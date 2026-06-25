Индивидуальная
до 8 чел.
Самые важные церкви Милана: история и сокровища
Погрузитесь в мир духовности и красоты, посетив ключевые церкви Милана с эксклюзивным гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Миланское Mонументальное кладбище
Встреча с историей и искусством Милана через величественные скульптуры и надгробия Монументального кладбища
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €230 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Милан с широко открытыми глазами
Увидеть и понять современное искусство на экскурсии по галереям и арт-объектам
Начало: На площади перед собором Дуомо
Завтра в 10:00
28 июл в 15:00
от €160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Необычный Милан
Увидеть город с яркой и неожиданной стороны
Начало: У вашего отеля
15 сен в 09:00
16 сен в 09:00
от €320 за всё до 5 чел.
-
10%
Мини-группа
до 8 чел.
Утренний променад по Милану
Познакомиться с ажурным городом на неспешной прогулке и проникнуться его атмосферой
Начало: У памятника «Игла, нить и узел»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, во вторник и четверг в 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€45
€50 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Знаменитый и неизвестный Милан
Увидели совсем другой Милан, хотя бывали здесь не один раз
19 июл в 08:00
20 июл в 08:00
от €220 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Добро пожаловать в Милан: ежедневная обзорная прогулка
Откройте для себя сердце Милана за 2 часа: Дуомо, галерея Виктора Эммануила, Ла Скала и скрытые уголки города ждут вас на этой насыщенной прогулке
Начало: У станции метро Duomo
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 17:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€55 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по эпохам Милана
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, открыв его историю и культурное наследие вместе с экспертом
Начало: Castello Sforzesco
19 июл в 09:00
20 июл в 09:00
от €209
€220 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Понять Милан за один день
И рассмотреть его главные достопримечательности
Начало: У метро «Сан-Бабила»
Расписание: в среду и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
22 июл в 09:00
€39 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Миланом
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: У Фонтана - Fontana del Piermarini
Завтра в 10:00
19 июл в 10:00
от €155 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Добро пожаловать в Милан
Погрузитесь в атмосферу Милана, где современность встречается с историей. Узнайте о традициях и менталитете этого удивительного города
Начало: Рядом со станцией метро «Дуомо»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€60 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Замок Сфорца и парк Семпионе в Милане
Погрузитесь в историю Милана, посетив замок Сфорца, и насладитесь прогулкой в парке Семпионе. Узнайте о легендах и символах города
29 июл в 10:00
2 авг в 14:00
от €120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Неклассическая индивидуальная обзорная экскурсия «Привет, Милан!»
Путешествие по Милану подарит вам уникальные впечатления: от монумента Леонардо до скандального памятника. Узнайте секреты города в увлекательной прогулке
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €140 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Второе свидание с Миланом
Для тех, кто уже знаком с Миланом, это путешествие станет настоящим открытием. Погрузитесь в мир искусства и истории, исследуя скрытые уголки города
Начало: У театра Ла Скала
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
19 июл в 10:00
€55 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Н
Нашим гидом была Наталья. Очень светлый и коммуникативный человек. Много рассказала про Милан, буквально влюбила нас в город… Впечатление о
Вам был полезен этот отзыв?
Прекрасный гид Александра провела нам очень интересную экскурсию. Познакомила с основными достопримечательностями города! дала множество полезных ссылок, что посмотреть, где
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Замечательная экскурсия, то, что нужно что бы первый раз прикоснуться к Милану. Интересно, с историческими фактами, легко, в общем очень
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Замечательная экскурсия! Благодарю Наталью за содержательное знакомство с этим прекрасным городом! Материал и подача были на высоте! Спасибо огромное!
Вам был полезен этот отзыв?
Отличная, интересная экскурсия. Все очень понравилась. Саша поекрасный экскурсовод. Интересный рассказ, отвечала на все вопросы. Всем советую.
Вам был полезен этот отзыв?
E
Мария - замечательный гид и очень приятная девушка. Подстроила маршрут экскурсии под наши пожелания, заинтересовала наших троих!!! детей разного возраста,
Вам был полезен этот отзыв?
О
Очень познавательная и впечатляющая экскурсия. Мария великолепный гид, прекрасный рассказчик, было очень интересно
Вам был полезен этот отзыв?
L
Экскурсия по Милану с гидом Ириной оставила самые приятные впечатления! Очень понравилось, насколько Ирина эрудированный и увлечённый своим делом человек.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Хотим выразить Феликсу искреннюю благодарность за замечательную обзорную экскурсию по Милану. Благодаря его профессионализму, глубоким знаниям и увлекательному рассказу мы смогли не только увидеть главные достопримечательности города, но и почувствовать его особую атмосферу, историю и характер.
Вам был полезен этот отзыв?
M
Артур позитивный, приятный человек. Доступно и интересно приподносит информацию. Спасибо Артуру за знакомство с Миланом!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 754 отзыва в Милане в категории "Кладбища"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Кладбища»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14:
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Милану в июле 2026
Сейчас в Милане в категории "Кладбища" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 39 до 320 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 754 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 13 экскурсий на 2026 год по теме «Кладбища», 754 ⭐ отзыва, цены от €39. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь