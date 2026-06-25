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городе сложилось. Захотелось узнать его поближе. Наталья не утомляла датами и именами, но тем не менее не забывала исторические события,эпохи, людей. Дала много полезной практической информации. (Где поесть дорого и не очень, что посмотреть, где что купить. На протяжении более двух часов заботливо влдила нас по теневым улицам, подводила к фонтанчикам с водой. (Была оочень жаркая погода). Рекомендую эту экскурсию. Сложилось впечатление, что прогулялись по городу, легко и непринуждённо, хотя прошли очень много значимых достопримечательностей.