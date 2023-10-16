Погрузиться с головой в жизнь и историю одного из самых темпераментных городов Средиземноморья
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Описание
Что вас ожидает
Неаполитанский облик
Мы посетим элегантный монументальный центр и увидим Королевский дворец, базилику Сан-Франческо-ди-Паола, Галерею Умберто, старейший оперный театр в Европе — Сан Карло, Анжуйский замок, историческое кафе «Гамбринус» — словом, всё, что полагалось иметь третьей столице Европы в 18 веке.
Затем переместимся в греко-римский центр, крупнейший в Европе. Я познакомлю вас с районом, который называют музеем под открытым небом, и вы поймёте, какой невероятный исторический концентрат вмещают его узкие улочки. Рассмотрим старинные особняки, церкви и монастыри.
Неаполитанские святыни
Также в программе самая живая и любимая неаполитанцами церковь Джезу Нуово с загадочным фасадом. Здесь можно попросить здоровья и исцеления у Святого Джузеппе Москати. А ещё вам предстоит оценить масштаб комплекса Святой Клариссы (Санта Кьяра).
«Штучки», без которых не понять Неаполь
- На прогулке вы раскроете загадку Спакканаполи.
- Поговорим о том, когда в Неаполе появились обелиски.
- Вспомним об инквизиции на площади Святого Доменика.
- Не обойдём вниманием греческие мифы, ведь Неаполь основали греки.
- Я расскажу, что же такое «тело Неаполя», и познакомлю вас с культом «душ из чистилища».
- Покажу мастерские, где делают знаменитый неаполитанский рождественский вертеп.
- Сфокусируемся на обилии амулетов — и вы поймёте, насколько неаполитанцы суеверны.
- Посетим античный центр города — и вы поймёте, что есть Неаполь над землей и под землей.
- И обязательно разбавим прогулку неаполитанским кофе с типичными традиционными сладостями, напримуер бабà и сфольятелла. А кто любит что-то посерьезнее, оценит лимончелло.
Организационные детали
- Мы зайдем в церкви, поэтому для женщин может понадобиться шаль или же одежда с закрытыми плечами и не короткая
- Возможные дополнительные расходы: траты в кафе
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.