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Экскурсии в помещении Милана

Найдено 3 экскурсии в категории «В помещении» в Милане на русском языке, цены от €215. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Готический квест-детектив вокруг и внутри Дуомо
2 часа
2 отзыва
Квест
до 6 чел.
Готический квест-детектив вокруг и внутри Дуомо
Раскрыть тайны собора, найти неприметные детали и понять, как здесь всё устроено
Начало: На Piazza Duomo
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от €300 за всё до 6 чел.
Мастер-класс итальянской кухни в Пьемонте
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Мастер-класс итальянской кухни в Пьемонте
Приготовьте пасту и ризотто на мастер-классе с шеф-поваром в Милане. Узнайте секреты итальянской кухни и насладитесь дегустацией приготовленных блюд
Начало: Ж/д станция Арона
26 авг в 09:00
28 авг в 09:00
от €280 за всё до 2 чел.
Миланский Дуомо и его крыша
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Миланский Дуомо и его крыша
Погрузитесь в историю Миланского Дуомо: от фасада до крыши. Узнайте о святых и королях, полюбуйтесь витражами и видами на Альпы
Начало: На Piazza Fontana
7 сен в 12:00
8 сен в 12:00
от €215 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Анастасия
Мастер-класс итальянской кухни в Пьемонте
Спасибо Тиане за невероятный день в Комо. Сначала мы готовили пасту, тирамису и равиоли в чудном доме местной жительницы Деборы,
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пили местное вино и узнали много тонкостей итальянской кухни. Потом была чудная прогулка на кораблике и завершили увлекательной экскурсией по городку Комо. Даже дождь был не помеха и мы отлично провели день!

Спасибо Тиане за невероятный день в Комо. Сначала мы готовили пасту, тирамису и равиоли в чудном
Спасибо Тиане за невероятный день в Комо. Сначала мы готовили пасту, тирамису и равиоли в чудном
Спасибо Тиане за невероятный день в Комо. Сначала мы готовили пасту, тирамису и равиоли в чудном
Спасибо Тиане за невероятный день в Комо. Сначала мы готовили пасту, тирамису и равиоли в чудном+4
Спасибо Тиане за невероятный день в Комо. Сначала мы готовили пасту, тирамису и равиоли в чудном
Спасибо Тиане за невероятный день в Комо. Сначала мы готовили пасту, тирамису и равиоли в чудном
Спасибо Тиане за невероятный день в Комо. Сначала мы готовили пасту, тирамису и равиоли в чудном
Спасибо Тиане за невероятный день в Комо. Сначала мы готовили пасту, тирамису и равиоли в чудном
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Адия
Мастер-класс итальянской кухни в Пьемонте
Классный мастер класс в итальянском ресторане 👍! Тиана все хорошо организовала, объяснила как приехать с Милана!
Я все сняла на видео и скоро выложу в инста, шикарные лайф хаки и рецепты, смотрите у меня в инста@adiyabillek
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Жукова
Мастер-класс итальянской кухни в Пьемонте
Самый лучший кулинарный мастер-класс в моей жизни! Уютно, по-итальянски вкусно, семейно, тепло и душевно. Но самое главное-ВКУСНО! Очень рекомендую.
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Ю
Мастер-класс итальянской кухни в Пьемонте
Отличная экскурсия! Мы в восторге от кулинарного мастер-класса! Вместе с Татьяной мы побывали на кухне ресторана и приготовили блюда вместе
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с шеф-поваром, а потом съели результаты наших трудов за ужином в приватной зоне ресторана. Татьяна - замечательный гид. Всегда очень интересно пообщаться с человеком из местных. И ещё отдельное спасибо за рекомендации по нашему дальнейшему маршруту!

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Нина
Мастер-класс итальянской кухни в Пьемонте
Мы с подругой во время нашего путешествия по Италии, остановились в Милане и выбрали поездку в Пьемонт и не прогадали!
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Мы попали на живописное озеро Марджоре и в чудный городок Арона. Нас встретила Тиана и как гостеприимная хозяйка поделилась с нами теплом этих мест. Места действительно живописные, после массивного Милана, это был отдых для глаз и для души. Но Тиана этим не ограничилась, она привезла нас в чудесный, милый ресторанчик, к не менее гостеприимной хозяйке и шеф-повару Сабине. Мы провели чудесный вечер, мы узнали кучу тонкостей пьемонтской! кухни. Мы как заправские хозяйки, месили тесто, лепили равиоли, а уж с каким удовольствием ели! И не только равиоли, ещё и необыкновенное ризотто, а уж как его готовит Сабина, это целое представление! Театр одного актера! И кростата с мармеладом нам удалась, ещё и с собой дали, два дня наслаждались. Тиана нас сытых и довольных даже загрузила в поезд. Мы очень благодарны Тиане за ее любовь и уважение к этому краю, которым она поделилась с нами. Рекомендуем эту познавательную и вкусную экскурсию всем путешествующим по северу Италии.

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Всего 7 отзывов в Милане в категории "В помещении"

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Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «В помещении»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Готический квест-детектив вокруг и внутри Дуомо;
  2. Мастер-класс итальянской кухни в Пьемонте;
  3. Миланский Дуомо и его крыша.
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Замок Сфорца;
  2. Королевский дворец;
  3. Собор Дуомо;
  4. Галерея Виктора Эммануила II;
  5. Леонардо да Винчи;
  6. Озеро Комо;
  7. Парк Семпионе;
  8. Пинакотека Брера;
  9. Район Навильи;
  10. Миланский собор Дуомо.
Сколько стоит экскурсия по Милану в августе 2026
Сейчас в Милане в категории "В помещении" можно забронировать 3 экскурсии от 215 до 300. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «В помещении», 7 ⭐ отзывов, цены от €215. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь