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Квест
до 6 чел.
Готический квест-детектив вокруг и внутри Дуомо
Раскрыть тайны собора, найти неприметные детали и понять, как здесь всё устроено
Начало: На Piazza Duomo
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от €300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Мастер-класс итальянской кухни в Пьемонте
Приготовьте пасту и ризотто на мастер-классе с шеф-поваром в Милане. Узнайте секреты итальянской кухни и насладитесь дегустацией приготовленных блюд
Начало: Ж/д станция Арона
26 авг в 09:00
28 авг в 09:00
от €280 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Миланский Дуомо и его крыша
Погрузитесь в историю Миланского Дуомо: от фасада до крыши. Узнайте о святых и королях, полюбуйтесь витражами и видами на Альпы
Начало: На Piazza Fontana
7 сен в 12:00
8 сен в 12:00
от €215 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Спасибо Тиане за невероятный день в Комо. Сначала мы готовили пасту, тирамису и равиоли в чудном доме местной жительницы Деборы,
+4
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Классный мастер класс в итальянском ресторане 👍! Тиана все хорошо организовала, объяснила как приехать с Милана!
Я все сняла на видео и скоро выложу в инста, шикарные лайф хаки и рецепты, смотрите у меня в инста@adiyabillek
Я все сняла на видео и скоро выложу в инста, шикарные лайф хаки и рецепты, смотрите у меня в инста@adiyabillek
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Самый лучший кулинарный мастер-класс в моей жизни! Уютно, по-итальянски вкусно, семейно, тепло и душевно. Но самое главное-ВКУСНО! Очень рекомендую.
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Ю
Отличная экскурсия! Мы в восторге от кулинарного мастер-класса! Вместе с Татьяной мы побывали на кухне ресторана и приготовили блюда вместе
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Мы с подругой во время нашего путешествия по Италии, остановились в Милане и выбрали поездку в Пьемонт и не прогадали!
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Всего 7 отзывов в Милане в категории "В помещении"
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Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «В помещении»
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Сколько стоит экскурсия по Милану в августе 2026
Сейчас в Милане в категории "В помещении" можно забронировать 3 экскурсии от 215 до 300. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «В помещении», 7 ⭐ отзывов, цены от €215. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь