12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Собор со всех сторон

В первую очередь вы, конечно, рассмотрите фасад собора, слушая рассказы о его строительстве, — оно заняло семь столетий! Внутри Дуомо вы поэтапно познакомитесь с каждой деталью грандиозного шедевра: витражами, квадрони Борромео (серией картин), главным алтарем и самой знаменитой статуей собора. Колонны, священные реликвии, баптистерий, солнечные часы, фрески — сантиметр за сантиметром Дуомо можно изучать годами, но мы успеем охватить всё ключевое.

Хроники, тайны и интересные факты

Если взглянуть на собор с высоты, то он напомнит вам католический крест. А знаете, сколько статуй украшают фасад, шпили и внутренние помещения? На экскурсии историческую информацию мы «приправим» любопытными заметками о Дуомо от секрета стен до особенностей органов, а отдельно поговорим о легендах, окутавших Миланский собор.

При желании группы и предварительной договоренности, можно дополнительно посетить подвалы и крышу собора.