Милан - столица моды, искусства и истории

Прогулка по Милану откроет перед вами мир, полный контрастов и тайн. Узнайте, как архитектура, мода и история сплетаются в этом удивительном городе
Индивидуальная экскурсия по Милану позволит увидеть город с новой стороны.

Прогулка начинается у собора Дуомо, где можно полюбоваться готической архитектурой и обсудить её символику. Затем посетите Галерею Виктора Эммануила II, чтобы
понять, как она отражает буржуазный дух 19 века. Не упустите шанс узнать о социальном значении театра «Ла Скала» и истории замка Сфорца. В завершение, исследуйте богемный квартал Брера и откройте для себя интеллектуальное сердце Милана

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная архитектура
  • 🎨 Следы Леонардо
  • 👗 История моды
  • 🎭 Театр и музыка
  • 🏛 Средневековые площади
  • 📚 Богемные кварталы
Милан - столица моды, искусства и истории© Алина

Что можно увидеть

  • Кафедральный собор Дуомо
  • Галерея Виктора Эммануила II
  • Оперный театр «Ла Скала»
  • Замок Сфорца
  • Церковь Санта-Мария-делле-Грацие
  • Площадь Мерканти
  • Университетская улица
  • Квартал Брера

Описание экскурсии

Кафедральный собор Дуомо — грандиозное готическое чудо с лесом шпилей и тысячами статуй. Мы полюбуемся им снаружи и поговорим о смыслах, которые зашиты в камне: страх смерти, амбиции власти, вера, превращённая в архитектуру.

Галерея Виктора Эммануила II — отражение нового буржуазного Милана 19 века. Обсудим, как витрины, стеклянные купола и архитектура стали частью политического и экономического манифеста новой Италии.

Оперный театр «Ла Скала» — не просто храм музыки, а социальный ритуал. Расскажем, почему здесь иногда швырялись апельсинами и что общего у оперы и политических протестов.

Замок Сфорца — крепость, ставшая дворцом, затем — военной казармой, и наконец — культурным центром. Поговорим о том, как семья Сфорца управляла городом и зачем Леонардо да Винчи расписывал залы замка.

Церковь Санта-Мария-делле-Грацие — дом «Тайной вечери» Леонардо. Вы узнаете, как создавалась фреска, почему она почти погибла и что необычного в изображении Иуды.

Площадь Мерканти — атмосферное ядро средневекового Милана. Здесь мы поговорим о том, чем город жил в 13–14 веках: торговля, законы, гильдии и городская гордость без излишеств.

Университетская улица и квартал Брера — интеллектуальное и богемное сердце города. Здесь — между Академией изящных искусств, книжными лавками, галереями и винными барами — формировалась миланская эстетика.

Вы узнаете:

  • Почему город стал отдельным миром со своими правилами, стилем и ритмом
  • Как миланцы научились быть утончёнными и сдержанными одновременно
  • Почему «Тайная вечеря» — не просто шедевр, а философский код города
  • Как мода в Милане была связана с фашизмом, а потом — с экономическим чудом
  • Чем Милан отличается от Рима и Флоренции — глубоко и по-настоящему

И многое другое!

Организационные детали

  • Все здания осматриваем снаружи
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваша команда гидов в Милане
Провели экскурсии для 6454 туристов
Я культурный медиатор Национального фонда Италии. В туризме с 2012 года. С 2016 с коллегами ежедневно проводили групповые экскурсии для крупной туристической сети, но отказались от такого бездушного подхода в
2022-м, потому что для нас важно дать внимание и тепло каждому гостю. Мы сохраняем группы камерными, чтобы дарить индивидуальный подход даже на групповой экскурсии. Мы знаем, как сложно в чужой стране, поэтому всегда на связи по любым вопросам. В команде только лицензированные гиды.

