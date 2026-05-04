Мы посетим элегантный монументальный центр и увидим Королевский дворец, базилику Сан-Франческо-ди-Паола, Галерею Умберто, старейший оперный театр в Европе — Сан Карло, Анжуйский замок, историческое кафе «Гамбринус» — словом, всё, что полагалось иметь третьей столице Европы в 18 веке.
Затем переместимся в греко-римский центр, крупнейший в Европе. Я познакомлю вас с районом, который называют музеем под открытым небом, и вы поймёте, какой невероятный исторический концентрат вмещают его узкие улочки. Рассмотрим старинные особняки, церкви и монастыри.
Неаполитанские святыни
Также в программе самая живая и любимая неаполитанцами церковь Джезу Нуово с загадочным фасадом. Здесь можно попросить здоровья и исцеления у Святого Джузеппе Москати. А ещё вам предстоит оценить масштаб комплекса Святой Клариссы (Санта Кьяра).
«Штучки», без которых не понять Неаполь
На прогулке вы раскроете загадку Спакканаполи.
Поговорим о том, когда в Неаполе появились обелиски.
Вспомним об инквизиции на площади Святого Доменика.
Не обойдём вниманием греческие мифы, ведь Неаполь основали греки.
Я расскажу, что же такое «тело Неаполя», и познакомлю вас с культом «душ из чистилища».
Покажу мастерские, где делают знаменитый неаполитанский рождественский вертеп.
Сфокусируемся на обилии амулетов — и вы поймёте, насколько неаполитанцы суеверны.
Посетим античный центр города — и вы поймёте, что есть Неаполь над землей и под землей.
И обязательно разбавим прогулку неаполитанским кофе с типичными традиционными сладостями, напримуер бабà и сфольятелла. А кто любит что-то посерьезнее, оценит лимончелло.
Организационные детали
Мы зайдем в церкви, поэтому для женщин может понадобиться шаль или же одежда с закрытыми плечами и не короткая
Возможные дополнительные расходы: траты в кафе
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1620 туристов
Я лицензированный гид региона Кампания. Родом из Минска, но живу в Неаполе уже больше 20 лет. Хорошо знаю и люблю этот город, он просто пропитан культурой, искусством и историей. Предоставляю читать дальшеуменьшить
мои услуги как организованным группам, так и частным заказчикам. Если вы путешествуете и планируете посетить Неаполь, то вам может понадобиться такой человек, как я. Я предлагаю увлекательные прогулки и комфортабельные трансферы. С радостью посоветую, куда сходить, где поесть и т. д.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Артем
отличная экскурсия. интересно и познавательно!
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O
Olga
Огромное спасибо за содержательную и увлекательную экскурсию по городу, умение понять аудиторию, помощь в решении бытовых вопросов нашей группы, подджержку в передвижении по городу и его окрестностям.
Ирина
Ответ организатора:
Спасибо вам за тёплые слова! С вами было очень легко и приятно работать — такие группы вдохновляют. Я была рада поделиться с вами историей, атмосферой города и полезностями:)
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К
Карина
Ирина -супер гид!!! почти 4 часа пролетели как один миг! было интересно, познавательно и легко! а это главное в прогулках по городу! мы в восторге!!!!
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М
Марина
Ирина -отличный гид и замечательный человек. Наше знакомство с Неаполем превзошло все ожидания! Не смотря на долгий путь до Неаполя, экскурсия прошла на одном дыхании. За 3 часа посетили главные достопримечательности и очень многое узнали. Большое спасибо!
+1
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Р
Роман
Были всей семьей (3 человека) на обзорной экскурсии по Неаполю 14 апреля. Экскурсовод - Ирина, показала интересные места, увлекательно о них рассказала, ответила на вопросы. Я только приехав в Москву читать дальшеуменьшить
понял, чем ее экскурсия отличалась от других похожих, Ирина живет в Неаполе более 20 лет и она уже отождествляет себя с коренным населением. Вся подача материала у нее не с позиции "понаехавших", а с позиции местного жителя. Всем рекомендую именно этого экскурсовода. Ирина, спасибо, вы умничка, молодец.
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R
Rymma
Прекрасно. Интересно. Информативно. С любовью к городу и уважением к гостям.