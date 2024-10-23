2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Привет, Милан! Обзорная экскурсия
Погрузитесь в историю Милана, посетив его знаковые места за 2,5 часа. Узнайте тайны и легенды, которые делают этот город уникальным
Начало: Магазина Decathlon Milan Cairoli
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 17:30
Завтра в 11:00
1 ноя в 11:00
€45 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По следам Леонардо да Винчи: эксклюзивный тур в Милане
Погрузитесь в эпоху Возрождения, исследуя жизнь и наследие Леонардо да Винчи в самом сердце Милана
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от €160 за всё до 3 чел.
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Вечерняя прогулка по Милану: история, культура и мода
Откройте вечерний Милан в компании опытных гидов, исследуйте культурное наследие и современные районы
Начало: Metro Cadorna
Расписание: вт, чт 17:00, сб-вскр 19:00
Завтра в 17:00
2 ноя в 19:00
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений23 октября 2024Был по работе в Милане. Было свободное утро. Пошел на экскурсию по Милану и получил большое удовольствие. Оксана провела очень
- ВВиктория19 октября 2024Все прошло отлично. Шел дождь, но экскурсия была такая увлекательная, что я не заметила непогоду. Очень приятная гид, внимательная, отзывчивая.
- ССветлана31 марта 2024Прекрасная информативная экскурсия! Подробности и детали жизни и творчества гения! Были предпочтения по маршруту, экскурсовод Наталья учла👍
- ООлег15 марта 2023Светлана была прекрасна! Она провела нас такими местами, что я, не первый раз бывший в Милане, восхищен увиденным. Мы просто
- ИИрина24 октября 2021Гид всё организовала так, что даже 8-ми летний ребёнок был очень увлечён рассказами. Благодарим Орысю за прекрасную и содержательную экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Королевский дворец»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Милану в октябре 2024
Сейчас в Милане в категории "Королевский дворец" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 160. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Королевский дворец», 86 ⭐ отзывов, цены от €35. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь