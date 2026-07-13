Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Помпеи — одно из главных археологических чудес света.



Во время прогулки по древним руинам вы узнаете о истории и архитектуре античного города, увидите его самые интересные уголки. Также мы отправимся к виноградникам, где сможем расслабиться с бокалом итальянского вина. 4.7 3 отзыва

Ирина Ваш гид в Неаполе Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €410 за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.7 3 отзыва 🇷🇺 русский 7 часов 1-3 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Помпеи - музей под открытым небом Иногда природа может быть жестокой и насильно остановить жизнь. Извержение Везувия произошло в 79 году после рождения Христа, он захватил целый город врасплох. Лава, пепел, тонны камней уничтожили древнеримские города Помпеи, Геркулано, Оплонтис и виллы Стабиа. Город Помпеи был погребён под семью метрами пепла и пемзы. Тем не менее, благодаря сохранившийся артефактам, сегодня мы можем реконструировать историю древнего города. Живопись, стихи о любви и мозаики помогут понять повседневные обычаи, традиции древней римской эпохи. Граффити, эпиграммы на стенах отображают политические события данного периода. В наши дни Помпеи представляет собой музей под открытым небом, посетители этого уникального археологического комплекса могут посмотреть хорошо сохранившиеся руины и раскопки, которые начались в XVIII веке и продолжаются по всей день. Прогулка по Помпеям - 2.30 часа. Познакомившись с городом прекратившем своё существование в 79 году н. э., мы поднимемся вверх более чем на 1280 м,чтобы заглянуть в жерло величественного Везувия,виновника этой трагедии. 25 км. мы поедем на машине, последние 900 м. на пути к кратеру нам придется проделать пешком,наслаждаясь прекрасным видом,открывающимся на национальный парк-заповедник. После того как вы вы насладитесь удивительной природой этих мест, мы посетим старинный винный погреб, который находится на Везувии. Я расскажу его историю и мы продегустируем лучшие Везувьянские вина. Обратите внимание: в некоторых случаях трансфер от и до отеля может потребовать доп. оплаты (если Вы живете далеко). Уточняйте стоимость трансфера у гида.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Археологический комплекс Помпея

Вулкан Везувий

Везувьянская кантина Что включено Трансфер

Платные стоянки и платные участки дорог

Услуги гида Что не входит в цену Стоимость входного билета - 20 евро

Стоимость билета Везувий - 11евро

Дегустация 3 - х вин и обед или ужин 40-60евро с человек (в зависимости от выбранного меню типичного Помпея)

Экскурсия по винодельне 50евро с группы Где начинаем и завершаем? Начало: Заберем Вас из отеля в Неаполе, Баттипалии, Салерно, Пестума Завершение: Баттипалия, Салерно, , Пестум, Неаполь - по договоренности Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.