Мы отправимся в Контурси Терме. Благодаря несравненному качеству воды, ее чистоте и удивительным свойствая, это одно из самых известных мест в Италии.

Забота о теле и душе -- это может быть целью тех, кто отправляется в Терме Контурси. Грязь — важнейший лечебный элемент, являющийся концентратом натуральных веществ, благотворно влияющих на организм. С ее помощью возможно восстановление жизненно важных функций. Вулканические грязи используются также в косметических процедурах (восстанавливает тонус, кожа становится более эластичной и бархатистой).

Первые свидетельства об источниках Контурси Терме относятся к первому веку до нашей эры. Однако его терапевтические способности были впервые обнаружены в 1231 году и описанны в «Balnea Contursi». Во второй половине восемнадцатого века точные исследования источника были проведены профессором Саверио Макри из Неаполитанского университета. Он провел тщательные исследования воды, описал ее специфические характеристики и рекомендовал термальные ванн в терапевтических целях для лечения заболеваний кожи и опорно-двигательного аппарата.

Грязи, используемые в термальном заведении, естественно поступают с водами, которые, помещенные в специальные резервуары, отстаиваются. Местаная грязь отличается по внешнему виду и содержанию от традиционной грязи (белого цвета, с минеральной матрицей).

Самые последние анализы, проведенные на термальном источнике, показали, что местные воды содержат самый высокий процент диоксида углерода во всей Европе, что делает его особенно полезным для лечения хронической формы васкулопатий.

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