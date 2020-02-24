12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть легенды, узнать историю и изучить детали интерьера собора-символа Милана

Алина
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Алина – представитель гидов
В любое время года, в солнце и в дождь, Миланский собор поразит вас с первого взгляда.

Приглашаю узнать его лучше: за два часа вы разберетесь в прошлом Дуомо, рассмотрите архитектурные элементы и витражи, услышите о легендах, узнаете о реликвиях — и поймете мировое значение собора.
30 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча около Дуомо
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У этой экскурсии12 отзывов
4.92
Всё о Дуомо
Всё о Дуомо

Что вас ожидает

Собор со всех сторон
В первую очередь вы, конечно, рассмотрите фасад собора, слушая рассказы о его строительстве, — оно заняло семь столетий! Внутри Дуомо вы поэтапно познакомитесь с каждой деталью грандиозного шедевра: витражами, квадрони Борромео (серией картин), главным алтарем и самой знаменитой статуей собора. Колонны, священные реликвии, баптистерий, солнечные часы, фрески — сантиметр за сантиметром Дуомо можно изучать годами, но мы успеем охватить всё ключевое.

Хроники, тайны и интересные факты
Если взглянуть на собор с высоты, то он напомнит вам католический крест. А знаете, сколько статуй украшают фасад, шпили и внутренние помещения? На экскурсии историческую информацию мы «приправим» любопытными заметками о Дуомо от секрета стен до особенностей органов, а отдельно поговорим о легендах, окутавших Миланский собор.

При желании группы и предварительной договоренности, можно дополнительно посетить подвалы и крышу собора.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
  • Входные билеты на крышу и в подземелье оплачиваются дополнительно (15-20€ с человека)
Всё о Дуомо
Всё о Дуомо
Всё о Дуомо
Всё о Дуомо
Всё о Дуомо
Всё о Дуомо
Всё о Дуомо

Экскурсия проводится во вторник, четверг и субботу в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура около Дуомо.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алина
Алина
Ciao! Меня зовут Алина. Я работаю в туризме с 2013 года и, как вы, устала от скучных, перенасыщенных фактами и датами экскурсий. Поэтому нашла единомышленников (гидов, волонтеров, блогеров), с которыми мы создали для вас легкие и увлекательные прогулки в Милане, Венеции и Флоренции на любой вкус и кошелек. A presto!
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 февраля 2020
Спасибо за экскурсию, очень профессионально, познавательно и четко. На все вопросы я получила ответы и несмотря на то, что на экскурсии я была одна, экскурсия была проведена без сокращений, "на чистом сливочном масле" :) Спасибо, Орыся!
22 февраля 2020
Добрый день!

Экскурсия очень познавательная и интересная . Спасибо гиду за новую,интересную информацию про очень красивый собор ,который находится в самом сердце Милана!

Советую посетить данную экскурсия, если вам интересно послушать про историю данного собора.
2 февраля 2020
Теперь я знаю о дуомо всё и даже больше...довольна экскурсией, даже в хмурый день эмоции самые лучшие. Пришлось доплатить за вход в собор 3€. Гид орыся спасибо
29 января 2020
Очень интересная экскурсия. Спасибо огромное гиду!
22 января 2020
Были на экскурсии с Арысей, нам очень понравилось. Арыся владеет материалом отлично, организация идеальная-посмотрели все, везде успели в первых рядах. Большое спасибо
19 января 2020
Все понравилось. Орысе большое спасибо, много узнали интересного. С аудиогидом или с книжкой было бы не так позновательно
15 декабря 2019
В собор однозначно лучше идти с гидом. Во-первых, избежите очередей. Во-вторых гид рассказывает о всех сюжетах картин, скульптур, витражей.
8 ноября 2019
Просто поразительно сколько информации может выдать человек. Доступное изложение материала и увлекательное. Всем рекомендуем, а Алине успехов и всех благ.
17 октября 2019
Несмотря на то, что мы опоздали из-за дождя, нас дождались и провели замечательную єкскурсию.
14 октября 2019
Нашу экскурсию проводила Арыся, хотя переписка предварительно велась с Алиной. Но замена гида нисколько не повлияла на качество экскурсии. На групповую экскурсию пришло 3 человека, поэтому ее можно считать индивидуальной. Арыся быстро подстроилась под наши желания и построила свой рассказ таким образом, что мы побывали не только в Соборе Дуомо, но и побывали в музее Дуомо. А в конце мы сами поднялись на крышу Дуомо. Арыся- очень грамотный гид, интересный рассказчик.
Если Вы хотите получить полное представление о Дуомо, то смело выбирайте Арысю.
Ещё 2 отзыва

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