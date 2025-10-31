Он хранит множество историй о русских писателях, композиторах, художниках и философах, которые оставили здесь свой след.
На этой прогулке вы увидите знакомые достопримечательности под новым углом — сквозь призму русской души. Всё это — через архитектуру, культуру и легенды итальянского города, с которым я вас познакомлю.
Описание экскурсии
Палаццо Литта
Здесь некогда хранилась знаменитая «Мадонна» Леонардо да Винчи — прежде чем отправиться в Эрмитаж. Мы вспомним, как шедевры итальянского Возрождения вдохновляли русских художников и коллекционеров.
Церковь Санта-Мария делле Грацие (с посещением)
У стен, где хранится «Тайная вечеря» Леонардо, оживают страницы романа Мережковского «Воскресшие боги».
Аллея Пушкина
Как живётся Александру Сергеевичу рядом с Сервантесом и Гёте? Мы поговорим о поэтах, которые обрели в Милане своё место в культурном пантеоне.
Кастелло Сфорцеско (с посещением территории)
Мощные стены замка стали прообразом Московского Кремля — и напоминанием о взаимных вдохновениях Италии и России.
Памятник Гарибальди
Вспомним карбонариев Таганрога и удивительные параллели итальянского и русского освободительных движений.
Церковь во имя святых Сергия Радонежского и Серафима Саровского
Один из духовных центров русской диаспоры, где звучит родная речь и хранятся традиции далёкой родины.
Галерея Виктора Эммануила II
Под стеклянным куполом этой галереи жила и работала Анна Кулишова — русская «докторша бедняков», посвятившая жизнь помощи людям.
Ла Скала
Великие русские певцы и дирижёры, от Шаляпина до Ростроповича, блистали на сцене легендарного театра. Здесь, по преданию, во время репетиции «Бориса Годунова» на русском, Шаляпин услышал: «В Ла Скала есть традиция петь по-итальянски!» — и ответил: «Теперь я — ваша традиция».
Особняк Юлии Самойловой
Итальянские годы Карла Брюллова и история его безумной любви к своей музе.
Виа делла Москова
Одна из самых загадочных улиц Милана, где прошлое и настоящее переплетаются в неожиданных символах и историях.
Организационные детали
По желанию можно посетить музей театра «Ла Скала» (вход — €12): осмотр фойе и лож, откуда открывается вид на зрительный зал.