Лучшая кухня в мире - итальянская, и это неоспоримый факт.
Вспомните героиню Джулии Робертс в фильме «Ешь, молись, люби», которая отправилась за кулинарными приключениями именно в Италию. На этой экскурсии вы
Вспомните героиню Джулии Робертс в фильме «Ешь, молись, люби», которая отправилась за кулинарными приключениями именно в Италию. На этой экскурсии вы
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Ужин в нетуристическом ресторане
- 🍝 Настоящая сардская кухня
- 🚗 Трансфер включен
- 🍰 Фиксированное меню с десертом
- 📚 Информация о блюдах и традициях
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для этой экскурсии - с мая по октябрь. В этот период рестораны предлагают наибольшее разнообразие сезонных блюд, а атмосфера в Ольбии особенно приятная для неспешного ужина.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Ресторан сардской кухни
Описание экскурсии
Только представьте: продукты местного производства, вино собственного приготовления, макароны ручной работы и молочный поросенок на вертеле… Вам не придется делать мучительный выбор между предложенными блюдами, поскольку в ресторане меню фиксированное и содержит: несколько смен блюд! вино! аперитив! десерт! дижестив!!!
Программа ужина рассчитана на 3-4 часа. Готовьтесь! Есть неторопливо, с наслаждением и непременно разговором. Именно так ужинают итальянцы.
Организационные детали
- Стоимость ужина не входит в стоимость экскурсии и оплачивается самостоятельно. Цена ужина фиксированная: составляет 30-50 евро с человека в зависимости от места и сезона. А это выбирать вам, за советами обращайтесь!
- В стоимость экскурсии входит трансфер: я заберу вас от того места, где вы остановились. Также я подготовлю информацию о месте ужина и расскажу о тех блюдах, которые вам подадут;-)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Ольбии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провела экскурсии для 397 туристов
В прошлом диктор телевиденья и журналист. Мои профессиональные навыки помогли мне раскопать на Сардинии интересные истории и факты. Затем я облачила их в увлекательные рассказы и готова подать их вам в нашем путешествии по Сардинии. Я ценю комфорт и эстетику, поэтому делаю экскурсии на комфортабельных автомобилях и подскажу вам те локации, фото с которых станут лучшими в ваших аккаунтах!
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Экскурсия была заменена на немножечко другую объединившую как бы 2 в одну "Прекрасная незнакомка" и "Итальянская кухня из сердца Сардинии" Все очень понравилось. Удачно подобранный маршрут с посещением винзавода и
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А
Отличная поездка на молочного поросенка! Все было чудесно, разнообразно и очень вкусно!
Ирина замечательный собеседник и чудесный человек!
Всегда готова оказать помощь и поддержку не только по экскурсии но и по пребыванию на Сардинии! За душевными разговорами время пролетело незаметно и создалось впечатление что с Ириной знакомы уже очень давно! Большое спасибо! Привет Тае;)
Ирина замечательный собеседник и чудесный человек!
Всегда готова оказать помощь и поддержку не только по экскурсии но и по пребыванию на Сардинии! За душевными разговорами время пролетело незаметно и создалось впечатление что с Ириной знакомы уже очень давно! Большое спасибо! Привет Тае;)
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Качественная домашняя кухня: особенно всей компании понравились равиоли с рикотой и оригинальное блюдо из хлеба зупа ди галюре, молочный поросенок также был хорош, на детей произвел впечатление десерт. Очень хорошее мнение сложилось и о гостеприимном хозяине Джузеппе, который лично представлял все блюда и искренне интересовался мнением гостей.
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K
Достаточно часто пользуемся Трипстером. И всегда были интересные и содержательные экскурсии. Но в данном случае это была не экскурсия. Это было такси(как выразилась сама Ирина) с заказом столика в ресторане.
Ирина
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Хочу отметить, что формат данной экскурсии предполагает присутствие гида на ужине, во время которого все участники, включая гида, общаются и
Хочу отметить, что формат данной экскурсии предполагает присутствие гида на ужине, во время которого все участники, включая гида, общаются и
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