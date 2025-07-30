Мои заказы

Тур по метро Неаполя: История, искусство и современность (билет включён)

Тур по метро Неаполя
Эта экскурсия подойдет: любителям города, интересующимся искусством метро Неаполя; фанатам фото и современного искусства, ищущим необычные объекты; путешественникам с ограниченным временем, желающим увидеть многое; семьям и группам, включая детей; а также пользователям метро, так как в стоимость включен билет на 24 часа.
5
1 оценка
Описание билета

Красивейшие станции Европы Откройте для себя очарование Неаполя через его потрясающие станции метро. По версии The Telegraph, станции метро Неаполя признаны самыми красивыми в Европе, и не без основания! Присоединяйтесь к нашему незабываемому приключению и исследуйте четыре самых впечатляющих станций города, каждая из которых является шедевром. Это не просто тур; это приглашение открыть скрытые сокровища города, наполненного историей и культурой. Во время нашего путешествия:
  • у вас будет полная свобода погрузиться в богатый подземный мир Неаполя;
  • мы обсудим градостроительное обновление, превратившее город в яркий центр искусства и архитектуры;
  • вы узнаете о замечательных памятниках, украшающих город, и о каждой из их историй;
получите билет на метро, действующий в течении 24 часов. Каждая станция как виток в истории Каждая станция, созданная мировыми архитекторами, поражает гармоничным сочетанием современного дизайна и древнего наследия. Станции украшены художественными инсталляциями и историческими отсылками, которые перенесут вас через века. Приготовьтесь к удивительным открытиям — от греческих и римских артефактов до средневековых сокровищ и современных произведений искусства. Наши опытные гиды расскажут о значении каждой находки, и позволят вам оценить все исторические пласты, которые формируют лицо Неаполя. Важная информация:.
  • Тур может быть отменен из-за забастовок.
  • Мы не можем гарантировать длительность тура в 2 часа, если метро задержится.

Каждый день в 09:30, 12:00, 15:30.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Станция Municipio
  • Станция Università
  • Станция Dante
  • Станция Toledo
Что включено
  • Гид
  • Билет на метро на 24 часа
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Teatro Mercadante Piazza Municipio, 80133 Napoli, IT
Завершение: Станция метро Толедо
Когда и как рано покупать?
Когда: Каждый день в 09:30, 12:00, 15:30.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Роман
30 июл 2025

Входит в следующие категории Неаполя

