Остров мореплавателей: путешествие на Искья

Искья - первая древнегреческая колониия античной Великой Греции, вулканический остров, известный своими термальными

Искья — первая древнегреческая колониия античной Великой Греции, вулканический остров, известный своими термальными источниками.

Плюс ко всему здесь благоприятная погода и достаточное количество пляжей — получаем волшебный микс, который превращает остров Искья в идеальное место для отдыха и лечения!
Остров мореплавателей: путешествие на Искья
Остров мореплавателей: путешествие на Искья
Остров мореплавателей: путешествие на Искья
Остров мореплавателей: путешествие на Искья
Остров мореплавателей: путешествие на Искья
Остров мореплавателей: путешествие на Искья
Остров мореплавателей: путешествие на Искья

Что вас ожидает 🤩

  • 6 городков Искья: Барано, Казамиччиола, Форио, Лакко-Амено и Серрара Фонтана
  • Гора Эпомео
  • Скала Гриб (Il Fungo)
  • Археологический музей
  • Вилла-Арбусто
  • Арагонский замок
  • Сант-Анджело
  • Пляж Маронт
  • Церковь Санта Мария дель Соккорсо
  • Ботанический сад Ла Мортелла
  • Термальные парки

Что вас ждет

Искья — первая древнегреческая колониия античной Великой Греции, самый большой остров Неаполитанского залива. Это вулканический остров, известный своими термальными источниками. Его называют Остров Здоровья, Остров Молодости или Зеленый Остров из-за зеленого цвета туфа.
Если прибавить ко всему этому благоприятную погоду и достаточное количество пляжей, то мы получаем волшебный микс, который превращает остров Искья в идеальное место для отдыха и лечения!

Термальные источники

Спектр характеристик термальных вод, которыми богат этот остров с огненным сердцем, настолько широк, что их используют при лечении огромного количества патологий, которые можно сгруппировать в следующие группы: дерматология, ухо-горло-нос, ортопедия и травмотология, гинекология, ревматология и общая медицина. Не упустите возможности искупаться в бухте Сорджето — это уникальный природный термальный парк под открытым небом, к тому же бесплатный и работающий весь год.

Соседние острова и ботанический сад

Мы посетим два островка премыкающих к Искья. На одном расположен Арагонский замок, который можем посетить, отсюда открываются чудесные виды на остров Искья. Другой островок — Сант-Анджело, здесь был рыбацкий поселок, рядом есть пляж Маронти со знаменитыми фумаролами.
Любителям райских уголков надо обязательно посетить Ботанический сад Ла Мортелла, основанный в 1956 году. На территории площадью в 2 гектара собрано около 3000 видов экзотических и редких представителей флоры-это один из самых красивых садов Европы.
Во время нашей экскурсии по волшебному острову Искья вы можете попробовать блюда местной кухни,вино и ликер лимончелло, поглазеть на местную керамику и многое другое!

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты в музеи,
  • транспорт.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • Транспорт
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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