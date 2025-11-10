Замок Сфорца и парк Семпионе в Милане

Эта индивидуальная экскурсия по Милану предлагает погружение в историю и культуру города.
Замок Сфорца, с его многовековой историей и связью с такими личностями, как Леонардо да Винчи и Наполеон, является ключевой
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Узнать историю замка Сфорца
- 🌳 Прогуляться по парку Семпионе
- 📸 Сделать яркие фотографии
- 🕊 Посетить Арку Мира
- 👟 Удобная пешая прогулка
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Замок Сфорца
- Парк Семпионе
- Арка Мира
Описание экскурсии
Легенды замка Сфорца
Замок Сфорца — одна из главных достопримечательностей Милана! В его стенах переплелись семь веков истории и хранится память о великих личностях, среди которых — Леонардо да Винчи и Наполеон. Вы услышите о былом величии крепости, которая когда-то была настоящим городом в городе.
Зелёный уголок в центре Милана
После погружения в историю отправимся в парк Семпионе — оазис тишины и свежести в сердце города. Вы насладитесь прогулкой и узнаете интересные подробности о жизни, традициях и жителях Милана.
Символ единства Европы
Наша прогулка завершится у величественной Арки Мира. Возведённая в начале 19 века, она до сих пор служит символом мира между европейскими государствами.
Организационные детали
- Мы зайдём на территорию замка, но не будем посещать музеи
- Это пешая прогулка — рекомендуется удобная обувь
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Милане
Живу в Милане с 2013 года, училась в местном университете на лингвиста. До сих пор влюблена в город!
