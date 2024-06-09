Сon il cuore in manо — буквально «с сердцем в руке». Так говорят, когда хотят открыться другим людям и раскрыть их души — искренне и честно.
Именно таким и будет ваше знакомство с Миланом! На прогулке вы откроете все его грани: увидите знаковые достопримечательности, проникнетесь атмосферой. И полюбите город так, как любят его местные.
Именно таким и будет ваше знакомство с Миланом! На прогулке вы откроете все его грани: увидите знаковые достопримечательности, проникнетесь атмосферой. И полюбите город так, как любят его местные.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Миланский собор. Дуомо — символ города и всей Ломбардии, хранящий в себе множество сокровенных секретов, которые я вам открою
- Улицу и Площадь Торговли. Средневековые строения напомнят, что Милан когда-то был государством Медиоланум
- Дворец Юрисконсультов — элегантное палаццо, первую фондовую биржу в Италии
- Замок Сфорца. Вы убедитесь — замки, в которых обитают герцоги и принцессы бывают не только сказках. И сами войдёте в роль важных персон
- Площадь Ла Скала. Полюбуемся зданием театра и обсудим, почему именно в Милане итальянское bel canto стало неотъемлемой частью жизни итальянцев
А ещё я расскажу, какое впечатление о Милане осталось у русских поэтов, посвятивших ему свои произведения. Поделюсь поговорками и высказываниями о городе. Объясню, как и почему они появились у миланцев — и почему итальянцы часто их вспоминают.
Организационные детали
- Вход в Миланский собор (по желанию) — 10 евро/чел., билет для гида покупать не нужно
- Во время экскурсии мы посещаем территорию Замка Сфорца, вход бесплатный
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Замка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Милане
Я — лицензированный гид в Милане. Живу в этом городе 20 лет. Раньше работала в разных компаниях, занимающихся организацией выставок. В последние 10 лет моё основное (и любимое) занятие —Задать вопрос
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