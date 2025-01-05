Величественный Милан приглашает на групповую фото-прогулку.
Город-произведение искусства откроет перед вами свои главные достопримечательности: собор Дуомо, где короновался Наполеон, и фонтан Пьермарини. Вы побываете в Галерее Витторио Эммануила II, а также на площади Ла Скала. Завершится прогулка в средневековом квартале, где сохранена аутентичная атмосфера. На память останется альбом с 10 отретушированными фотографиями
Город-произведение искусства откроет перед вами свои главные достопримечательности: собор Дуомо, где короновался Наполеон, и фонтан Пьермарини. Вы побываете в Галерее Витторио Эммануила II, а также на площади Ла Скала. Завершится прогулка в средневековом квартале, где сохранена аутентичная атмосфера. На память останется альбом с 10 отретушированными фотографиями
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фотографии
- 🏛 Исторические достопримечательности
- 🎭 Знаменитый театр Ла Скала
- 🛍 Галерея модных брендов
- 🎨 Атмосфера эпохи Возрождения
Что можно увидеть
- Миланский кафедральный собор Дуомо
- Галерея Витторио Эммануила II
- Театр Ла Скала
- Фонтан Пьермарини
Описание фото-прогулки
- Миланский кафедральный собор Дуомо — белокаменное сооружение в стиле пламенеющей готики, где короновался Наполеон и находится важнейшая христианская реликвия.
- Сама площадь перед собором — Пьяцца-дель-Дуомо — очень живописна и идеально подходит для фотосессий.
- Подойдём к старинному фонтану, построенному знаменитым архитектором Пьермарини.
- Задержимся в фешенебельной Галерее Витторио Эммануила II, где находятся все ведущие модные бренды.
- Следующая остановка — площадь Ла Скала, оперный театр с мировым именем.
- А затем вы окажетесь в средневековой части Милана, где витает аутентичная атмосфера давно ушедших веков.
Организационные детали
- В течение 3 рабочих дней после прогулки вы получите 10 отретушированных фотографий и 10 снимков без ретуши в качестве бонуса.
- Используемая техника: камера Canon m5, объективы EF 50mm f1.8, EF 80mm f1.5, EF M 22mm f2.0.
ежедневно в 08:30
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Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€85
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У собора Дуомо
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нонна — ваша команда гидов в Милане
Провели экскурсии для 230 туристов
Добрый день! Меня зовут Нонна. Я представляю команду лицензированных гидов. Мы проводим экскурсии по городам Северной Италии. Нами движет неугасающая страсть к открытию новых граней реальности. Когда мы задумываемся надЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Olga
5 янв 2025
Милая Ксения фотограф была на позитиве и было очень приятно с ней фотографироваться! Искренне благодарна Ксению за ее работу и отзывчивость! Рекомендую!
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