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1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 6 чел. Влюбиться в Падую с первого взгляда Падуя - город, где византийские купола соседствуют с романскими фасадами. Прогуляйтесь по средневековому рынку и узнайте историю знаменитых базилик Начало: У базилики Святой Иустины «Залы украшают 500 великолепных фресок 14 века на астрологические и религиозные темы» € 55 за всё до 6 чел. Пешая 2.5 часа Мини-группа до 10 чел. Наука, искусство и вдохновение - первое свидание с Падуей Падуя - город, где история и легенды оживают на каждом шагу. Откройте для себя его тайны и насладитесь уникальной атмосферой Начало: У церкви Святой Иустины «Монастырские дворики базилики Святого Антония, которые отличает тёплый итальянский колорит» Расписание: ежедневно в 10:00 и 13:00 € 55 за человека Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Личное свидание с Падуей Узнать город за 2 часа: визитные карточки и секреты от местных жителей Начало: На Прато-делла-Валле «Вы узнаете о самом почитаемом святом Италии и раскроете связь храма с Ватиканом» от € 180 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Падуя

Ответы на вопросы от путешественников по Падуя в категории «Святые места»

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