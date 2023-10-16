Неаполь, amore mio

Погрузиться с головой в жизнь и историю одного из самых темпераментных городов Средиземноморья

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Третья столица Европы в 18 веке, традиции, легенды и тайны, искусство неаполитанского вертепа, перчик и другие защитные амулеты, вера в Святого Януария и его кровь, особый диалект, бесплатный психотерапевт — море и таблеточка от депрессии — солнце, самые вкусные пицца, паста и кофе — всё это он, Неаполь. Город контрастов и необыкновенной энергетики, который вам предстоит изучить, ощутить — и полюбить!
Неаполь, amore mio
Неаполь, amore mio
Неаполь, amore mio
Неаполь, amore mio
Неаполь, amore mio
Неаполь, amore mio
Неаполь, amore mio
Неаполь, amore mio
Неаполь, amore mio
Неаполь, amore mio
Неаполь, amore mio
Неаполь, amore mio
Неаполь, amore mio
Неаполь, amore mio
Неаполь, amore mio
Неаполь, amore mio
Неаполь, amore mio
Неаполь, amore mio
Неаполь, amore mio
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Описание

Что вас ожидает

Неаполитанский облик

Мы посетим элегантный монументальный центр и увидим Королевский дворец, базилику Сан-Франческо-ди-Паола, Галерею Умберто, старейший оперный театр в Европе — Сан Карло, Анжуйский замок, историческое кафе «Гамбринус» — словом, всё, что полагалось иметь третьей столице Европы в 18 веке.

Затем переместимся в греко-римский центр, крупнейший в Европе. Я познакомлю вас с районом, который называют музеем под открытым небом, и вы поймёте, какой невероятный исторический концентрат вмещают его узкие улочки. Рассмотрим старинные особняки, церкви и монастыри.

Неаполитанские святыни

Также в программе самая живая и любимая неаполитанцами церковь Джезу Нуово с загадочным фасадом. Здесь можно попросить здоровья и исцеления у Святого Джузеппе Москати. А ещё вам предстоит оценить масштаб комплекса Святой Клариссы (Санта Кьяра).

«Штучки», без которых не понять Неаполь

  • На прогулке вы раскроете загадку Спакканаполи.
  • Поговорим о том, когда в Неаполе появились обелиски.
  • Вспомним об инквизиции на площади Святого Доменика.
  • Не обойдём вниманием греческие мифы, ведь Неаполь основали греки.
  • Я расскажу, что же такое «тело Неаполя», и познакомлю вас с культом «душ из чистилища».
  • Покажу мастерские, где делают знаменитый неаполитанский рождественский вертеп.
  • Сфокусируемся на обилии амулетов — и вы поймёте, насколько неаполитанцы суеверны.
  • Посетим античный центр города — и вы поймёте, что есть Неаполь над землей и под землей.
  • И обязательно разбавим прогулку неаполитанским кофе с типичными традиционными сладостями, напримуер бабà и сфольятелла. А кто любит что-то посерьезнее, оценит лимончелло.

Организационные детали

  • Мы зайдем в церкви, поэтому для женщин может понадобиться шаль или же одежда с закрытыми плечами и не короткая
  • Возможные дополнительные расходы: траты в кафе

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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