Жемчужины Северной Италии: Милан, Верона, Венеция, Флоренция, Пиза и Портофино
Осмотреть экспозицию Пинакотеки Брера, пообедать в Итальянской Ривьере и увидеть балкон Джульетты
Начало: Аэропорт Милана, 9:00
15 июл в 08:00
20 июл в 08:00
€5000 за человека
Бонджорно, Италия! Отпуск на вершине «сапожка»
Погулять меж каналов Венеции, сделать фото с Пизанской башней и полюбоваться виноградниками Тосканы
Начало: Аэропорт Милана, время встречи зависит от рейсов
7 июл в 18:00
21 июл в 18:00
€548 за человека
Персональный тур по городам-музеям - Милану, Венеции, Флоренции
Изучить Дуомо и Навильи, покататься на гондоле, посетить Мурано и Бурано, увидеть шедевры Ренессанса
Начало: Милан, точно место и время по договорённости
€2500 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Тоскана»
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