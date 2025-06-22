Индивидуальная
до 4 чел.
Миланский Дуомо и его крыша
Увидеть сердце Милана и подняться на крышу легендарного собора
Начало: На Piazza Fontana
«С крыши храма полюбуетесь видами на город и Альпы»
22 июн в 09:00
23 июн в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Приключения в Миланском соборе
Исследуйте великолепие Миланского собора, поднимитесь на его крышу и спуститесь в подземелья, чтобы узнать его секреты и легенды
Начало: На площади Миланского собора
«Если человек приехал в Милан и не побывал в соборе и на его крыше, можно считать, что Милана он не видел»
2 июл в 09:30
3 июл в 09:30
€200 за экскурсию
Билеты
Экскурсия на крыше: Миланский собор и дегустация вин и еды
Откройте для себя Милан с новой стороны: поднимитесь на крышу Дуомо и насладитесь дегустацией лучших итальянских вин в модном баре
Начало: F58R+847 Милан, Италия
«Заранее забронировав и гарантированно пропустив очередь в Дуомо и на его террасу на крыше, Вы сразу же попадете в собор Дуомо (доступ на лифте на крышу)»
Расписание: См. календарь
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
€99 за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Крыши»
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