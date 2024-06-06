Храмы и соборы Милана с гидом

Найдено 6 экскурсий в категории «Соборы и храмы» в Милане на русском языке, цены от €68. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Всё о Дуомо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Экскурсия: Всё о Дуомо в Милане
Погрузитесь в историю Миланского собора Дуомо, узнайте о его архитектуре, легендах и реликвиях. Индивидуальная экскурсия с профессиональным гидом
Начало: Около Дуомо
«В первую очередь вы, конечно, рассмотрите фасад собора, слушая рассказы о его строительстве, — оно заняло семь столетий»
Завтра в 09:30
10 июня в 12:00
150 за всё до 5 чел.
Собор Дуомо от подвалов до террас
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Собор Дуомо в Милане: секреты истории от подвалов до террас
Познайте тайны Собора Дуомо, от подвалов до террас, в увлекательной экскурсии с персональным гидом
Начало: У подножия памятника на площади Дуомо
«А после сосредоточимся уже на истории удивительного собора, строящегося по сей день»
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
68 за человека
Главное в Милане за 1 день
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
6 отзывов
Главное в Милане за 1 день: от Дуомо до Ла Скалы
Погрузитесь в атмосферу Милана: исторические памятники, архитектурные шедевры и секреты местных жителей в одной экскурсии
Начало: На piazzale Cadorna
«Собор Дуомо (с осмотром внутри) — визитная карточка Милана»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:30
11 июня в 09:30
13 июня в 09:30
75 за человека
Городские легенды: собор Дуомо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
40 отзывов
Городские легенды: собор Дуомо
Начало: У центрального входа в собор, на ступеньках
«… строительство собора заняло семь столетий»
Расписание: Вт., чт., сб., 10:00
11 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 100 за всё до 2 чел.
Приключения в Миланском соборе
Индивидуальная
1.5 часа
Приключения в Миланском соборе: от подземелий до крыши
Вас ждет уникальное путешествие по Миланскому собору: от загадочных подземелий до величественной крыши с видом на город
Начало: На площади Миланского собора
«Если человек приехал в Милан и не побывал в соборе и на его крыше, можно считать, что Милана он не видел»
1 июля в 13:00
2 июля в 09:00
195 за всё до 2 чел.
Обратная сторона Милана: мистика и мифы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Обратная сторона Милана: мистика и мифы
Проникнуть в тайны храма на костях, церкви с оптической иллюзией и проклятого дома
«Костница Святого Бернардино и лагетто — место, где веками разгружали мрамор для собора Дуомо»
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    6 июня 2024
    Главное в Милане за 1 день
    Сомневалась, нужна ли мне экскурсия, в итоге пошла и ничуть об этом не жалею! Продуманный маршрут, включая те места, до
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    которых я бы сама не дошла, почти все время в движении, но при этом без спешки. Очень правильно, на мой взгляд, что включили посещение и экскурсию в соборе Дуомо, это экономит туристам время за счёт отсутствия очередей на покупку билетов и вход и даёт много интересной информации про собор. Экскурсовод Наталья много знающий и увлечённый человек. К тому же очень чутко относится к запросам туристов, а в случае необходимости помогает решать их проблемы. Большое спасибо и очень рекомендую!

  • Л
    Людмила
    14 мая 2024
    Главное в Милане за 1 день
    Экскурсия организована продумана, место встречи возле станции метро, легко можно найти, гид рассказала об истории замка Сфорца, посещение замка внутри
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    не предусмотрено, осмотрели дворы, увидели парк вокруг замка, арку мира, в замке располагаются 5 музеев, которые можно посетить отдельно, далее по маршруту кафедральный собор Дуомо,, с посещением собора. По пути гид рассказывала об истории Милана, показывала знаковые места: старую рыночную площадь, памятник среднему пальцу, здания первоначальной и новой финансовых бирж. Билеты в собор приобретает гид, поэтому не пришлось долго стоять в очереди на посещение собора. Экскурсия длится 3 часа, это оптимальное время для проведения такой экскурсии. Гид Наталья отвечала на все интересующие вопросы, она хорошо знает историю Италии и Милана. Рекомендую эту экскурсию для посещения.

  • М
    Макс
    4 мая 2024
    Собор Дуомо от подвалов до террас
    Все хорошо
  • М
    Марат
    1 мая 2024
    Главное в Милане за 1 день
    Экскурсию провела Наталья. Мне все понравилось. Программа была выполнена полностью. Было интересно и по делу.
  • В
    Валентин
    31 марта 2024
    Всё о Дуомо
    Большое спасибо Наталье, это было просто замечательно и великолепно, мы узнали все о Дуомо, и еще очень много замечательной и интересной информации, очень рекомендую Наталью, это просто замечательный экскурсовод и человек. Наталья огромное Вам спасибо за такой замечательный экскурс
  • Д
    Дмитрий
    25 ноября 2023
    Собор Дуомо от подвалов до террас
    Хорошая экскурсия, Динара интересный человек и неплохой рассказчик, рекомендую эту экскурсию.)
    Хорошая экскурсия, Динара интересный человек и неплохой рассказчик, рекомендую эту экскурсию.)Хорошая экскурсия, Динара интересный человек и неплохой рассказчик, рекомендую эту экскурсию.)Хорошая экскурсия, Динара интересный человек и неплохой рассказчик, рекомендую эту экскурсию.)Хорошая экскурсия, Динара интересный человек и неплохой рассказчик, рекомендую эту экскурсию.)Хорошая экскурсия, Динара интересный человек и неплохой рассказчик, рекомендую эту экскурсию.)
  • Я
    Яна
    24 октября 2023
    Всё о Дуомо
    Экскурсия неожиданно оказалась индивидуальной и это было просто подарком судьбы! Елизавета просто прекрасный человек начитанная, явно знающая свое дело, а
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    главное - умеет интересно преподнести информацию и ответить на мои вечные вопросы. Всё сложилось! Благодарю от всего сердца!!! Теперь немного формальностей. Билет можно купить в кассе и прийти заранее минут на 40-50, очередь электронная, двигается стремительно. Прямо напротив Дуомо можно поменять деньги по адекватному курсу. Обязательно взять подъем на террасы - можно и по лестнице, это не слишком сложно. Но атмосфера сразу становится понятной!

  • S
    Svetlana
    11 октября 2023
    Всё о Дуомо
    Прекрасная экскурсия, рекомендую всем Елизавету! Я очень рада, что встретила такого знающего гида, который поделился своими знаниями с нами. Два
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    часа прошли как двадцать минут, обязательно вернёмся к Елизавете, спасибо ей огромное. И Трипстеру тоже за то, что организовали нам такого замечательного экскурсовода.

    Прекрасная экскурсия, рекомендую всем Елизавету! Я очень рада, что встретила такого знающего гида, который поделился своими
  • С
    Сирануш
    16 июля 2023
    Городские легенды: собор Дуомо
    Наталья провела нам интересную экскурсию по Дуомо и бонусом еще показала пару интересных мест. Время пролетело не заметно. Спасибо большое за познавательную программу!
  • А
    Анжелика
    20 марта 2023
    Собор Дуомо - мировой шедевр
    Экскурсия и экскурсовод хорошие, но необходима коррекция информации об экскурсии. В экскурсию не входят билеты в собор, нужно оплачивать отдельно

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Соборы и храмы»

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Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2024
Сейчас в Милане в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 68 до 200. Туристы уже оставили гидам 98 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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