Экскурсии к Королевскому дворцу в Амстердаме

Найдено 3 экскурсии в категории «Королевский дворец» в Милане на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Неклассическая обзорная экскурсия «Привет, Милан!»
Пешая
7 отзывов
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Привет, Милан! Обзорная экскурсия
Погрузитесь в историю Милана, посетив его знаковые места за 2,5 часа. Узнайте тайны и легенды, которые делают этот город уникальным
Начало: Магазина Decathlon Milan Cairoli
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 17:30
Завтра в 11:00
1 ноя в 11:00
45 за человека
По следам Леонардо да Винчи
Пешая
5 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По следам Леонардо да Винчи: эксклюзивный тур в Милане
Погрузитесь в эпоху Возрождения, исследуя жизнь и наследие Леонардо да Винчи в самом сердце Милана
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 160 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по вечернему Милану
Пешая
74 отзыва
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Вечерняя прогулка по Милану: история, культура и мода
Откройте вечерний Милан в компании опытных гидов, исследуйте культурное наследие и современные районы
Начало: Metro Cadorna
Расписание: вт, чт 17:00, сб-вскр 19:00
Завтра в 17:00
2 ноя в 19:00
35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    23 октября 2024
    Неклассическая обзорная экскурсия «Привет, Милан!»
    Был по работе в Милане. Было свободное утро. Пошел на экскурсию по Милану и получил большое удовольствие. Оксана провела очень
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    душевную экскурсия. Это была прогулка со старинным другом, я именно так люблю гулять. Гид прекрасно подготовлена, ответила на все мои вопросы, высокий класс для обзорной экскурсии. Обязательно буду рекомендовать моим друзьям.

  • В
    Виктория
    19 октября 2024
    Неклассическая обзорная экскурсия «Привет, Милан!»
    Все прошло отлично. Шел дождь, но экскурсия была такая увлекательная, что я не заметила непогоду. Очень приятная гид, внимательная, отзывчивая.
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    Я узнала много чего интересного. Кроме того, она мне посоветовала несколько мест для шикарного шоппинга, так что завтра утром иду баловать себя. Спасибо большое и организаторам и гиду Оксане. Все было здорово.

  • С
    Светлана
    31 марта 2024
    По следам Леонардо да Винчи
    Прекрасная информативная экскурсия! Подробности и детали жизни и творчества гения! Были предпочтения по маршруту, экскурсовод Наталья учла👍
  • О
    Олег
    15 марта 2023
    По следам Леонардо да Винчи
    Светлана была прекрасна! Она провела нас такими местами, что я, не первый раз бывший в Милане, восхищен увиденным. Мы просто
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    прониклись городом от древних римлян до Леонардо! Светлана настолько увлеченный историей человек, что у ее слушателей невольно возникает синдром Стендаля! Очень понравилось, рекомендую!

  • И
    Ирина
    24 октября 2021
    По следам Леонардо да Винчи
    Гид всё организовала так, что даже 8-ми летний ребёнок был очень увлечён рассказами. Благодарим Орысю за прекрасную и содержательную экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Королевский дворец»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Неклассическая обзорная экскурсия «Привет, Милан!»
  2. По следам Леонардо да Винчи
  3. Обзорная экскурсия по вечернему Милану
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Замок Сфорца
  2. Собор Дуомо
  3. Самое главное
  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Леонардо да Винчи
  6. Миланский собор Дуомо
  7. Парк Семпионе
  8. Пьяцца Дуомо
  9. Галерея Витторио Эммануэле II
  10. Площадь Ла Скала
Сколько стоит экскурсия по Милану в октябре 2024
Сейчас в Милане в категории "Королевский дворец" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 160. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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