6 дней
На каникулы в Пьемонт: детям - мир Хогвартса, взрослым - сыр и вино
Побывать на родине «короля вин», поучаствовать в играх и мастер-классах и поискать трюфель
Начало: Говоне, у отеля Antica Locanda SanPietro, 15:00
27 окт в 15:00
€1 950 за человека
5 дней
Жемчужины Северной Италии: Милан, Верона, Венеция, Флоренция, Пиза и Портофино
Осмотреть экспозицию Пинакотеки Брера, пообедать в Итальянской Ривьере и увидеть балкон Джульетты
Начало: Аэропорт Милана, 9:00
5 дек в 09:00
15 дек в 09:00
€5 000 за человека
9 дней
Автотур по северу Италии: альпийские предгорья и Венецианская лагуна
Погулять у озера Комо, осмотреть древние святыни и руины и завершить отдых на пляже
Начало: Аэропорт Милана, время зависит от вашего рейса
14 июн в 08:00
21 июн в 08:00
€1 500 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «На машине»
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