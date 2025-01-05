Милан и вы - в объективе

Ощутите магию Милана через объектив камеры! Прогулка по знаковым местам с профессиональным фотографом и памятные снимки в подарок
Величественный Милан приглашает на групповую фото-прогулку.

Город-произведение искусства откроет перед вами свои главные достопримечательности: собор Дуомо, где короновался Наполеон, и фонтан Пьермарини. Вы побываете в Галерее Витторио Эммануила II, а также на площади Ла Скала. Завершится прогулка в средневековом квартале, где сохранена аутентичная атмосфера. На память останется альбом с 10 отретушированными фотографиями
5
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональные фотографии
  • 🏛 Исторические достопримечательности
  • 🎭 Знаменитый театр Ла Скала
  • 🛍 Галерея модных брендов
  • 🎨 Атмосфера эпохи Возрождения
Милан и вы - в объективе
Милан и вы - в объективе
Милан и вы - в объективе
Ближайшие даты:
17
мар18
мар19
мар20
мар21
мар22
мар23
мар
Время начала: 08:30

Что можно увидеть

  • Миланский кафедральный собор Дуомо
  • Галерея Витторио Эммануила II
  • Театр Ла Скала
  • Фонтан Пьермарини

Описание фото-прогулки

  • Миланский кафедральный собор Дуомо — белокаменное сооружение в стиле пламенеющей готики, где короновался Наполеон и находится важнейшая христианская реликвия.
  • Сама площадь перед собором — Пьяцца-дель-Дуомо — очень живописна и идеально подходит для фотосессий.
  • Подойдём к старинному фонтану, построенному знаменитым архитектором Пьермарини.
  • Задержимся в фешенебельной Галерее Витторио Эммануила II, где находятся все ведущие модные бренды.
  • Следующая остановка — площадь Ла Скала, оперный театр с мировым именем.
  • А затем вы окажетесь в средневековой части Милана, где витает аутентичная атмосфера давно ушедших веков.

Организационные детали

  • В течение 3 рабочих дней после прогулки вы получите 10 отретушированных фотографий и 10 снимков без ретуши в качестве бонуса.
  • Используемая техника: камера Canon m5, объективы EF 50mm f1.8, EF 80mm f1.5, EF M 22mm f2.0.
Остались вопросы?

ежедневно в 08:30

Выбрать дату

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€85
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У собора Дуомо
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
O
5 янв 2025
Милая Ксения фотограф была на позитиве и было очень приятно с ней фотографироваться! Искренне благодарна Ксению за ее работу и отзывчивость! Рекомендую!

Похожие экскурсии из Милана

Вдоль каналов вечернего Милана
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия «Вдоль каналов вечернего Милана»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, прогуливаясь по его вечерним каналам с личным гидом
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€160 за всё до 8 чел.
Милан для новичков
Пешая
2 часа
54 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия «Милан для новичков»: уникальный маршрут и истории
Познакомьтесь с Миланом: от величественного Дуомо до тайн Леонардо да Винчи в уютной атмосфере
Начало: В районе собора Санта-Мария-делле-Грацие
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€140 за всё до 5 чел.
Секретный Милан
Пешая
3 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретный Милан: путешествие по затаенным уголкам города
Загляните в сердце Милана, где каждый камень хранит вековые тайны и рассказывает уникальные истории
Начало: Недалеко от Дуомо или в квартале Навильи
21 мар в 09:00
22 мар в 09:00
€209 за всё до 4 чел.