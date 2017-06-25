Лучшая кухня в мире - итальянская, и это неоспоримый факт.Вспомните героиню Джулии Робертс в фильме «Ешь, молись, люби», которая отправилась за кулинарными приключениями именно в Италию. На этой экскурсии вы

сможете поужинать в ресторане, который посещают сами итальянцы. Сардская кухня отличается от континентальной, и перед ужином будет рассказ о ее особенностях. Вас ждут продукты местного производства, вино собственного приготовления, макароны ручной работы и молочный поросенок на вертеле. Меню фиксированное и включает несколько смен блюд, вино, аперитив, десерт и дижестив. Ужин длится 3-4 часа, и это время, чтобы наслаждаться едой и беседой. Стоимость ужина не входит в стоимость экскурсии и оплачивается отдельно. Включен трансфер и информация о месте ужина и блюдах

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для этой экскурсии - с мая по октябрь. В этот период рестораны предлагают наибольшее разнообразие сезонных блюд, а атмосфера в Ольбии особенно приятная для неспешного ужина.

Сейчас август — это идеальное время.