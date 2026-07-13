Помпеи — одно из главных археологических чудес света.
Во время прогулки по древним руинам вы узнаете о истории и архитектуре античного города, увидите его самые интересные уголки. Также мы отправимся к виноградникам, где сможем расслабиться с бокалом итальянского вина.
Во время прогулки по древним руинам вы узнаете о истории и архитектуре античного города, увидите его самые интересные уголки. Также мы отправимся к виноградникам, где сможем расслабиться с бокалом итальянского вина.
Описание экскурсииПомпеи - музей под открытым небом Иногда природа может быть жестокой и насильно остановить жизнь. Извержение Везувия произошло в 79 году после рождения Христа, он захватил целый город врасплох. Лава, пепел, тонны камней уничтожили древнеримские города Помпеи, Геркулано, Оплонтис и виллы Стабиа. Город Помпеи был погребён под семью метрами пепла и пемзы. Тем не менее, благодаря сохранившийся артефактам, сегодня мы можем реконструировать историю древнего города. Живопись, стихи о любви и мозаики помогут понять повседневные обычаи, традиции древней римской эпохи. Граффити, эпиграммы на стенах отображают политические события данного периода. В наши дни Помпеи представляет собой музей под открытым небом, посетители этого уникального археологического комплекса могут посмотреть хорошо сохранившиеся руины и раскопки, которые начались в XVIII веке и продолжаются по всей день. Прогулка по Помпеям - 2.30 часа. Познакомившись с городом прекратившем своё существование в 79 году н. э., мы поднимемся вверх более чем на 1280 м,чтобы заглянуть в жерло величественного Везувия,виновника этой трагедии. 25 км. мы поедем на машине, последние 900 м. на пути к кратеру нам придется проделать пешком,наслаждаясь прекрасным видом,открывающимся на национальный парк-заповедник. После того как вы вы насладитесь удивительной природой этих мест, мы посетим старинный винный погреб, который находится на Везувии. Я расскажу его историю и мы продегустируем лучшие Везувьянские вина. Обратите внимание: в некоторых случаях трансфер от и до отеля может потребовать доп. оплаты (если Вы живете далеко). Уточняйте стоимость трансфера у гида.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Археологический комплекс Помпея
- Вулкан Везувий
- Везувьянская кантина
Что включено
- Трансфер
- Платные стоянки и платные участки дорог
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Стоимость входного билета - 20 евро
- Стоимость билета Везувий - 11евро
- Дегустация 3 - х вин и обед или ужин 40-60евро с человек (в зависимости от выбранного меню типичного Помпея)
- Экскурсия по винодельне 50евро с группы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем Вас из отеля в Неаполе, Баттипалии, Салерно, Пестума
Завершение: Баттипалия, Салерно, , Пестум, Неаполь - по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
D
Легкая авто-пешеходная экскурсия. Ирина встретила прямо в отеле, это очень удобно, мгновенно расположила к себе и вела интересный диалог о местах в которых пройдёт экскурсия, так и о современной жизни
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O
Экскурсия с Ириной была чудесной. Интересный расказчик. Может посоветовать, что еще интересного посмотреть. Редкий случай для гида, когда рассказывает не заученый текст, а сжато, самое интересное, но в то же время все четко, организованно и продумано. Уложились в тайминг и все самое интересное посмотрели.
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О
Экскурсия с Ириной была чудесной. Интересный расказчик. Может посоветовать, что еще интересного посмотреть. Редкий случай для гида, когда рассказывает не заученый текст, а сжато, самое интересное, но в то же время все четко, организованно и продумано. Уложились в тайминг и все самое интересное посмотрели.
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