Неаполь, бывшая третья столица Европы в 18 веке, приглашает вас в путешествие по своим живописным улицам.Откройте для себя мир неаполитанского вертепа, узнайте о значении перчика как защитного амулета, познакомьтесь с

верой в чудеса Святого Януария и его священной крови. Исследуйте уникальный диалект, который звучит как музыка, и почувствуйте исцеляющую силу моря и солнца, которые служат лучшими лекарствами от депрессии. Насладитесь вкусом настоящей неаполитанской пиццы, пасты и ароматного кофе, и позвольте этому городу контрастов и необыкновенной энергетики завоевать ваше сердце

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Неаполитанский облик

Мы посетим элегантный монументальный центр и увидим Королевский дворец, базилику Сан-Франческо-ди-Паола, Галерею Умберто, старейший оперный театр в Европе — Сан Карло, Анжуйский замок, историческое кафе «Гамбринус» — словом, всё, что полагалось иметь третьей столице Европы в 18 веке.

Затем переместимся в греко-римский центр, крупнейший в Европе. Я познакомлю вас с районом, который называют музеем под открытым небом, и вы поймёте, какой невероятный исторический концентрат вмещают его узкие улочки. Рассмотрим старинные особняки, церкви и монастыри.

Неаполитанские святыни

Также в программе самая живая и любимая неаполитанцами церковь Джезу Нуово с загадочным фасадом. Здесь можно попросить здоровья и исцеления у Святого Джузеппе Москати. А ещё вам предстоит оценить масштаб комплекса Святой Клариссы (Санта Кьяра).

«Штучки», без которых не понять Неаполь

На прогулке вы раскроете загадку Спакканаполи.

Поговорим о том, когда в Неаполе появились обелиски.

Вспомним об инквизиции на площади Святого Доменика.

Не обойдём вниманием греческие мифы, ведь Неаполь основали греки.

Я расскажу, что же такое «тело Неаполя», и познакомлю вас с культом «душ из чистилища».

Покажу мастерские, где делают знаменитый неаполитанский рождественский вертеп.

Сфокусируемся на обилии амулетов — и вы поймёте, насколько неаполитанцы суеверны.

Посетим античный центр города — и вы поймёте, что есть Неаполь над землей и под землей.

И обязательно разбавим прогулку неаполитанским кофе с типичными традиционными сладостями, напримуер бабà и сфольятелла. А кто любит что-то посерьезнее, оценит лимончелло.

Организационные детали