Что вас ждет

Искья — первая древнегреческая колониия античной Великой Греции, самый большой остров Неаполитанского залива. Это вулканический остров, известный своими термальными источниками. Его называют Остров Здоровья, Остров Молодости или Зеленый Остров из-за зеленого цвета туфа.

Если прибавить ко всему этому благоприятную погоду и достаточное количество пляжей, то мы получаем волшебный микс, который превращает остров Искья в идеальное место для отдыха и лечения!

Термальные источники

Спектр характеристик термальных вод, которыми богат этот остров с огненным сердцем, настолько широк, что их используют при лечении огромного количества патологий, которые можно сгруппировать в следующие группы: дерматология, ухо-горло-нос, ортопедия и травмотология, гинекология, ревматология и общая медицина. Не упустите возможности искупаться в бухте Сорджето — это уникальный природный термальный парк под открытым небом, к тому же бесплатный и работающий весь год.

Соседние острова и ботанический сад

Мы посетим два островка премыкающих к Искья. На одном расположен Арагонский замок, который можем посетить, отсюда открываются чудесные виды на остров Искья. Другой островок — Сант-Анджело, здесь был рыбацкий поселок, рядом есть пляж Маронти со знаменитыми фумаролами.

Любителям райских уголков надо обязательно посетить Ботанический сад Ла Мортелла, основанный в 1956 году. На территории площадью в 2 гектара собрано около 3000 видов экзотических и редких представителей флоры-это один из самых красивых садов Европы.

Во время нашей экскурсии по волшебному острову Искья вы можете попробовать блюда местной кухни,вино и ликер лимончелло, поглазеть на местную керамику и многое другое!

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: