Милан, Любляна, Будапешт и дополнительная поездка в Загреб: обзорный тур по городам 4 стран
Познакомиться с символами столиц, осмотреть дворцы и замки и полюбоваться озером Маджоре
Начало: Милан, 14:00
11 июл в 14:00
2 авг в 14:00
119 000 ₽ за человека
Жемчужины Северной Италии: Милан, Верона, Венеция, Флоренция, Пиза и Портофино
Осмотреть экспозицию Пинакотеки Брера, пообедать в Итальянской Ривьере и увидеть балкон Джульетты
Начало: Аэропорт Милана, 9:00
20 июл в 08:00
25 июл в 08:00
€5000 за человека
Гранд-путешествие 6 в 1: Италия, Словения, Хорватия, Австрия, Чехия и Германия
Полюбоваться озёрами Маджоре и Комо, ощутить дух Средневековья и побывать в модной столице Италии
Начало: Милан, точное место - по договорённости, 14:00
2 авг в 14:00
20 сен в 14:00
159 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «На ноябрьские праздники»
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