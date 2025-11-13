Мои заказы

Миланский Дуомо и его крыша

Погрузитесь в историю Миланского Дуомо: от фасада до крыши. Узнайте о святых и королях, полюбуйтесь витражами и видами на Альпы
Миланский Дуомо - это не просто собор, а семь столетий архитектуры и истории.

Экскурсия предлагает уникальную возможность исследовать фасад, украшенный тысячами скульптур, и витражи, некоторые из которых датируются 15 веком. Прогулка
по крыше откроет захватывающие виды на город и Альпы. Узнайте, почему строительство собора продолжается, и как связаны витражи с ризотто алла миланезе.

Откройте для себя тайны захоронений святых и коронаций, а также узнайте, как усыновить один из шпилей

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная архитектура
  • 🌄 Виды на Альпы
  • 🔍 Исторические факты
  • 🎨 Витражи 15 века
  • 👑 Коронации и святые
  • 🔎 Тайны собора
Миланский Дуомо и его крыша© Елена
Миланский Дуомо и его крыша© Елена
Миланский Дуомо и его крыша© Елена

Что можно увидеть

  • Миланский Дуомо
  • Крыша Миланского Дуомо

Описание экскурсии

  • Вы рассмотрите фасад собора, украшенный тысячами скульптур.
  • Внутри увидите витражи — некоторые датируются 15 веком.
  • С крыши храма полюбуетесь видами на город и Альпы.

Вы узнаете:

  • Почему строительство собора длится до сих пор.
  • Какая связь между витражами Дуомо и ризотто алла миланезе — главным блюдом миланской кухни.
  • Где находится скульптура святого Наполеона и как она туда попала.
  • Кто из святых захоронен в соборе.
  • Кто здесь короновался.
  • Как усыновить один из шпилей Дуомо.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются невозвратные билеты в собор и на крышу — €25 за чел. и единая комиссия за бронирование — €7.
  • Я закажу билеты на согласованную дату и время. Собор вышлет ссылку для оплаты. Точное время посещения может меняться из-за загрузки собора. Лучше заказывать экскурсию за несколько дней, в сезон — за пару недель.
  • На крышу мы поднимемся на лифте, а спустимся по лестнице. Посещение крыши обычно занимает 45 минут.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Piazza Fontana
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Милане
Провела экскурсии для 42 туристов
Я родилась в Петербурге, окончила школу гидов. Долгие годы работала с высокопоставленными гостями города. В 2015 году переехала в Милан. И не устояв перед его очарованием, не смогла оставить профессию
гида, которая была признана итальянским Министерством культуры: петербургская школа гидов, одна из старейших в мире, очень ценится в Европе. И теперь я получаю истинное удовольствие, раскрывая красоту и исторические тайны города тем, кто хочет их узнать. На мои экскурсии на итальянском языке часто приходят не только гости города, но и миланцы. Прощаясь со мной, они признаются, что открыли город заново. Я бы очень хотела, чтобы и для вас Милан стал интересным открытием, а не оставался только столицей моды!

