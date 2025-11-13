читать дальше

гида, которая была признана итальянским Министерством культуры: петербургская школа гидов, одна из старейших в мире, очень ценится в Европе. И теперь я получаю истинное удовольствие, раскрывая красоту и исторические тайны города тем, кто хочет их узнать. На мои экскурсии на итальянском языке часто приходят не только гости города, но и миланцы. Прощаясь со мной, они признаются, что открыли город заново. Я бы очень хотела, чтобы и для вас Милан стал интересным открытием, а не оставался только столицей моды!