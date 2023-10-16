Третья столица Европы в 18 веке, традиции, легенды и тайны, искусство неаполитанского вертепа, перчик и другие защитные амулеты, вера в Святого Януария и его кровь, особый диалект, бесплатный психотерапевт — море и таблеточка от депрессии — солнце, самые вкусные пицца, паста и кофе — всё это он, Неаполь. Город контрастов и необыкновенной энергетики, который вам предстоит изучить, ощутить — и полюбить!

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Описание

Что вас ожидает

Неаполитанский облик

Мы посетим элегантный монументальный центр и увидим Королевский дворец, базилику Сан-Франческо-ди-Паола, Галерею Умберто, старейший оперный театр в Европе — Сан Карло, Анжуйский замок, историческое кафе «Гамбринус» — словом, всё, что полагалось иметь третьей столице Европы в 18 веке.

Затем переместимся в греко-римский центр, крупнейший в Европе. Я познакомлю вас с районом, который называют музеем под открытым небом, и вы поймёте, какой невероятный исторический концентрат вмещают его узкие улочки. Рассмотрим старинные особняки, церкви и монастыри.

Неаполитанские святыни

Также в программе самая живая и любимая неаполитанцами церковь Джезу Нуово с загадочным фасадом. Здесь можно попросить здоровья и исцеления у Святого Джузеппе Москати. А ещё вам предстоит оценить масштаб комплекса Святой Клариссы (Санта Кьяра).

«Штучки», без которых не понять Неаполь

На прогулке вы раскроете загадку Спакканаполи.

Поговорим о том, когда в Неаполе появились обелиски.

Вспомним об инквизиции на площади Святого Доменика.

Не обойдём вниманием греческие мифы, ведь Неаполь основали греки.

Я расскажу, что же такое «тело Неаполя», и познакомлю вас с культом «душ из чистилища».

Покажу мастерские, где делают знаменитый неаполитанский рождественский вертеп.

Сфокусируемся на обилии амулетов — и вы поймёте, насколько неаполитанцы суеверны.

Посетим античный центр города — и вы поймёте, что есть Неаполь над землей и под землей.

И обязательно разбавим прогулку неаполитанским кофе с типичными традиционными сладостями, напримуер бабà и сфольятелла. А кто любит что-то посерьезнее, оценит лимончелло.

Организационные детали