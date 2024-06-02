По следам Леонардо да Винчи в Милане

Найдено 7 экскурсий в категории «Леонардо да Винчи» в Милане на русском языке, цены от €32, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Следами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
75 отзывов
Следами Леонардо Да Винчи: эксклюзивная экскурсия по Милану
Загадки гения Леонардо Да Винчи раскрываются в экскурсии по Милану, где каждый уголок хранит историю
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
160 за всё до 10 чел.
Гений Леонардо
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
2 часа
47 отзывов
Групповая экскурсия по Милану: Гений Леонардо
Погрузитесь в мир Леонардо да Винчи на экскурсии по Милану. Узнайте о его жизни, творчестве и интересных фактах
Начало: У памятника Леонардо да Винчи
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:30
Завтра в 12:30
14 июня в 12:30
3532 за человека
Код да Винчи: разгадать Милан Леонардо
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Разгадай Милан Леонардо: экскурсия Код да Винчи
Погрузитесь в мир Возрождения и следы Леонардо да Винчи в самом сердце Милана вместе с экспертом искусства
17 июня в 08:30
30 июня в 07:30
180 за всё до 4 чел.
Миланские шедевры эпохи Возрождения за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Миланские шедевры эпохи Возрождения за 1 день
Погрузитесь в мир искусства Милана, наслаждаясь шедеврами Леонардо, Микеланджело, Караваджо и Рафаэля. Уникальная экскурсия по главным пинакотекам города
Начало: На Piazza Castello
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
200 за всё до 10 чел.
Милан, каким вы его не видели
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
8 отзывов
Милан, каким вы его не видели: экскурсия по тайным уголкам
Погрузитесь в удивительный мир миланских тайн с экскурсией, которая раскроет город с новой стороны
Начало: В районе станции метро Cadorna
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
11 июня в 13:00
40 за человека
По следам Леонардо да Винчи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
По следам Леонардо да Винчи: эксклюзивный тур в Милане
Погрузитесь в эпоху Возрождения, исследуя жизнь и наследие Леонардо да Винчи в самом сердце Милана
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от 160 за всё до 10 чел.
Приключения в Миланском соборе
Индивидуальная
1.5 часа
Приключения в Миланском соборе: от подземелий до крыши
Вас ждет уникальное путешествие по Миланскому собору: от загадочных подземелий до величественной крыши с видом на город
Начало: На площади Миланского собора
1 июля в 13:00
2 июля в 09:00
195 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Irina
    2 июня 2024
    Миланские шедевры эпохи Возрождения за 1 день
    Профессионал своего дела. Интересный рассказчик. Провела экскурсию на 5+. Очень рекомендую! Лучшая!
  • Я
    Ян
    29 мая 2024
    Милан, каким вы его не видели
    Очень интересная,познавательная и живая экскурсия. Получили огромное удовольствие от экскурсии и от общения с гидом Натальей. Спасибо! Рекомендую всем.
    Очень интересная,познавательная и живая экскурсия. Получили огромное удовольствие от экскурсии и от общения с гидом Натальей
  • Е
    Есения
    17 мая 2024
    Гений Леонардо
    Отличная экскурсия, люблю такое: академические знания поданы простым языком, история города через призму жизни гения, фишечки от местного жителя😘, закоулки
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    и ракурсы, которых не только нет в путеводителях, думаю и не все местные это знают и замечают! Спасибо, Наталье за отличное, полезное, запоминающееся время!

  • Е
    Екатерина
    17 мая 2024
    Миланские шедевры эпохи Возрождения за 1 день
    Спасибо Елене за невероятное путешествие по шедеврам искусства в Милане. Мы получили не только знания, но и заряд эмоций и позитива!
    Спасибо Елене за невероятное путешествие по шедеврам искусства в Милане. Мы получили не только знания, но и заряд эмоций и позитива!
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Следами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
    Людмила, благодарю Вас за чудесную экскурсию!!!!! Людмила - прекрасный рассказчик и великолепный организатор! Экскурсия очень интересная! Моя мечта сбылась и я
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    увидела Тайную Вечерю. Рекомендую!!! И при следующей поездки в Милан обязательно пойду с Людмилой на экскурсии по новым, ещё не известным мне местам!!!

  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    Миланские шедевры эпохи Возрождения за 1 день
    Получили огромное удовольствие от экскурсии! Спасибо Елене за совместное время, интересное общение и, самое главное, очень профессиональную и интересную подачу информации.
  • Ю
    Юлия
    11 мая 2024
    Следами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
    Людмила Очень интересный рассказчик. Она подает материал так, что ты как будто проживаешь это время с героем ее рассказа в его эпохе. После экскурсии остаётся Приятное долгое послевкусие. Спасибо большое. Очень рекомендую.
  • M
    Marina
    8 мая 2024
    Следами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
    SUPER
  • А
    Алина
    6 мая 2024
    Гений Леонардо
    Мне очень понравилось! Я была воодушевлена) мне дали хорошие рекомендации, что нужно посмотреть по стопам экскурсии. Рекомендую обязательно.
  • A
    Alena
    27 апреля 2024
    Гений Леонардо
    Было познавательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Леонардо да Винчи»

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  5. Леонардо да Винчи
  6. Миланский собор Дуомо
  7. Пьяцца Дуомо
  8. Парк Семпионе
  9. Район Навильи
  10. Пинакотека Брера
Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2024
Сейчас в Милане в категории "Леонардо да Винчи" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 32 до 200 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 172 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Леонардо да Винчи», 172 ⭐ отзыва, цены от €32. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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