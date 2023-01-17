Alisa проводит ещё 2 экскурсии

Пройдите по самым красивым улочкам Милана, узнайте о замке Сфорца, квартале Брера и легендах Дуомо. Откройте для себя город с необычных ракурсов
Индивидуальная экскурсия «Все дороги ведут… в Милан» предлагает уникальную возможность пройтись по самым красивым улочкам города и увидеть знаменитые памятники с необычных ракурсов.
Узнайте о дворцовых интригах замка Сфорца и судьбах миланских гениев, откройте секреты фресок и тайны квартала Брера. Погрузитесь в легенды Дуомо и традиции Ла Скалы, наслаждаясь историей и культурой Милана
Я расскажу о возникновении и развитии Милана и о том, как устроен город сейчас. Вы узнаете, как связан замок герцогов Сфорца с древнеримским Юпитером, императором Диоклетианом и московским Кремлем. Поговорим о дворцовых тайнах и интригах, и в эти рассказы будет вплетена судьба двух гениев, работавших в Милане — Леонардо да Винчи и Донато Браманте. Также вы услышите грустную историю дамы с горностаем и выясните, откуда взялся слон на загадочной фреске 15 века.
Неизведанная Брера
В самом живописном квартале города вы познакомитесь с секретами Академии Брера. Узнаете занятную историю обнаженного Наполеона в центре двора Пинакотеки Брера, увидите одну из самых красивых и древних библиотек Италии и понаблюдаете за повседневной жизнью миланцев. Не обойдётся и без пикантных историй, ведь до художников Брера была знаменитым на весь Милан «кварталом красных фонарей».
Милан — город искусства
В древней базилике вы осмотрите самую большую фреску Бергоньоне, а после зайдете в потайную дверь и перенесетесь на 1600 лет в прошлое. Также у вас состоится необычное знакомство с оперным театром Ла Скала. Я расскажу, как связано название театра с династией Скалигеров, откуда пришла традиция носить фрак и при чем здесь азартные игры.
Легенды Дуомо
И, конечно, перед вами предстанут во всем своём великолепии Галерея Виктора Эмануила и Миланский собор. Я расскажу, где самая ценная и древняя часть Дуомо и какое послание зашифровали строители в его витражах. По какой гениальной системе привозили мрамор для храма и какие выражения из эпохи его строительства остались в современной речи миланцев. Также вы узнаете, какие сокровища скрываются прямо под ногами, где находился «Собачий дом» и услышите несколько средневековых баек о его обитателях.
Мы расстанемся на ступенях Миланского собора, и на прощание я подарю вам свои авторские мини-путеводители по Дуомо и Пинакотеке Брера. После прогулки вы сможете посетить их самостоятельно.
Организационные детали
Это полностью пешеходная прогулка без посещения музеев и Миланского собора.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 7 лет
Бесплатно
Стандартный
€70
Дети до 18 лет
€50
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Миланского собора или около замка Сфорца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 560 туристов
В Милане есть места, которые надо увидеть хотя бы раз в жизни — выйти за рамки туристических шаблонов и протоптанных дорожек. Окунуться в атмосферу подлинного Милана, в который влюбляешься до читать дальшеуменьшить
глубины души. Я художник и историк искусств, родилась в Москве, работала в МГУ и в центре Помпиду. Долго жила в Риме, там я придумала свои первые прогулки по секретным местам города. Здесь я закончила с отличием курсы по истории и культуре Ломбардии, и, благодаря дружбе с коренными миланцами и врождённой любви к приключениям, знаю Милан, скрытый от глаз туристических толп. Присоединяйтесь к моим прогулкам, и этот удивительный город приоткроет для вас секретные дверцы!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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К
Ксения
Какое прекрасное знакомство с Алисой подарил нам Милан! И наоборот;-) Удивительный профессионал, человек с огромным багажом знаний, интеллигентный, пунктуальный, лучезарный. Мы с мамой получили огромное удовольствие от интереснейших рассказов и читать дальшеуменьшить
легкого общения, мудрых советов и ориентиров, живописных пейзажей и архитектурных шедевров. 4 часа пролетели как один миг и оставили огромное желание продолжить знакомство с Миланом по обозначенным Алисой направлениям. Спасибо Вам за восхитительную экскурсию! Ждем новых встреч!
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Э
Эльмира
Алиса показала нам такой разный, но манящий и сокровенный Милан, это как путешествие во времени, мягко и ненавязчиво, не смотрела на часы, а под конец помогла нам купить последние билеты читать дальшеуменьшить
на концерт симфонического оркестра под управлением дирижёра Филиппа Джордана в театр Ла Скала, и музыка Моцарта и Штрауса была достойнейшим завершением этого дня! И сама она тонций ценитель и профи и просто светлый человек и помогала нам советами во всем путешествии. Спасибо ей и платформе. Мира и добра нам всем!
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Э
Эльмира
Все дороги ведут в Милан - потрясающая экскурсия! Она идеальна для индивидуального знакомства с Миланом как тех, кто тут уже бывал, так и для тех, кто в Милане первый раз. читать дальшеуменьшить
Экскурсия очень хорошо сбалансирована. Алиса, наш экскурсовод, настолько интересный, компетентный, чуткий к интересам своих гостей собеседник, что можно ходить с ней по городу бесконечно! В следующий наш приезд мы даже не задумываясь отправимся на любую экскурсию, которую Алиса нам предложит!
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А
Анна
Алиса, большое спасибо за совместную прогулку по Милану. Вы открыли для нас город с новой стороны. Увлекательный рассказ обаятельного гида. Вспоминаем вашу с удовольствием!
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А
Александр
Все было интересно и красиво! Прекрасно проверили время!