  1. Италия
  2. Экскурсии

Помпеи и Везувий с винной дегустацией

Ирина Б.
Ирина Б. – Гид из Неаполя
Помпеи — одно из главных археологических чудес света.

Во время прогулки по древним руинам вы узнаете о истории 📖 и архитектуре античного города, увидите его самые интересные уголки.

Также мы отправимся к виноградникам, где сможем расслабиться с бокалом итальянского вина.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-2 человек

  • €370 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Помпеи и Везувий с винной дегустацией
Помпеи и Везувий с винной дегустацией

Что вы увидите

  • Археологический комплекс Помпея
  • вулкан Везувий
  • Везувьянская кантина
Помпеи - музей 🖼 под открытым небом
Иногда природа может быть жестокой и насильно остановить жизнь. Извержение Везувия произошло в 79 году после рождения Христа, он захватил целый город 🏙️ врасплох. Лава, пепел, тонны камней уничтожили древнеримские города Помпеи, Геркулано, Оплонтис и виллы Стабиа. Город Помпеи был погребён под семью метрами пепла и пемзы. Тем не менее, благодаря сохранившийся артефактам, сегодня мы можем реконструировать историю 📖 древнего города. Живопись, стихи о любви и мозаики помогут понять повседневные обычаи, традиции древней римской эпохи. Граффити, эпиграммы на стенах отображают политические события данного периода.
В наши дни Помпеи представляет собой музей под открытым небом, посетители этого уникального археологического комплекса могут посмотреть хорошо сохранившиеся руины и раскопки, которые начались в XVIII веке и продолжаются по всей день.
Прогулка по Помпеям - 3 часа.
Познакомившись с городом прекратившем своё существование в 79 году н. э., мы поднимемся вверх более чем на 1280 м, чтобы заглянуть в жерло величественного Везувия, виновника этой трагедии. 25 км мы поедем на машине, последние 900 м на пути к кратеру нам придется проделать пешком, наслаждаясь прекрасным видом, открывающимся на национальный парк-заповедник.
После того как вы вы насладитесь удивительной природой этих мест, мы посетим старинный винный погреб, который находится на Везувии. Я расскажу его историю и мы продегустируем лучшие Везувьянские вина.
Обратите внимание: в некоторых случаях трансфер от и до отеля может потребовать доп. оплаты (если Вы живете далеко). Уточняйте стоимость трансфера у гида.
Что входит
  • трансфер
  • платные стоянки и платные участки дорог
  • услуги гида
  • обед или ужин (типичное меню древней Помпеи)
Что не входит
  • Стоимость билета — 15 евро
  • Стоимость билета Везувий — 10 евро
  • Дегустация 3 - х вин - 25 евро
Начало
🚩 Заберем Вас из отеля в Неаполе, Баттипалии Салерно
Место завершения
🏁 Баттипалия, Салерно,, Пестум, Неаполь - по договоренности
Помпеи и Везувий с винной дегустацией
Помпеи и Везувий с винной дегустацией
Помпеи и Везувий с винной дегустацией
Помпеи и Везувий с винной дегустацией
Помпеи и Везувий с винной дегустацией

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина Б.
Ирина Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Ирина Б. проводит ещё 5 экскурсий

Удивительные морские пейзажи побережья Чиленто
280
7 часов
Удивительные морские пейзажи побережья Чиленто
Морская прогулка по побережью Чиленто
370
5 часов
Морская прогулка по побережью Чиленто
Пещеры Кастельчивита: зачаровывающее подземное царство
200
4 часа
Пещеры Кастельчивита: зачаровывающее подземное царство
Винная дегустация в Феуди ди Сан Грегорио и Мастроберардино
200
4 часа
Винная дегустация в Феуди ди Сан Грегорио и Мастроберардино
Поездка по Aмальфитанскому побережью
350
9 часов
Поездка по Aмальфитанскому побережью

Еще несколько необычных экскурсий в Неаполе

Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
От 78
4 часа
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
213 отзывов
История и архитектура средневековых шедевров
Ежедневная прогулка по Неаполю
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Неаполю
123 отзыва
Узнать и полюбить город за 2 часа
Неаполь — любовь с первого взгляда
80
4 часа
Неаполь — любовь с первого взгляда
77 отзывов
Погулять по средневековым улочкам, зайти в старинные церкви и узнать их историю
Помпеи — взгляд в прошлое
130
2 часа
Помпеи — взгляд в прошлое
65 отзывов
История и уникалькальная аура заживо погребенного города в его сохранившихся улицах и домах
Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю
20
2 часа
Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю
44 отзыва
Онлайн-экскурсия «На машине времени в Помпеи»
7
1.5 часа
Онлайн-экскурсия «На машине времени в Помпеи»
40 отзывов
Узнать о жизни древнего «мегаполиса» и исследовать самый посещаемый после Колизея музей Италии