Агрополи - дверь в Чиленто

Начнем экскурсию ⛳ с красивого города Агрополи, который стоит на мысе с видом на море 🌊 с ее тропической бухтой Трентова. Чтобы попасть в старый город 🏙️, мы должны подняться по живописным лестницам с захватывающим видом на гавань и залив г. Салерно. Поднявшись наверх, вы пройдете под древним порталом с двумя арками, увенчанными гербом семьи Санфеличе. Старый город с его узкими улочками очень красив. Посетим храмы Мадонны Константинопольской и Св. Петра и Св. Павла. Оказавшись на вершине холма, приятно посетить Анжуйский Арагонский замок 🏰 с видом на город.

Санта-Мария-ди-Кастеллабате

Продолжая двигаться на юг, мы попадаем в г. Санта-Мария-ди-Кастеллабате, который прославился благодаря съемкам фильма «Добро пожаловать на юг». Это привилегированное место для пляжного туризма в национальном парке 🌳 Чиленто и Валло-ди-Диано. У отдыхающих есть возможность выбирать между длинными скалами и песчаными пляжами, омываемыми морскими водами. В этом городке есть многочисленные ресторанчики, где можно поесть свежую рыбу 🐟. Перед пирсом находится интересный исторический центр, из которого выделяются несколько древних дворянских зданий. Мы посетим церквушку Санта-Мария-ди-Кастеллабате 1102–го года постройки, к концу девятнадцатого века она была подвержена маленьким изменениям, Сторожевую башню 16-го века, древний порт принадлежащий Бадиа ди Кава, здание degli Archi, которое назвали домом для кошек, использованное на протяжении веков монахами и служившее местом отдыха для моряков и для хранения товаров.

Ачироли

Ачироли - место, получившее голубой флаг организации FEE, с кристально чистой водой и длинным пляжем с мелким белым песком. Его узкие улочки напоминают древнюю рыбацкую деревню прошлого. Морской курорт с естественной гаванью для укрытия судов уже в древние времена. Первые известия о жилой деревне под названием Акзаруло, а затем Лаццаруло относятся к 1165 году. Сегодня это место отдыха и туризма национального значения.

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