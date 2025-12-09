Чтобы раскрыть магическую формулу Милана, отправимся исследовать его классические и современные арт-шедевры.
Я объединила в этом маршруте всё лучшее, что случилось с архитектурой и искусством итальянской столицы в 20–21 веках.
Приглашаю вас взять максимум от эстетического разнообразия города и обогатить свой культурный багаж.
Я объединила в этом маршруте всё лучшее, что случилось с архитектурой и искусством итальянской столицы в 20–21 веках.
Приглашаю вас взять максимум от эстетического разнообразия города и обогатить свой культурный багаж.
Описание экскурсии
Музей-дель-Новеченто
Мы совершим путешествие по искусству 20–21 веков, увидим более 300 шедевров: Де Кирико, Кандинский, Пикассо, Модильяни, Карра, Умберто Боччони и Лучо Фонтана.
Палаццо Читтерио
Осмотрим экспозицию, которая объединяет древние шедевры с коллекциями современного искусства Jezi и Vitali. Вы увидите работы Умберто Боччони, Амедео Модильяни, Джанни Моранди и Пабло Пикассо.
Не только «банан, приклеенный скотчем»
Остановимся у шедевра Маурицио Каттелана «L. O. V. E.» — скульптуры, которая известна как «Средний палец» у здания Миланской фондовой биржи. Поговорим о замысле и значении арт-объекта.
Муралы Гуччи
Я покажу вам современные дизайн-фрески, созданные модным домом в центре Милана. Обсудим тонкие грани маркетинга и современного искусства.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в Новеченто — €5 за чел. и Палаццо Читтерио — €12 за чел. Билет для гида покупать не нужно
- Обратите внимание, что Палаццо Читтерио открыт только с четверга по воскресенье
- Рекомендуемый возраст 12+
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади перед собором Дуомо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Милане
Провела экскурсии для 328 туристов
Я живу в Италии. Искусствовед по образованию и хороший рассказчик по призванию. Всё начиналось с семейных экскурсий по городам Ломбардии (Кремона, Павия, Бергамо, Милан, Мантова). Позже присоединились друзья и друзья друзей. Я помогу вам сформировать багаж драгоценных знаний, бесценных впечатлений и незабываемых воспоминаний об искусстве эпохи итальянского Возрождения.
Входит в следующие категории Милана
Похожие экскурсии из Милана
-
25%
Индивидуальная
до 6 чел.
От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
С Екатериной мы увидели Милан с новой стороны, хотя казалось, что знаем его вдоль и поперёк!
Начало: В районе метро Cairoli Castello
Завтра в 08:00
10 дек в 08:30
€135
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете
Погрузитесь в уникальный Милан на велосипеде, открыв для себя скрытые уголки города. За три часа вы увидите больше, чем за три дня пешком
Начало: В районе в районе ж/д вокзала Porta Garibald
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знаменитый и неизвестный Милан
Увидели совсем другой Милан, хотя бывали здесь не один раз
Завтра в 11:00
13 дек в 08:00
€220 за всё до 4 чел.