Мои заказы

Русский Милан

Прогулка по стопам русских гениев, которых вдохновляла столица Ломбардии
Милан — не только мода, опера и искусство.

Он хранит множество историй о русских писателях, композиторах, художниках и философах, которые оставили здесь свой след.

На этой прогулке вы увидите знакомые достопримечательности под новым углом — сквозь призму русской души. Всё это — через архитектуру, культуру и легенды итальянского города, с которым я вас познакомлю.
5
1 отзыв
Русский Милан© Артур
Русский Милан© Артур
Русский Милан© Артур

Описание экскурсии

Палаццо Литта

Здесь некогда хранилась знаменитая «Мадонна» Леонардо да Винчи — прежде чем отправиться в Эрмитаж. Мы вспомним, как шедевры итальянского Возрождения вдохновляли русских художников и коллекционеров.

Церковь Санта-Мария делле Грацие (с посещением)

У стен, где хранится «Тайная вечеря» Леонардо, оживают страницы романа Мережковского «Воскресшие боги».

Аллея Пушкина

Как живётся Александру Сергеевичу рядом с Сервантесом и Гёте? Мы поговорим о поэтах, которые обрели в Милане своё место в культурном пантеоне.

Кастелло Сфорцеско (с посещением территории)

Мощные стены замка стали прообразом Московского Кремля — и напоминанием о взаимных вдохновениях Италии и России.

Памятник Гарибальди

Вспомним карбонариев Таганрога и удивительные параллели итальянского и русского освободительных движений.

Церковь во имя святых Сергия Радонежского и Серафима Саровского

Один из духовных центров русской диаспоры, где звучит родная речь и хранятся традиции далёкой родины.

Галерея Виктора Эммануила II

Под стеклянным куполом этой галереи жила и работала Анна Кулишова — русская «докторша бедняков», посвятившая жизнь помощи людям.

Ла Скала

Великие русские певцы и дирижёры, от Шаляпина до Ростроповича, блистали на сцене легендарного театра. Здесь, по преданию, во время репетиции «Бориса Годунова» на русском, Шаляпин услышал: «В Ла Скала есть традиция петь по-итальянски!» — и ответил: «Теперь я — ваша традиция».

Особняк Юлии Самойловой

Итальянские годы Карла Брюллова и история его безумной любви к своей музе.

Виа делла Москова

Одна из самых загадочных улиц Милана, где прошлое и настоящее переплетаются в неожиданных символах и историях.

Организационные детали

По желанию можно посетить музей театра «Ла Скала» (вход — €12): осмотр фойе и лож, откуда открывается вид на зрительный зал.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в церковь Santa Maria delle Grazie
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур
Артур — ваш гид в Милане
Провёл экскурсии для 286 туристов
Люблю Милан давно. Переживал, что безответно, поэтому решил узнать его по-настоящему. В прошлом преподавал мировую культуру в университете. Обожаю Средневековье, страдающее и не очень. Люблю раскрывать городские тайны и загадки.
читать дальше

Пишу книгу о Милане, потому что считаю его незаслуженно недооцененным. Могу бесконечно рассказывать о городе и окрестностях, церквях и современных музеях, старинных палаццо и модерновых небоскрёбах. Также считаю, что без похода в тратторию, чашки caffè normale с бриошью в баре за углом, и, конечно, aperitivo город не узнать. Жду новых знакомств и впечатлений!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
Юлия
31 окт 2025
Посетили с детьми экскурсию Артура “Русский Милан”. Очень интересный и увлекательный рассказ о Мережковском и Леонардо да Винчи, истории строительства Кремля и Карле Брюллове. А о том, чтобы попасть в
читать дальше

Ла Скалу мы и не мечтали!!!!! 😍По пути зашли в церковь Святого Маврикия, как же красиво! А еще Артур показал нам магазин дизайнерских украшений и посоветовал отличный ресторан для ужина!
💯 рекомендации!!! В следующий визит, продолжим изучать Милан и теперь только с нашим гидом Артуром!

Входит в следующие категории Милана

Похожие экскурсии из Милана

От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
Пешая
3 часа
-
25%
203 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
С Екатериной мы увидели Милан с новой стороны, хотя казалось, что знаем его вдоль и поперёк!
Начало: В районе метро Cairoli Castello
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€135€180 за всё до 6 чел.
Влюбиться в Милан за три часа
Пешая
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Милан за три часа
Откройте для себя Милан с его величественными соборами, легендарными театрами и уютными улочками. Узнайте, почему этот город так притягателен
Начало: У памятника на площади Дуомо
Завтра в 14:00
10 дек в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Милан
Пешая
2 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Добро пожаловать в Милан
Погрузитесь в атмосферу Милана, где современность встречается с историей. Узнайте о традициях и менталитете этого удивительного города
Начало: Рядом со станцией метро «Дуомо»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€60 за человека
У нас ещё много экскурсий в Милане. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Милане