Помпеи - музей 🖼 под открытым небом

Иногда природа может быть жестокой и насильно остановить жизнь. Извержение Везувия произошло в 79 году после рождения Христа, он захватил целый город 🏙️ врасплох. Лава, пепел, тонны камней уничтожили древнеримские города Помпеи, Геркулано, Оплонтис и виллы Стабиа. Город Помпеи был погребён под семью метрами пепла и пемзы. Тем не менее, благодаря сохранившийся артефактам, сегодня мы можем реконструировать историю 📖 древнего города. Живопись, стихи о любви и мозаики помогут понять повседневные обычаи, традиции древней римской эпохи. Граффити, эпиграммы на стенах отображают политические события данного периода.

В наши дни Помпеи представляет собой музей под открытым небом, посетители этого уникального археологического комплекса могут посмотреть хорошо сохранившиеся руины и раскопки, которые начались в XVIII веке и продолжаются по всей день.

Прогулка по Помпеям - 3 часа.

Познакомившись с городом прекратившем своё существование в 79 году н. э., мы поднимемся вверх более чем на 1280 м, чтобы заглянуть в жерло величественного Везувия, виновника этой трагедии. 25 км мы поедем на машине, последние 900 м на пути к кратеру нам придется проделать пешком, наслаждаясь прекрасным видом, открывающимся на национальный парк-заповедник.

После того как вы вы насладитесь удивительной природой этих мест, мы посетим старинный винный погреб, который находится на Везувии. Я расскажу его историю и мы продегустируем лучшие Везувьянские вина.

Обратите внимание: в некоторых случаях трансфер от и до отеля может потребовать доп. оплаты (если Вы живете далеко). Уточняйте стоимость трансфера у гида.