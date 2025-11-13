Миланский Дуомо - это не просто собор, а семь столетий архитектуры и истории.
Экскурсия предлагает уникальную возможность исследовать фасад, украшенный тысячами скульптур, и витражи, некоторые из которых датируются 15 веком. Прогулка
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная архитектура
- 🌄 Виды на Альпы
- 🔍 Исторические факты
- 🎨 Витражи 15 века
- 👑 Коронации и святые
- 🔎 Тайны собора
Что можно увидеть
- Миланский Дуомо
- Крыша Миланского Дуомо
Описание экскурсии
- Вы рассмотрите фасад собора, украшенный тысячами скульптур.
- Внутри увидите витражи — некоторые датируются 15 веком.
- С крыши храма полюбуетесь видами на город и Альпы.
Вы узнаете:
- Почему строительство собора длится до сих пор.
- Какая связь между витражами Дуомо и ризотто алла миланезе — главным блюдом миланской кухни.
- Где находится скульптура святого Наполеона и как она туда попала.
- Кто из святых захоронен в соборе.
- Кто здесь короновался.
- Как усыновить один из шпилей Дуомо.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются невозвратные билеты в собор и на крышу — €25 за чел. и единая комиссия за бронирование — €7.
- Я закажу билеты на согласованную дату и время. Собор вышлет ссылку для оплаты. Точное время посещения может меняться из-за загрузки собора. Лучше заказывать экскурсию за несколько дней, в сезон — за пару недель.
- На крышу мы поднимемся на лифте, а спустимся по лестнице. Посещение крыши обычно занимает 45 минут.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Piazza Fontana
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Милане
Провела экскурсии для 42 туристов
Я родилась в Петербурге, окончила школу гидов. Долгие годы работала с высокопоставленными гостями города. В 2015 году переехала в Милан. И не устояв перед его очарованием, не смогла оставить профессию
Входит в следующие категории Милана
