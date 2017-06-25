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Итальянская кухня из сердца Сардинии

Погрузитесь в мир сардской кухни в Ольбии! Вас ждет ужин в аутентичном ресторане с фиксированным меню, включающим несколько смен блюд, вино и десерт
Лучшая кухня в мире - итальянская, и это неоспоримый факт.

Вспомните героиню Джулии Робертс в фильме «Ешь, молись, люби», которая отправилась за кулинарными приключениями именно в Италию. На этой экскурсии вы
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сможете поужинать в ресторане, который посещают сами итальянцы. Сардская кухня отличается от континентальной, и перед ужином будет рассказ о ее особенностях.

Вас ждут продукты местного производства, вино собственного приготовления, макароны ручной работы и молочный поросенок на вертеле. Меню фиксированное и включает несколько смен блюд, вино, аперитив, десерт и дижестив. Ужин длится 3-4 часа, и это время, чтобы наслаждаться едой и беседой. Стоимость ужина не входит в стоимость экскурсии и оплачивается отдельно. Включен трансфер и информация о месте ужина и блюдах

4
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Ужин в нетуристическом ресторане
  • 🍝 Настоящая сардская кухня
  • 🚗 Трансфер включен
  • 🍰 Фиксированное меню с десертом
  • 📚 Информация о блюдах и традициях

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для этой экскурсии - с мая по октябрь. В этот период рестораны предлагают наибольшее разнообразие сезонных блюд, а атмосфера в Ольбии особенно приятная для неспешного ужина.
Сейчас август — это идеальное время.
Итальянская кухня из сердца Сардинии
Итальянская кухня из сердца Сардинии
Итальянская кухня из сердца Сардинии

Что можно увидеть

  • Ресторан сардской кухни

Описание экскурсии

Только представьте: продукты местного производства, вино собственного приготовления, макароны ручной работы и молочный поросенок на вертеле… Вам не придется делать мучительный выбор между предложенными блюдами, поскольку в ресторане меню фиксированное и содержит: несколько смен блюд! вино! аперитив! десерт! дижестив!!!

Программа ужина рассчитана на 3-4 часа. Готовьтесь! Есть неторопливо, с наслаждением и непременно разговором. Именно так ужинают итальянцы.

Организационные детали

  • Стоимость ужина не входит в стоимость экскурсии и оплачивается самостоятельно. Цена ужина фиксированная: составляет 30-50 евро с человека в зависимости от места и сезона. А это выбирать вам, за советами обращайтесь!
  • В стоимость экскурсии входит трансфер: я заберу вас от того места, где вы остановились. Также я подготовлю информацию о месте ужина и расскажу о тех блюдах, которые вам подадут;-)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Ольбии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провела экскурсии для 397 туристов
В прошлом диктор телевиденья и журналист. Мои профессиональные навыки помогли мне раскопать на Сардинии интересные истории и факты. Затем я облачила их в увлекательные рассказы и готова подать их вам в нашем путешествии по Сардинии. Я ценю комфорт и эстетику, поэтому делаю экскурсии на комфортабельных автомобилях и подскажу вам те локации, фото с которых станут лучшими в ваших аккаунтах!

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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1
О
Экскурсия была заменена на немножечко другую объединившую как бы 2 в одну "Прекрасная незнакомка" и "Итальянская кухня из сердца Сардинии" Все очень понравилось. Удачно подобранный маршрут с посещением винзавода и
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дегустацией местных вин, затем посещением Нураг и красивейшего города Порто Черво и многое многое другое, а в завершении посещением агро-ресторана, с открывающимся прекрасным видом с обрыва на море и заходящее солнце, а параллельно можно было наслаждаться вкуснейшей Сардинской кухней и при этом слушать рассказ гида о традициях и приготовлении вкуснейшей в мире кухни. Отдельное огромное спасибо гиду Ирине!

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А
Отличная поездка на молочного поросенка! Все было чудесно, разнообразно и очень вкусно!
Ирина замечательный собеседник и чудесный человек!
Всегда готова оказать помощь и поддержку не только по экскурсии но и по пребыванию на Сардинии! За душевными разговорами время пролетело незаметно и создалось впечатление что с Ириной знакомы уже очень давно! Большое спасибо! Привет Тае;)
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Ирина
Качественная домашняя кухня: особенно всей компании понравились равиоли с рикотой и оригинальное блюдо из хлеба зупа ди галюре, молочный поросенок также был хорош, на детей произвел впечатление десерт. Очень хорошее мнение сложилось и о гостеприимном хозяине Джузеппе, который лично представлял все блюда и искренне интересовался мнением гостей.
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K
Достаточно часто пользуемся Трипстером. И всегда были интересные и содержательные экскурсии. Но в данном случае это была не экскурсия. Это было такси(как выразилась сама Ирина) с заказом столика в ресторане.
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Как сказала сама Ирина,она сегодня с семи часов на ногах и завтра рано утром у нее паром на Корсику. Она нас просто забрала из отеля и довезла до ресторана за 10 минут. Затем по нашему звонку приехала за нами. Вот и вся экскурсия. Хотя планировали данную экскурсию более месяца назад. А где профессионализм,а где отношение к людям,а где интереные рассказы о кухне и долгожителях Сардинии? Отсюда такая оценка. Заказывали у Ирины и вторую экскурсию по Изумрудному берегу Сардинии. Там она нам предложила просто кинуть Трипстер и провести экскурсию без комиссии Трипстера. Вот такие люди встречаются. Ещё раз повторюсь. Достаточно часто пользуемся услугами Трипстера. Всегда у нас были интересные экскурсии. А здесь наша оценка говорит о всем.

Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Здравствуйте!

Хочу отметить, что формат данной экскурсии предполагает присутствие гида на ужине, во время которого все участники, включая гида, общаются и
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наслаждаются трапезой. Мой опыт позволяет превращать такие встречи в непринуждённое и интересное общение. Обычно ужины проходят приятно и оставляют положительные впечатления от еды и знакомства.
В данном случае такой формат общения не состоялся. Ссылаясь на усталость и после нескольких вежливых объяснений, я решила удалиться, при этом оплата за экскурсию не взималась, кроме услуг такси.

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