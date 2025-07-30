Эта экскурсия подойдет: любителям города, интересующимся искусством метро Неаполя; фанатам фото и современного искусства, ищущим необычные объекты; путешественникам с ограниченным временем, желающим увидеть многое; семьям и группам, включая детей; а также пользователям метро, так как в стоимость включен билет на 24 часа.
Описание билета
Красивейшие станции Европы Откройте для себя очарование Неаполя через его потрясающие станции метро. По версии The Telegraph, станции метро Неаполя признаны самыми красивыми в Европе, и не без основания! Присоединяйтесь к нашему незабываемому приключению и исследуйте четыре самых впечатляющих станций города, каждая из которых является шедевром. Это не просто тур; это приглашение открыть скрытые сокровища города, наполненного историей и культурой. Во время нашего путешествия:
- у вас будет полная свобода погрузиться в богатый подземный мир Неаполя;
- мы обсудим градостроительное обновление, превратившее город в яркий центр искусства и архитектуры;
- вы узнаете о замечательных памятниках, украшающих город, и о каждой из их историй;
получите билет на метро, действующий в течении 24 часов. Каждая станция как виток в истории Каждая станция, созданная мировыми архитекторами, поражает гармоничным сочетанием современного дизайна и древнего наследия. Станции украшены художественными инсталляциями и историческими отсылками, которые перенесут вас через века. Приготовьтесь к удивительным открытиям — от греческих и римских артефактов до средневековых сокровищ и современных произведений искусства. Наши опытные гиды расскажут о значении каждой находки, и позволят вам оценить все исторические пласты, которые формируют лицо Неаполя. Важная информация:.
- Тур может быть отменен из-за забастовок.
- Мы не можем гарантировать длительность тура в 2 часа, если метро задержится.
Каждый день в 09:30, 12:00, 15:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Станция Municipio
- Станция Università
- Станция Dante
- Станция Toledo
Что включено
- Гид
- Билет на метро на 24 часа
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Teatro Mercadante Piazza Municipio, 80133 Napoli, IT
Завершение: Станция метро Толедо
Когда и как рано покупать?
Когда: Каждый день в 09:30, 12:00, 15:30.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Роман
30 июл 2025
Входит в следующие категории Неаполя
