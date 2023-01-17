Alisa проводит ещё 2 экскурсии

Индивидуальная экскурсия «Все дороги ведут… в Милан» предлагает уникальную возможность пройтись по самым красивым улочкам города и увидеть знаменитые памятники с необычных ракурсов. Узнайте о дворцовых интригах замка Сфорца и судьбах миланских гениев, откройте секреты фресок и тайны квартала Брера. Погрузитесь в легенды Дуомо и традиции Ла Скалы, наслаждаясь историей и культурой Милана

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Описание экскурсии

Необычные факты об известных символах

Я расскажу о возникновении и развитии Милана и о том, как устроен город сейчас. Вы узнаете, как связан замок герцогов Сфорца с древнеримским Юпитером, императором Диоклетианом и московским Кремлем. Поговорим о дворцовых тайнах и интригах, и в эти рассказы будет вплетена судьба двух гениев, работавших в Милане — Леонардо да Винчи и Донато Браманте. Также вы услышите грустную историю дамы с горностаем и выясните, откуда взялся слон на загадочной фреске 15 века.

Неизведанная Брера

В самом живописном квартале города вы познакомитесь с секретами Академии Брера. Узнаете занятную историю обнаженного Наполеона в центре двора Пинакотеки Брера, увидите одну из самых красивых и древних библиотек Италии и понаблюдаете за повседневной жизнью миланцев. Не обойдётся и без пикантных историй, ведь до художников Брера была знаменитым на весь Милан «кварталом красных фонарей».

Милан — город искусства

В древней базилике вы осмотрите самую большую фреску Бергоньоне, а после зайдете в потайную дверь и перенесетесь на 1600 лет в прошлое. Также у вас состоится необычное знакомство с оперным театром Ла Скала. Я расскажу, как связано название театра с династией Скалигеров, откуда пришла традиция носить фрак и при чем здесь азартные игры.

Легенды Дуомо

И, конечно, перед вами предстанут во всем своём великолепии Галерея Виктора Эмануила и Миланский собор. Я расскажу, где самая ценная и древняя часть Дуомо и какое послание зашифровали строители в его витражах. По какой гениальной системе привозили мрамор для храма и какие выражения из эпохи его строительства остались в современной речи миланцев. Также вы узнаете, какие сокровища скрываются прямо под ногами, где находился «Собачий дом» и услышите несколько средневековых баек о его обитателях.

Мы расстанемся на ступенях Миланского собора, и на прощание я подарю вам свои авторские мини-путеводители по Дуомо и Пинакотеке Брера. После прогулки вы сможете посетить их самостоятельно.

Организационные детали

Это полностью пешеходная прогулка без посещения музеев и Миланского собора.