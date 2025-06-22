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Экскурсии и прогулки по крышам Милана

Найдено 3 экскурсии в категории «Крыши» в Милане на русском языке, цены от €99. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Миланский Дуомо и его крыша
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Миланский Дуомо и его крыша
Увидеть сердце Милана и подняться на крышу легендарного собора
Начало: На Piazza Fontana
«С крыши храма полюбуетесь видами на город и Альпы»
22 июн в 09:00
23 июн в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Приключения в Миланском соборе
1.5 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Приключения в Миланском соборе
Исследуйте великолепие Миланского собора, поднимитесь на его крышу и спуститесь в подземелья, чтобы узнать его секреты и легенды
Начало: На площади Миланского собора
«Если человек приехал в Милан и не побывал в соборе и на его крыше, можно считать, что Милана он не видел»
2 июл в 09:30
3 июл в 09:30
€200 за экскурсию
Экскурсия на крыше: Миланский собор и дегустация вин и еды
Пешая
3.5 часа
Билеты
Экскурсия на крыше: Миланский собор и дегустация вин и еды
Откройте для себя Милан с новой стороны: поднимитесь на крышу Дуомо и насладитесь дегустацией лучших итальянских вин в модном баре
Начало: F58R+847 Милан, Италия
«Заранее забронировав и гарантированно пропустив очередь в Дуомо и на его террасу на крыше, Вы сразу же попадете в собор Дуомо (доступ на лифте на крышу)»
Расписание: См. календарь
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
€99 за билет

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Крыши»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  6. Королевский дворец
  7. Миланский собор Дуомо
  8. Парк Семпионе
  9. Музей современного искусства
  10. Пинакотека Брера
Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2025
Сейчас в Милане в категории "Крыши" можно забронировать 3 экскурсии от 99 до 200.
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