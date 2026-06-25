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Экскурсии по кладбищам Милана

Найдено 13 экскурсий в категории «Кладбища» в Милане на русском языке, цены от €39, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Самые важные церкви Милана: история и сокровища
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Самые важные церкви Милана: история и сокровища
Погрузитесь в мир духовности и красоты, посетив ключевые церкви Милана с эксклюзивным гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €160 за всё до 8 чел.
Миланское Mонументальное кладбище
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Миланское Mонументальное кладбище
Встреча с историей и искусством Милана через величественные скульптуры и надгробия Монументального кладбища
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €230 за всё до 5 чел.
Милан с широко открытыми глазами
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Милан с широко открытыми глазами
Увидеть и понять современное искусство на экскурсии по галереям и арт-объектам
Начало: На площади перед собором Дуомо
Завтра в 10:00
28 июл в 15:00
от €160 за всё до 4 чел.
Необычный Милан
На машине
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Необычный Милан
Увидеть город с яркой и неожиданной стороны
Начало: У вашего отеля
15 сен в 09:00
16 сен в 09:00
от €320 за всё до 5 чел.
Утренний променад по Милану
Пешая
2 часа
-
10%
372 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Утренний променад по Милану
Познакомиться с ажурным городом на неспешной прогулке и проникнуться его атмосферой
Начало: У памятника «Игла, нить и узел»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, во вторник и четверг в 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€45€50 за человека
Знаменитый и неизвестный Милан
Пешая
3 часа
187 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знаменитый и неизвестный Милан
Увидели совсем другой Милан, хотя бывали здесь не один раз
19 июл в 08:00
20 июл в 08:00
от €220 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Милан: ежедневная обзорная прогулка
Пешая
2 часа
15 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Добро пожаловать в Милан: ежедневная обзорная прогулка
Откройте для себя сердце Милана за 2 часа: Дуомо, галерея Виктора Эммануила, Ла Скала и скрытые уголки города ждут вас на этой насыщенной прогулке
Начало: У станции метро Duomo
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 17:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€55 за человека
Прогулка по эпохам Милана
Пешая
2 часа
-
5%
129 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по эпохам Милана
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, открыв его историю и культурное наследие вместе с экспертом
Начало: Castello Sforzesco
19 июл в 09:00
20 июл в 09:00
от €209€220 за всё до 6 чел.
Понять Милан за один день
Пешая
2 часа
19 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Понять Милан за один день
И рассмотреть его главные достопримечательности
Начало: У метро «Сан-Бабила»
Расписание: в среду и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
22 июл в 09:00
€39 за человека
Личное свидание с Миланом
Пешая
2 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Миланом
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: У Фонтана - Fontana del Piermarini
Завтра в 10:00
19 июл в 10:00
от €155 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Милан
Пешая
2 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Добро пожаловать в Милан
Погрузитесь в атмосферу Милана, где современность встречается с историей. Узнайте о традициях и менталитете этого удивительного города
Начало: Рядом со станцией метро «Дуомо»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€60 за человека
Замок Сфорца и парк Семпионе в Милане
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Замок Сфорца и парк Семпионе в Милане
Погрузитесь в историю Милана, посетив замок Сфорца, и насладитесь прогулкой в парке Семпионе. Узнайте о легендах и символах города
29 июл в 10:00
2 авг в 14:00
от €120 за всё до 3 чел.
Неклассическая индивидуальная обзорная экскурсия «Привет, Милан!»
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Неклассическая индивидуальная обзорная экскурсия «Привет, Милан!»
Путешествие по Милану подарит вам уникальные впечатления: от монумента Леонардо до скандального памятника. Узнайте секреты города в увлекательной прогулке
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €140 за всё до 4 чел.
Второе свидание с Миланом
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Второе свидание с Миланом
Для тех, кто уже знаком с Миланом, это путешествие станет настоящим открытием. Погрузитесь в мир искусства и истории, исследуя скрытые уголки города
Начало: У театра Ла Скала
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
19 июл в 10:00
€55 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Н
Утренний променад по Милану
Нашим гидом была Наталья. Очень светлый и коммуникативный человек. Много рассказала про Милан, буквально влюбила нас в город… Впечатление о
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городе сложилось. Захотелось узнать его поближе. Наталья не утомляла датами и именами, но тем не менее не забывала исторические события,эпохи, людей. Дала много полезной практической информации. (Где поесть дорого и не очень, что посмотреть, где что купить. На протяжении более двух часов заботливо влдила нас по теневым улицам, подводила к фонтанчикам с водой. (Была оочень жаркая погода). Рекомендую эту экскурсию. Сложилось впечатление, что прогулялись по городу, легко и непринуждённо, хотя прошли очень много значимых достопримечательностей.

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Зульфия
Утренний променад по Милану
Прекрасный гид Александра провела нам очень интересную экскурсию. Познакомила с основными достопримечательностями города! дала множество полезных ссылок, что посмотреть, где
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покушать, а также много полезных советов, то что в интернете не найти. Интересно и доходчиво донесла до нас исторические факты. 2 часа пролетели! Александра спасибо большое! Друзья 100% рекомендую экскурсию Утренний променад по Милану!

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Г
Утренний променад по Милану
Замечательная экскурсия, то, что нужно что бы первый раз прикоснуться к Милану. Интересно, с историческими фактами, легко, в общем очень
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понравилось. Наталья рекомендует и места где можно вкусно покушать, куда еще сходить и погрузится в атмосферу города, и даже где можно пошопиться))) Однозначно рекомендую.

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Е
Утренний променад по Милану
Замечательная экскурсия! Благодарю Наталью за содержательное знакомство с этим прекрасным городом! Материал и подача были на высоте! Спасибо огромное!
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Елена
Утренний променад по Милану
Отличная, интересная экскурсия. Все очень понравилась. Саша поекрасный экскурсовод. Интересный рассказ, отвечала на все вопросы. Всем советую.
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E
Прогулка по эпохам Милана
Мария - замечательный гид и очень приятная девушка. Подстроила маршрут экскурсии под наши пожелания, заинтересовала наших троих!!! детей разного возраста,
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да так, что по завершению прогулки, дети сразу спросили - когда следующая экскурсия с Марией?))
Нам с супругом так же было максимально комфортно, интересно и познавательно.
Отдельное спасибо за рекомендации к самостоятельному посещению музеев, магазинов, ресторанов.

Мария - замечательный гид и очень приятная девушка. Подстроила маршрут экскурсии под наши пожелания, заинтересовала наших
Мария - замечательный гид и очень приятная девушка. Подстроила маршрут экскурсии под наши пожелания, заинтересовала наших
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О
Прогулка по эпохам Милана
Очень познавательная и впечатляющая экскурсия. Мария великолепный гид, прекрасный рассказчик, было очень интересно
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L
Добро пожаловать в Милан: ежедневная обзорная прогулка
Экскурсия по Милану с гидом Ириной оставила самые приятные впечатления! Очень понравилось, насколько Ирина эрудированный и увлечённый своим делом человек.
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Она рассказала много интересного о Милане, поделилась историческими фактами и деталями, которые невозможно узнать из обычных путеводителей.

Экскурсия прошла легко, увлекательно и очень познавательно. Было интересно слушать каждую историю. Уезжаем с огромным багажом впечатлений, новых знаний и тёплых эмоций. Большое спасибо Ирине за замечательно проведённое время!

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Л
Добро пожаловать в Милан: ежедневная обзорная прогулка
Хотим выразить Феликсу искреннюю благодарность за замечательную обзорную экскурсию по Милану. Благодаря его профессионализму, глубоким знаниям и увлекательному рассказу мы смогли не только увидеть главные достопримечательности города, но и почувствовать его особую атмосферу, историю и характер.
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M
Понять Милан за один день
Артур позитивный, приятный человек. Доступно и интересно приподносит информацию. Спасибо Артуру за знакомство с Миланом!
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Всего 754 отзыва в Милане в категории "Кладбища"

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Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Кладбища»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14:
  1. Самые важные церкви Милана: история и сокровища;
  2. Миланское Mонументальное кладбище;
  3. Милан с широко открытыми глазами;
  4. Необычный Милан;
  5. Утренний променад по Милану.
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Замок Сфорца;
  2. Королевский дворец;
  3. Озеро Комо;
  4. Леонардо да Винчи;
  5. Миланский собор Дуомо;
  6. Галерея Виктора Эммануила II;
  7. Театр «Ла Скала»;
  8. Собор Дуомо;
  9. Парк Семпионе;
  10. Галерея Витторио Эммануэле II.
Сколько стоит экскурсия по Милану в июле 2026
Сейчас в Милане в категории "Кладбища" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 39 до 320 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 754 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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