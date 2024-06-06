1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия: Всё о Дуомо в Милане
Погрузитесь в историю Миланского собора Дуомо, узнайте о его архитектуре, легендах и реликвиях. Индивидуальная экскурсия с профессиональным гидом
Начало: Около Дуомо
«В первую очередь вы, конечно, рассмотрите фасад собора, слушая рассказы о его строительстве, — оно заняло семь столетий»
Завтра в 09:30
10 июня в 12:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Собор Дуомо в Милане: секреты истории от подвалов до террас
Познайте тайны Собора Дуомо, от подвалов до террас, в увлекательной экскурсии с персональным гидом
Начало: У подножия памятника на площади Дуомо
«А после сосредоточимся уже на истории удивительного собора, строящегося по сей день»
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
€68 за человека
Мини-группа
3 часа
Главное в Милане за 1 день: от Дуомо до Ла Скалы
Погрузитесь в атмосферу Милана: исторические памятники, архитектурные шедевры и секреты местных жителей в одной экскурсии
Начало: На piazzale Cadorna
«Собор Дуомо (с осмотром внутри) — визитная карточка Милана»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:30
11 июня в 09:30
13 июня в 09:30
€75 за человека
Индивидуальная
2 часа
Городские легенды: собор Дуомо
Начало: У центрального входа в собор, на ступеньках
«… строительство собора заняло семь столетий»
Расписание: Вт., чт., сб., 10:00
11 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от €100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Приключения в Миланском соборе: от подземелий до крыши
Вас ждет уникальное путешествие по Миланскому собору: от загадочных подземелий до величественной крыши с видом на город
Начало: На площади Миланского собора
«Если человек приехал в Милан и не побывал в соборе и на его крыше, можно считать, что Милана он не видел»
1 июля в 13:00
2 июля в 09:00
€195 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обратная сторона Милана: мистика и мифы
Проникнуть в тайны храма на костях, церкви с оптической иллюзией и проклятого дома
«Костница Святого Бернардино и лагетто — место, где веками разгружали мрамор для собора Дуомо»
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
€200 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина6 июня 2024Сомневалась, нужна ли мне экскурсия, в итоге пошла и ничуть об этом не жалею! Продуманный маршрут, включая те места, до
- ЛЛюдмила14 мая 2024Экскурсия организована продумана, место встречи возле станции метро, легко можно найти, гид рассказала об истории замка Сфорца, посещение замка внутри
- ММакс4 мая 2024Все хорошо
- ММарат1 мая 2024Экскурсию провела Наталья. Мне все понравилось. Программа была выполнена полностью. Было интересно и по делу.
- ВВалентин31 марта 2024Большое спасибо Наталье, это было просто замечательно и великолепно, мы узнали все о Дуомо, и еще очень много замечательной и интересной информации, очень рекомендую Наталью, это просто замечательный экскурсовод и человек. Наталья огромное Вам спасибо за такой замечательный экскурс
- ДДмитрий25 ноября 2023Хорошая экскурсия, Динара интересный человек и неплохой рассказчик, рекомендую эту экскурсию.)
- ЯЯна24 октября 2023Экскурсия неожиданно оказалась индивидуальной и это было просто подарком судьбы! Елизавета просто прекрасный человек начитанная, явно знающая свое дело, а
- SSvetlana11 октября 2023Прекрасная экскурсия, рекомендую всем Елизавету! Я очень рада, что встретила такого знающего гида, который поделился своими знаниями с нами. Два
- ССирануш16 июля 2023Наталья провела нам интересную экскурсию по Дуомо и бонусом еще показала пару интересных мест. Время пролетело не заметно. Спасибо большое за познавательную программу!
- ААнжелика20 марта 2023Собор Дуомо - мировой шедеврЭкскурсия и экскурсовод хорошие, но необходима коррекция информации об экскурсии. В экскурсию не входят билеты в собор, нужно оплачивать отдельно
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Соборы и храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2024
Сейчас в Милане в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 68 до 200. Туристы уже оставили гидам 98 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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