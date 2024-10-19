Билеты
Неаполь и его греко-римский исторический центр
Начало: Площадь церкви Gesu Nuovo, возле обелиска
«вход в музеи, церкви, • вода, питание»
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
€25 за билет
Билеты
Тур по метро Неаполя: История, искусство и современность (билет включён)
Начало: Teatro Mercadante Piazza Municipio, 80133 Napoli, ...
«получите билет на метро, действующий в течении 24 часов»
Расписание: Каждый день в 09:30, 12:00, 15:30.
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:30
€35 за билет
Билеты
Метро как музей (билет включён)
Посетите самые красивые станции метро в Европе, где история и современность сливаются в уникальный проект подземного искусства
Начало: У станции метро Municipio
«В стоимость включён билет на метро на 24 часа, чтобы после экскурсии вы могли продолжить поездки по городу»
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00 и 15:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€35 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- JJekaterina19 октября 2024Большое спасибо, за содержательную экскурсию, узнали все самое главное о Неаполе.
- ААнна22 августа 2023Археологический музей НеаполяЧудесная Экскурсия с очень грамотным экскурсоводом. Интересно было всем. И взрослым и детям.
- YYuri13 мая 2022Спасибо Ирине. Провела на отлично экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Билеты»
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