрать одежду, которая действительно вам идет, и поделюсь информацией о самых выгодных скидках.

Магазины на любой вкус

Самый крупный торговый центр Европы Il centro предоставит огромный выбор одежды, причем по выгодным ценам. В легендарном Золотом квадрате, куда входит в том числе роскошная улица Монтенаполеоне, расположились бутики мировых гигантов модного бизнеса — Armani, Versace и другие. Здесь можно подобрать элегантный look или стильный комплект для работы в офисе. В знаменитой галерее Витторио Эммануэле II продают дорогие и шикарные предметы коллекций модных домов. На улицах Торино и Данте мы легко найдем одежду спортивного стиля и наряд на каждый день. А тем, кто предпочитает выгодные покупки, предлагаю отправиться на поезде за город: всего через 20 минут в вашем распоряжении окажутся магазины с одеждой отличного качества по приятной цене.

Обед с видом на Дуомо

После забега по магазинам можно перевести дух в не менее богемной атмосфере. Предлагаю подняться на последний этаж торгового центра Rinascente и отдохнуть за столиком в Obica Mozarella Bar. Отсюда открывается прекрасный вид на Дуомо — терраса ресторана примыкает к собору почти вплотную, и вы сможете разглядеть детали пламенеющей готики. А закуски, моцарелла и Aperol Spritz здесь просто восхитительные!

Организационные детали