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Контурси-Терме: здоровье тела и души

Ирина Б.
Ирина Б. – Гид из Неаполя
Отдых в Контурси-Терме — это забота о теле и душе.

Местная вулканическая грязь — концентрат натуральных веществ.

С её помощью можно восстановить жизненно важные функции организма.

Она используются и в косметических процедурах: восстанавливает тонус, делает кожу эластичной и бархатистой.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €170 за экскурсию

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Контурси-Терме: здоровье тела и души
Контурси-Терме: здоровье тела и души

Что вы увидите

  • Kонтурси термальный комплекс
Мы отправимся в Контурси Терме. Благодаря несравненному качеству воды, ее чистоте и удивительным свойствая, это одно из самых известных мест в Италии.
Забота о теле и душе -- это может быть целью тех, кто отправляется в Терме Контурси. Грязь — важнейший лечебный элемент, являющийся концентратом натуральных веществ, благотворно влияющих на организм. С ее помощью возможно восстановление жизненно важных функций. Вулканические грязи используются также в косметических процедурах (восстанавливает тонус, кожа становится более эластичной и бархатистой).
Первые свидетельства об источниках Контурси Терме относятся к первому веку до нашей эры. Однако его терапевтические способности были впервые обнаружены в 1231 году и описанны в «Balnea Contursi». Во второй половине восемнадцатого века точные исследования источника были проведены профессором Саверио Макри из Неаполитанского университета. Он провел тщательные исследования воды, описал ее специфические характеристики и рекомендовал термальные ванн в терапевтических целях для лечения заболеваний кожи и опорно-двигательного аппарата.
Грязи, используемые в термальном заведении, естественно поступают с водами, которые, помещенные в специальные резервуары, отстаиваются. Местаная грязь отличается по внешнему виду и содержанию от традиционной грязи (белого цвета, с минеральной матрицей).
Самые последние анализы, проведенные на термальном источнике, показали, что местные воды содержат самый высокий процент диоксида углерода во всей Европе, что делает его особенно полезным для лечения хронической формы васкулопатий.
Обратите внимание: в некоторых случаях трансфер от и до отеля может потребовать доп. оплаты (если Вы живете далеко). Уточняйте стоимость трансфера у гида.
Что входит
  • машина
  • гид
  • бензин
  • платные стоянки и платные участки дорог
Что не входит
  • входной билет в бассейны
  • грязевые процедуры
Начало
🚩 Заберем Вас из отеля в Неаполе Баттиралии Салерно
Место завершения
🏁 Баттипалия ,Салерно, Неаполь, Капаччо
Контурси-Терме: здоровье тела и души
Контурси-Терме: здоровье тела и души
Контурси-Терме: здоровье тела и души
Контурси-Терме: здоровье тела и души

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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ирина Б.
Ирина Б.
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