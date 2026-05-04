Мои заказы

Неаполь, amore mio

Погрузитесь в уникальную атмосферу Неаполя, где каждый уголок наполнен историей и современностью
Неаполь, бывшая третья столица Европы в 18 веке, приглашает вас в путешествие по своим живописным улицам.

Откройте для себя мир неаполитанского вертепа, узнайте о значении перчика как защитного амулета, познакомьтесь с
читать дальшеуменьшить

верой в чудеса Святого Януария и его священной крови.

Исследуйте уникальный диалект, который звучит как музыка, и почувствуйте исцеляющую силу моря и солнца, которые служат лучшими лекарствами от депрессии.

Насладитесь вкусом настоящей неаполитанской пиццы, пасты и ароматного кофе, и позвольте этому городу контрастов и необыкновенной энергетики завоевать ваше сердце

4.8
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная история и культура
  • 🍕 Вкуснейшая итальянская кухня
  • 🏛 Множество исторических памятников
  • 🌞 Потрясающая энергетика города
  • ☕ Незабываемый неаполитанский кофе
Неаполь, amore mio
Неаполь, amore mio
Неаполь, amore mio

Что можно увидеть

  • Королевский дворец
  • Базилика Сан-Франческо-ди-Паола
  • Галерея Умберто
  • Театр Сан Карло
  • Анжуйский замок
  • Церковь Джезу Нуово
  • Комплекс Святой Клариссы
  • Площадь Святого Доменика
  • Мастерские неаполитанского вертепа

Описание экскурсии

Неаполитанский облик

Мы посетим элегантный монументальный центр и увидим Королевский дворец, базилику Сан-Франческо-ди-Паола, Галерею Умберто, старейший оперный театр в Европе — Сан Карло, Анжуйский замок, историческое кафе «Гамбринус» — словом, всё, что полагалось иметь третьей столице Европы в 18 веке.

Затем переместимся в греко-римский центр, крупнейший в Европе. Я познакомлю вас с районом, который называют музеем под открытым небом, и вы поймёте, какой невероятный исторический концентрат вмещают его узкие улочки. Рассмотрим старинные особняки, церкви и монастыри.

Неаполитанские святыни

Также в программе самая живая и любимая неаполитанцами церковь Джезу Нуово с загадочным фасадом. Здесь можно попросить здоровья и исцеления у Святого Джузеппе Москати. А ещё вам предстоит оценить масштаб комплекса Святой Клариссы (Санта Кьяра).

«Штучки», без которых не понять Неаполь

  • На прогулке вы раскроете загадку Спакканаполи.
  • Поговорим о том, когда в Неаполе появились обелиски.
  • Вспомним об инквизиции на площади Святого Доменика.
  • Не обойдём вниманием греческие мифы, ведь Неаполь основали греки.
  • Я расскажу, что же такое «тело Неаполя», и познакомлю вас с культом «душ из чистилища».
  • Покажу мастерские, где делают знаменитый неаполитанский рождественский вертеп.
  • Сфокусируемся на обилии амулетов — и вы поймёте, насколько неаполитанцы суеверны.
  • Посетим античный центр города — и вы поймёте, что есть Неаполь над землей и под землей.
  • И обязательно разбавим прогулку неаполитанским кофе с типичными традиционными сладостями, напримуер бабà и сфольятелла. А кто любит что-то посерьезнее, оценит лимончелло.

Организационные детали

  • Мы зайдем в церкви, поэтому для женщин может понадобиться шаль или же одежда с закрытыми плечами и не короткая
  • Возможные дополнительные расходы: траты в кафе

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1620 туристов
Я лицензированный гид региона Кампания. Родом из Минска, но живу в Неаполе уже больше 20 лет. Хорошо знаю и люблю этот город, он просто пропитан культурой, искусством и историей. Предоставляю
читать дальшеуменьшить

мои услуги как организованным группам, так и частным заказчикам. Если вы путешествуете и планируете посетить Неаполь, то вам может понадобиться такой человек, как я. Я предлагаю увлекательные прогулки и комфортабельные трансферы. С радостью посоветую, куда сходить, где поесть и т. д.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
1
2
1
Артем
отличная экскурсия. интересно и познавательно!
отличная экскурсия. интересно и познавательно!
отличная экскурсия. интересно и познавательно!
отличная экскурсия. интересно и познавательно!
Вам был полезен этот отзыв?
O
Огромное спасибо за содержательную и увлекательную экскурсию по городу, умение понять аудиторию, помощь в решении бытовых вопросов нашей группы, подджержку в передвижении по городу и его окрестностям.
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Спасибо вам за тёплые слова! С вами было очень легко и приятно работать — такие группы вдохновляют. Я была рада поделиться с вами историей, атмосферой города и полезностями:)
Вам был полезен этот отзыв?
К
Ирина -супер гид!!! почти 4 часа пролетели как один миг! было интересно, познавательно и легко! а это главное в прогулках по городу! мы в восторге!!!!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Ирина -отличный гид и замечательный человек. Наше знакомство с Неаполем превзошло все ожидания! Не смотря на долгий путь до Неаполя, экскурсия прошла на одном дыхании. За 3 часа посетили главные достопримечательности и очень многое узнали. Большое спасибо!
Ирина -отличный гид и замечательный человек. Наше знакомство с Неаполем превзошло все ожидания! Не смотря на
Ирина -отличный гид и замечательный человек. Наше знакомство с Неаполем превзошло все ожидания! Не смотря на
Ирина -отличный гид и замечательный человек. Наше знакомство с Неаполем превзошло все ожидания! Не смотря на
Ирина -отличный гид и замечательный человек. Наше знакомство с Неаполем превзошло все ожидания! Не смотря на
Ирина -отличный гид и замечательный человек. Наше знакомство с Неаполем превзошло все ожидания! Не смотря на
Ирина -отличный гид и замечательный человек. Наше знакомство с Неаполем превзошло все ожидания! Не смотря на
Ирина -отличный гид и замечательный человек. Наше знакомство с Неаполем превзошло все ожидания! Не смотря на
Ирина -отличный гид и замечательный человек. Наше знакомство с Неаполем превзошло все ожидания! Не смотря на+1
Ирина -отличный гид и замечательный человек. Наше знакомство с Неаполем превзошло все ожидания! Не смотря на
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Были всей семьей (3 человека) на обзорной экскурсии по Неаполю 14 апреля. Экскурсовод - Ирина, показала интересные места, увлекательно о них рассказала, ответила на вопросы. Я только приехав в Москву
читать дальшеуменьшить

понял, чем ее экскурсия отличалась от других похожих, Ирина живет в Неаполе более 20 лет и она уже отождествляет себя с коренным населением. Вся подача материала у нее не с позиции "понаехавших", а с позиции местного жителя. Всем рекомендую именно этого экскурсовода.
Ирина, спасибо, вы умничка, молодец.

Вам был полезен этот отзыв?
R
Прекрасно. Интересно. Информативно. С любовью к городу и уважением к гостям.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Неаполя

Похожие экскурсии на «Неаполь, amore mio»

Панорамы Неаполя: Мержелина и холм Позиллипо
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Панорамы Неаполя: Мержелина и холм Позиллипо
За три часа можно увидеть светлый и гостеприимный Неаполь с его великолепными панорамами и историческими местами, оставив позади шумные улицы центра
10 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €140 за всё до 6 чел.
Тайны и легенды Неаполя на прогулке в мини-группе
Пешая
2.5 часа
29 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Тайны и легенды Неаполя на прогулке в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Неаполя, открывая его историю и культуру в уютной компании единомышленников
Начало: На piazza Dante
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€65 за человека
Неаполь - любовь с первого взгляда
Пешая
4 часа
206 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Неаполь - любовь с первого взгляда
Посетите главные святыни Неаполя, включая Кафедральный собор, усыпальницу Влада Дракулы и монастырь Сан Грегорио Армено. Полюбите этот город навсегда
Начало: На площади Гарибальди
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €145 за всё до 4 чел.
Криминальный Неаполь: экскурсия по городу Каморры
На машине
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Криминальный Неаполь: экскурсия по городу Каморры
Мафия, легенды, расследования
10 авг в 13:00
11 авг в 08:00
от €320 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Неаполе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Неаполе
от €280 за экскурсию