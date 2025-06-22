Найдено 3 экскурсии в категории « Крыши » в Милане на русском языке, цены от €99. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

1 чел. По популярности 2 часа Индивидуальная до 4 чел. Миланский Дуомо и его крыша Увидеть сердце Милана и подняться на крышу легендарного собора Начало: На Piazza Fontana «С крыши храма полюбуетесь видами на город и Альпы» €180 за всё до 4 чел. 1.5 часа Индивидуальная до 1 чел. Приключения в Миланском соборе Исследуйте великолепие Миланского собора, поднимитесь на его крышу и спуститесь в подземелья, чтобы узнать его секреты и легенды Начало: На площади Миланского собора «Если человек приехал в Милан и не побывал в соборе и на его крыше, можно считать, что Милана он не видел» €200 за экскурсию Пешая 3.5 часа Билеты Экскурсия на крыше: Миланский собор и дегустация вин и еды Откройте для себя Милан с новой стороны: поднимитесь на крышу Дуомо и насладитесь дегустацией лучших итальянских вин в модном баре Начало: F58R+847 Милан, Италия «Заранее забронировав и гарантированно пропустив очередь в Дуомо и на его террасу на крыше, Вы сразу же попадете в собор Дуомо (доступ на лифте на крышу)» Расписание: См. календарь €99 за билет Другие экскурсии Милана

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Крыши»

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