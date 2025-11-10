Замок Сфорца и парк Семпионе в Милане

Эта индивидуальная экскурсия по Милану предлагает погружение в историю и культуру города.Замок Сфорца, с его многовековой историей и связью с такими личностями, как Леонардо да Винчи и Наполеон, является ключевой

точкой маршрута. Прогулка по парку Семпионе позволит насладиться природой и узнать больше о жизни миланцев. Завершает тур Арка Мира, символизирующая единство Европы. Это отличная возможность ближе познакомиться с Миланом и его жителями

Описание экскурсии

Легенды замка Сфорца

Замок Сфорца — одна из главных достопримечательностей Милана! В его стенах переплелись семь веков истории и хранится память о великих личностях, среди которых — Леонардо да Винчи и Наполеон. Вы услышите о былом величии крепости, которая когда-то была настоящим городом в городе.

Зелёный уголок в центре Милана

После погружения в историю отправимся в парк Семпионе — оазис тишины и свежести в сердце города. Вы насладитесь прогулкой и узнаете интересные подробности о жизни, традициях и жителях Милана.

Символ единства Европы

Наша прогулка завершится у величественной Арки Мира. Возведённая в начале 19 века, она до сих пор служит символом мира между европейскими государствами.

