Парк Семпионе – экскурсии в Милане

Найдено 4 экскурсии в категории «Парк Семпионе» в Милане на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главное в Милане за 1 день
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
6 отзывов
Главное в Милане за 1 день: от Дуомо до Ла Скалы
Погрузитесь в атмосферу Милана: исторические памятники, архитектурные шедевры и секреты местных жителей в одной экскурсии
Начало: На piazzale Cadorna
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:30
11 июня в 09:30
13 июня в 09:30
75 за человека
Утренняя обзорная по главным достопримечательностям Милана
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
47 отзывов
Утренняя обзорная по главным достопримечательностям Милана
Присоединяйтесь к утренней экскурсии по Милану и узнайте, как ориентироваться в городе, какие места посетить и чем заняться в столице моды
Начало: Metro Cadorna
Расписание: Пн, ср, пт, сб, вскр 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
35 за человека
Обзорная экскурсия по вечернему Милану
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
66 отзывов
Вечерняя прогулка по Милану: история, культура и мода
Откройте вечерний Милан в компании опытных гидов, исследуйте культурное наследие и современные районы
Начало: Metro Cadorna
Расписание: вт, чт 17:00, сб-вскр 19:00
Завтра в 19:00
11 июня в 17:00
35 за человека
Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
Начало: Piazzale Cadorna
Расписание: Вт., чт., сб. в 09:30
11 июня в 09:30
15 июня в 09:30
75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    6 июня 2024
    Главное в Милане за 1 день
    Сомневалась, нужна ли мне экскурсия, в итоге пошла и ничуть об этом не жалею! Продуманный маршрут, включая те места, до
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    которых я бы сама не дошла, почти все время в движении, но при этом без спешки. Очень правильно, на мой взгляд, что включили посещение и экскурсию в соборе Дуомо, это экономит туристам время за счёт отсутствия очередей на покупку билетов и вход и даёт много интересной информации про собор. Экскурсовод Наталья много знающий и увлечённый человек. К тому же очень чутко относится к запросам туристов, а в случае необходимости помогает решать их проблемы. Большое спасибо и очень рекомендую!

  • A
    Aljona
    21 мая 2024
    Утренняя обзорная по главным достопримечательностям Милана
    Прекрасная экскурсия! Подходит для первого знакомства с городом. Гид Наталья интересно подавала информацию, была легка и доброжелательна. Искренне рекомендую!
  • С
    Светлана
    17 мая 2024
    Обзорная экскурсия по вечернему Милану
    Интересная экскурсия! Длинный маршрут: увидели замок Сфорца, прошлись по миланским улочкам, исследовали акустику на торговой площади. Взглянули на Дуомо. Приятно повели вечер, для первого знакомства - отличная экскурсия. В мае мы успели все посмотреть засветло. Спасибо Елизавете!
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
    Мы провели замечательно время с гидом Натальей на обзорной экскурсии по Милану. Было очень интересно и познавательно. Милан открылся для
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    нас с другой, исторической стороны, помимо центра моды. Сам Собор Duomo, особенно его архитектура, оставил неизгладимое впечатление, вид сверху просто завораживал. Наш гид Наталья большой профессионал своего дела, с грамотной речью, которая очень любит свое дело и при этом очень милый человек. Спасибо огромное Наталье и туристическому агентству за проведение экскурсий высокого качества. До следующей встречи в Милане!

  • Л
    Людмила
    14 мая 2024
    Главное в Милане за 1 день
    Экскурсия организована продумана, место встречи возле станции метро, легко можно найти, гид рассказала об истории замка Сфорца, посещение замка внутри
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    не предусмотрено, осмотрели дворы, увидели парк вокруг замка, арку мира, в замке располагаются 5 музеев, которые можно посетить отдельно, далее по маршруту кафедральный собор Дуомо,, с посещением собора. По пути гид рассказывала об истории Милана, показывала знаковые места: старую рыночную площадь, памятник среднему пальцу, здания первоначальной и новой финансовых бирж. Билеты в собор приобретает гид, поэтому не пришлось долго стоять в очереди на посещение собора. Экскурсия длится 3 часа, это оптимальное время для проведения такой экскурсии. Гид Наталья отвечала на все интересующие вопросы, она хорошо знает историю Италии и Милана. Рекомендую эту экскурсию для посещения.

  • А
    Анастасия
    13 мая 2024
    Утренняя обзорная по главным достопримечательностям Милана
    Гуляли по вечерним улицам Милана с Елизаветой! Очень интересная экскурсия, узнала много нового о Милане, прошлись по таким местам, просто чудесно! Елизавета захватила с первой минуты своими рассказами и обаянием! Огромное ей спасибо!!
  • S
    Svetlana
    12 мая 2024
    Обзорная экскурсия по вечернему Милану
    Гид Елизавета великолепна. Мы успели посмотреть за 3 часа очень многое, узнать секреты Милана. Все понравилось.
  • Г
    Григорий
    9 мая 2024
    Милан древний и современный - обзорная по Милану. 22 мая Тайная Вечеря
    Всё отлично. Всё компактно, много разнообразной информации - от исторической и до гастрономической. Очень понравилось. Большое спасибо Галине.
  • М
    Марат
    1 мая 2024
    Главное в Милане за 1 день
    Экскурсию провела Наталья. Мне все понравилось. Программа была выполнена полностью. Было интересно и по делу.
  • В
    Валерия
    25 апреля 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
    Экскурсия очень понравилась. Гид Наталья провела по всем интересным местам, рассказывала очень интересно. Несколько часов просто пролетели

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Парк Семпионе»

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  4. Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
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  2. Самое главное
  3. Собор Дуомо
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  6. Миланский собор Дуомо
  7. Пьяцца Дуомо
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  9. Район Навильи
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Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2024
Сейчас в Милане в категории "Парк Семпионе" можно забронировать 4 экскурсии от 35 до 75. Туристы уже оставили гидам 122 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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