Чтобы раскрыть магическую формулу Милана, отправимся исследовать его классические и современные арт-шедевры. Я объединила в этом маршруте всё лучшее, что случилось с архитектурой и искусством итальянской столицы в 20–21 веках. Приглашаю вас взять максимум от эстетического разнообразия города и обогатить свой культурный багаж.

Ваш гид в Милане

Музей-дель-Новеченто

Мы совершим путешествие по искусству 20–21 веков, увидим более 300 шедевров: Де Кирико, Кандинский, Пикассо, Модильяни, Карра, Умберто Боччони и Лучо Фонтана.

Палаццо Читтерио

Осмотрим экспозицию, которая объединяет древние шедевры с коллекциями современного искусства Jezi и Vitali. Вы увидите работы Умберто Боччони, Амедео Модильяни, Джанни Моранди и Пабло Пикассо.

Не только «банан, приклеенный скотчем»

Остановимся у шедевра Маурицио Каттелана «L. O. V. E.» — скульптуры, которая известна как «Средний палец» у здания Миланской фондовой биржи. Поговорим о замысле и значении арт-объекта.

Муралы Гуччи

Я покажу вам современные дизайн-фрески, созданные модным домом в центре Милана. Обсудим тонкие грани маркетинга и современного искусства.

