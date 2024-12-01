11 дней
Европейский калейдоскоп: путешествие по Италии, Франции, Бельгии, Амстердаму и Германии
Прокатиться по каналам Амстердама, погулять по Парижу и очароваться Вероной
Начало: Аэропорт Милана, время зависит от времени вашего п...
1 дек в 10:00
29 дек в 10:00
€989 за человека
7 дней
Столицы и провинции: Италия, Лихтенштейн и Швейцария за одну неделю
Погулять по Вадуцу и Берну, полюбоваться архитектурой Турина и самостоятельно исследовать Милан
Начало: Аэропорт Милана, точное время - по договорённости
24 ноя в 10:00
15 дек в 10:00
€432 за человека
13 дней
Большой евротур: 5 стран и 3 столицы за один отпуск
Побывать в Париже, увидеть «Писающего мальчика» и посетить парфюмерную фабрику
Начало: Аэропорт Милана, точное время - по договорённости
30 ноя в 10:00
28 дек в 10:00
€1 044 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «В декабре»
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