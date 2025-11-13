Замок Сфорца в Милане - это не просто крепость, а центр власти и культуры. Прогуливаясь по его территории, можно узнать о династии Сфорца и их влиянии на историю города. В
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Историческая атмосфера замка
- 🖼️ Шедевры мастеров Возрождения
- 🛡️ Рыцарские доспехи и артефакты
- 🎨 Загадки и тайны картин
- 📜 Интриги династии Сфорца
Что можно увидеть
- Замок Сфорца
- Музей древнего искусства
- Картинная галерея
Описание экскурсии
- Замок Сфорца (Castello Sforzesco). Начнём экскурсию с осмотра территории замка.
- Музей древнего искусства (Museo d’Arte Antica). Пройдём по залам, в которых раньше устраивали торжественные приёмы. Увидим скульптуры и предметы декоративного искусства, созданные в Милане и Ломбардии.
- Картинная галерея (Pinacoteca). На втором этаже рассмотрим собрание живописи миланских, бергамских и брешианских мастеров.
Вы узнаете:
- Как будущий первый герцог Милана сэкономил на похоронах своего дяди-тестя, возможно, отравленного им самим.
- Почему да Винчи изобразил кроны тутовых деревьев на сводах залов в замке.
- Отчего доспехи на 3D модели последнего герцога Милана несимметричны.
- Какие тайные смыслы зашифрованы в некоторых картинах из коллекции галереи.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты — €5 за взрослого, бесплатно за гостя до 18 лет.
- Приобрести билеты нужно на сайте замка заранее, включая бесплатный билет для гида. Могу помочь с покупкой билетов.
- Каждый первый и третий вторник месяца с 14:00 вход бесплатный, но надо купить билеты онлайн.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У замка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Милане
Провела экскурсии для 42 туристов
Я родилась в Петербурге, окончила школу гидов. Долгие годы работала с высокопоставленными гостями города. В 2015 году переехала в Милан. И не устояв перед его очарованием, не смогла оставить профессию
