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Удивительные морские пейзажи побережья Чиленто

Ирина Б.
Ирина Б. – Гид из Неаполя
Путешествие по удивительному морскому побережью Чиленто.

Мы посетим Агрополи, Санта-Мария-ди-Кастеллабате, Ачироли.

Всё для того, чтобы вы смогли насладиться фантастическими морскими пейзажами, историей 📖 и архитектурой Италии.
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Удивительные морские пейзажи побережья Чиленто
Удивительные морские пейзажи побережья Чиленто

Что вы увидите

  • Агрополи с захватывающим видом на гавань и залив Салерно
  • Храмы Мадонны Константинопольской, Св. Петра и Св. Павла, Анжуйский Арагонский замок
  • Санта-Мария-ди-Кастеллабате
  • Церквушка Санта-Мария-ди-Кастеллабате 1102 года
  • Сторожевая башня 16 века
  • Ачироли
Агрополи - дверь в Чиленто
Начнем экскурсию ⛳ с красивого города Агрополи, который стоит на мысе с видом на море 🌊 с ее тропической бухтой Трентова. Чтобы попасть в старый город 🏙️, мы должны подняться по живописным лестницам с захватывающим видом на гавань и залив г. Салерно. Поднявшись наверх, вы пройдете под древним порталом с двумя арками, увенчанными гербом семьи Санфеличе. Старый город с его узкими улочками очень красив. Посетим храмы Мадонны Константинопольской и Св. Петра и Св. Павла. Оказавшись на вершине холма, приятно посетить Анжуйский Арагонский замок 🏰 с видом на город.
Санта-Мария-ди-Кастеллабате
Продолжая двигаться на юг, мы попадаем в г. Санта-Мария-ди-Кастеллабате, который прославился благодаря съемкам фильма «Добро пожаловать на юг». Это привилегированное место для пляжного туризма в национальном парке 🌳 Чиленто и Валло-ди-Диано. У отдыхающих есть возможность выбирать между длинными скалами и песчаными пляжами, омываемыми морскими водами. В этом городке есть многочисленные ресторанчики, где можно поесть свежую рыбу 🐟. Перед пирсом находится интересный исторический центр, из которого выделяются несколько древних дворянских зданий. Мы посетим церквушку Санта-Мария-ди-Кастеллабате 1102–го года постройки, к концу девятнадцатого века она была подвержена маленьким изменениям, Сторожевую башню 16-го века, древний порт принадлежащий Бадиа ди Кава, здание degli Archi, которое назвали домом для кошек, использованное на протяжении веков монахами и служившее местом отдыха для моряков и для хранения товаров.
Ачироли
Ачироли - место, получившее голубой флаг организации FEE, с кристально чистой водой и длинным пляжем с мелким белым песком. Его узкие улочки напоминают древнюю рыбацкую деревню прошлого. Морской курорт с естественной гаванью для укрытия судов уже в древние времена. Первые известия о жилой деревне под названием Акзаруло, а затем Лаццаруло относятся к 1165 году. Сегодня это место отдыха и туризма национального значения.
Обратите внимание: в некоторых случаях трансфер от и до отеля может потребовать доп. оплаты (если Вы живете далеко). Уточняйте стоимость трансфера у гида.
Что входит
  • машина
  • гид
  • бензин
  • платные стоянки и платные участки дорог
Начало
🚩 Заберем Вас из отеля в Неаполе Баттиралии Салерно
Место завершения
🏁 Привезём в отель Вашего проживания
Удивительные морские пейзажи побережья Чиленто
Удивительные морские пейзажи побережья Чиленто
Удивительные морские пейзажи побережья Чиленто
Удивительные морские пейзажи побережья Чиленто

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина Б.
Ирина Б.
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Ирина Б. проводит ещё 5 экскурсий

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