Милан — не только мода, опера и искусство. Он хранит множество историй о русских писателях, композиторах, художниках и философах, которые оставили здесь свой след. На этой прогулке вы увидите знакомые достопримечательности под новым углом — сквозь призму русской души. Всё это — через архитектуру, культуру и легенды итальянского города, с которым я вас познакомлю.

Описание экскурсии

Палаццо Литта

Здесь некогда хранилась знаменитая «Мадонна» Леонардо да Винчи — прежде чем отправиться в Эрмитаж. Мы вспомним, как шедевры итальянского Возрождения вдохновляли русских художников и коллекционеров.

Церковь Санта-Мария делле Грацие (с посещением)

У стен, где хранится «Тайная вечеря» Леонардо, оживают страницы романа Мережковского «Воскресшие боги».

Аллея Пушкина

Как живётся Александру Сергеевичу рядом с Сервантесом и Гёте? Мы поговорим о поэтах, которые обрели в Милане своё место в культурном пантеоне.

Кастелло Сфорцеско (с посещением территории)

Мощные стены замка стали прообразом Московского Кремля — и напоминанием о взаимных вдохновениях Италии и России.

Памятник Гарибальди

Вспомним карбонариев Таганрога и удивительные параллели итальянского и русского освободительных движений.

Церковь во имя святых Сергия Радонежского и Серафима Саровского

Один из духовных центров русской диаспоры, где звучит родная речь и хранятся традиции далёкой родины.

Галерея Виктора Эммануила II

Под стеклянным куполом этой галереи жила и работала Анна Кулишова — русская «докторша бедняков», посвятившая жизнь помощи людям.

Ла Скала

Великие русские певцы и дирижёры, от Шаляпина до Ростроповича, блистали на сцене легендарного театра. Здесь, по преданию, во время репетиции «Бориса Годунова» на русском, Шаляпин услышал: «В Ла Скала есть традиция петь по-итальянски!» — и ответил: «Теперь я — ваша традиция».

Особняк Юлии Самойловой

Итальянские годы Карла Брюллова и история его безумной любви к своей музе.

Виа делла Москова

Одна из самых загадочных улиц Милана, где прошлое и настоящее переплетаются в неожиданных символах и историях.

Организационные детали

По желанию можно посетить музей театра «Ла Скала» (вход — €12): осмотр фойе и лож, откуда открывается вид на зрительный зал.