Семейные развлекательные экскурсии Падуя

Найдено 3 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Падуя на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Падуя - город трех «без»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
86 отзывов
Падуя - город трех «без»
Проникнуться духом средневекового города без туристического ажиотажа
Начало: Prato della Valle
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
125 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Падуя
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Знакомьтесь, Падуя
История, архитектура и судьбы знаменитых жителей на обзорной экскурсии
Начало: Prato della Valle
Завтра в 08:00
10 июня в 15:00
100 за всё до 5 чел.
Падуя: всё о городе и его шедеврах
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Падуя: всё о городе и его шедеврах
Побывать там, где преподавал Галилео Галилей, и полюбоваться работами Донателло
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    9 мая 2024
    Падуя - город трех «без»
    Мы провели с Ольгой больше трех часов на одном дыхании. У меня не было каких-то ожиданий от Падуи. А благодаря
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    Ольге город заиграл потрясающе яркими красками! Мы были с детьми 8 и 17 лет, непростая аудитория. И Ольга нашла подход ко всем!

  • И
    Ирина
    5 мая 2024
    Падуя - город трех «без»
    Одна из самых интересных экскурсий в моей жизни. Ольга уделила нам массу времени, оперативно подстроилась под наши пожелания и буквально
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    погрузила в жизнь и историю Падуи. Мы были в Падуе проездом, планировали задержаться буквально на 1,5-2 часа, но настолько увлеклись, что даже не заметили как пролетело время. Сын остался под большим впечатлением.

    Одна из самых интересных экскурсий в моей жизни. Ольга уделила нам массу времени, оперативно подстроилась подОдна из самых интересных экскурсий в моей жизни. Ольга уделила нам массу времени, оперативно подстроилась подОдна из самых интересных экскурсий в моей жизни. Ольга уделила нам массу времени, оперативно подстроилась подОдна из самых интересных экскурсий в моей жизни. Ольга уделила нам массу времени, оперативно подстроилась под
  • Н
    Наталья
    28 апреля 2024
    Знакомьтесь, Падуя
    Экскурсия была замечательная За сжатый отрезок времени мы увидели все важные локации ☀️
  • Г
    Геннадий
    21 апреля 2024
    Падуя - город трех «без»
    Было просто прекрасно. Все И содержание, и маршрут и даже погода. А самое главное, атмосфера, которую Ольга создает на экскурсии.
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    Падуя открылась нам совершенно по-другому. Замечательный город. Кроме того, Ольга дала нам очень хорошие рекомендации по маршрутам в районе Падуи и Абано Терма. Надеемся, что Ольга начнет проводить экскурсии и по новым маршрутам (Венеция, Веченца и другие) и мы с удовольствием присоединимся.

  • Е
    Елена
    10 марта 2024
    Знакомьтесь, Падуя
    Если вы собираетесь в Падую, то рекомендую в качестве гида Викторию. Вика прекрасно знает историю этого старинного города. Мы многое
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    узнали о знаменитом Падуанском университете и о том, как много веков назад студенты и преподаватели старейшего в Италии университета в Болонье приехали в Падую и организовали новый университет. Еще бы, ведь Виктория училась в обоих этих вузах! Мы прошлись по городу, узнали, что такое три "без" в Падуе, полюбовались главными достопримечательностями. С гидом иначе воспринимаешь историю, по-другому смотришь на площади, базилики и исторические здания. Спасибо Виктории за неоценимую помощь в этих знаниях.

    Если вы собираетесь в Падую, то рекомендую в качестве гида Викторию. Вика прекрасно знает историю этогоЕсли вы собираетесь в Падую, то рекомендую в качестве гида Викторию. Вика прекрасно знает историю этогоЕсли вы собираетесь в Падую, то рекомендую в качестве гида Викторию. Вика прекрасно знает историю этого
  • В
    Владимир
    23 февраля 2024
    Знакомьтесь, Падуя
    Все было замечательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Падуя в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит экскурсия по Падуя в июне 2024
Сейчас в Падуя в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 150. Туристы уже оставили гидам 96 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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